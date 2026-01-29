RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1797117972179731797417975>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:03

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть

Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)

я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...

Принцип: відповідати за свої слова, а не п*** на форумі. Я так розумію, за написане ти більш ніж пляшкою бренді відповісти не готовий...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:04

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:...
з ким на Раші вести перемовини зараз?

...
Так что сегодня с Путиным и его представителями.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?

так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ, як в Ялті в 45 році. тільки тоді сталін окупував вже пів Європи, а путін - лише пів Донбасу. але вважає, що має право.

Раша НЕ ХОЧЕ вести перемовини, бо прямі перемовини з Україною - вони вважають, що це теж приниження. лише з США. вони навіть з Європою ще не готові.

ви дійсно цього не розумієте?

А мы пробовали?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40525
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:04

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...

Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали.
Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты".
Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.

ви поменше про особистості розповідайте. але біда в тому, що ви займаєте хибну позицію, тому мало чим можете аргументувати - тільки й залишаються особисті накиди...

й ні в Ахметова не працюю. вже не пам'ятаю, хто запустив цю байку, але інші підхопили. для особистих накидів - правда - це ж неважливо? :D хоча було б цікаво, так непогані управлінські структури - але не склалося...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:05

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
й мова про вбивства цивільних не йде - не пишу цю маячню, ми не руські... на Раші питання "навіщо?" вже звучить. й нам потрібно, щоб воно звучало все голосніше... а для цього так, треба кошмарити саме Москву...
А что в таком случае означает "кошмарити Москву"?

ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
І коли вона схаменеться?


тиждень тому, наводив особисто для вас список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна

Фантастика в следующем зале. :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40525
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:тиждень тому, наводив особисто для вас список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна

Спалити всі військові заводи - це нереально. Для цього треба панування в повітрі і тони чугунія. Дрони/ракети - це для точкових ударів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:маємо лаг не більше місяця, коли рф наростить потужності, Україна вже наростила
у нас проблеми з ракетами до Патріотів, а в рф проблема у великій теріторії (і до того путін дуже щільно прикрив Валдай ппо), на інші регіони (навіть на пітер) не вистачає

зараз мова не про нарощування потужності, а про якісно нову зброю. Тому лаг з дронами значно більший.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:09

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
Так что сегодня с Путиным и его представителями.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?

так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ, як в Ялті в 45 році. тільки тоді сталін окупував вже пів Європи, а путін - лише пів Донбасу. але вважає, що має право.

Раша НЕ ХОЧЕ вести перемовини, бо прямі перемовини з Україною - вони вважають, що це теж приниження. лише з США. вони навіть з Європою ще не готові.

ви дійсно цього не розумієте?

А мы пробовали?

а Сонце на Сході сходить?..

яку ви хочете відповідь почути? довести вам, що ми пробували - а що ж для вас буде доказом?

й зустрічне питання - а доведіть, що не пробували...

адекватні люди розуміють, що перемовин уникає Раша, висуває нереальні вимоги - типу відступить, а там поговоримо. вас переконувати не збираюсь - людину яка на чорне каже біле...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:10

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  Hotab написав:
Не неси дічь, шмідт зрадович
Бити треба прифронтову логістику, щоб не було і думки наступати . І заодно продовжувати виносити нєфтянку. Відсутність результатів на фронті + вибивання економіка = рецепт початку перемовин.

Ох, скільки було вже тих геймченджерів = рецептів початку перемовин. Джавеліни з нлавами, байрактари, 777, PzH 2000 з екскалібурами, леопарди, хаймарси, атакамси, штормшедоу, Ф16 і навіть "Курськ обміняємо на...". Але як тільки наша недолуга влада отримує якийсь тимчасовий геймченджер, то замість реальних перемовин окриляється контрнаступами, кавою в Криму, кордонами 91 і репараціями. Так буде і з мідлстрайками, на жаль. Пару місяців кацапи перетерплять, пониють, скопіюють наші рішення, змасштабують їх і та сама чи ще більша срака понесеться вже у нашу сторону. То ж містам у зоні 100-150 км від ЛБЗ варто готуватись вже зараз.
............
Дзерказьна/симетрична відповідь здійснюється для того, щоб такого більше не було. Якщо б Україна ще у 2023 дзеркально відповідала або хоча б реально показала, що має спроможності руйнування ворожої енергетики (як зробив це недавно Іран, врятувавши свою енергетику)........

"Не неси дічь, шмідт зрадович".
У нас была в 2023 такая возможность?

Питання в іншому, чому можливостей не було? Чому "за три дня" забрали Приазов'я, правий берег Херсонщини, проїхали Сумщину і Чернігівщину, підійшли впритул до Києва... Може: бо зупинка ракетних програм, бо саботаж ДОЗ, бо... Вже всі й забули, як кляті "порохоботи" безперервно товкли цю тему з 2019 по 2022.
  ЛАД написав:А "срака несеться у нашу сторону" уже 4 года. Вы не заметили? В Киеве, правда, поменьше 4 лет.

Не 4, а усі 7.
  ЛАД написав:Насчёт "геймченджерів"... Сложно сказать, подействуют ли сегодняшние. Посмотрим.
Но переговоры начинать надо. Хотя бы для того, чтобы знать требования врага, а не гадать о них. Переговоры не означают личную встречу Пу-Зе.

Так, з такою владою перемовини і зупинка війни - єдиний вихід, інакше - доля УНР або щось гірше. Які будуть умови - це і буде здобуток влади, результат її 7 річної потужної діяльності - висока ціна за 2019.
Schmit
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:11

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...

Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали.
Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты".
Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.

ви поменше про особистості розповідайте. але біда в тому, що ви займаєте хибну позицію, тому мало чим можете аргументувати - тільки й залишаються особисті накиди...

й ні в Ахметова не працюю. вже не пам'ятаю, хто запустив цю байку, але інші підхопили. для особистих накидів - правда - це ж неважливо? :D хоча було б цікаво, так непогані управлінські структури - але не склалося...

Слушайте, вы...
Следите за собой насчёт особистих накидів. Вы этим занимаетесь постоянно.
Ладно, у Ахметова вы не работаете, так в другой такой же тёплой конторе.
Но в армии вы точно не служили и не служите. Так что насчёт "особистого прикладу" вам лучше помалкивать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40525
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 13:13

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:
  sashaqbl написав:Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)

я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...

Принцип: відповідати за свої слова, а не п*** на форумі. Я так розумію, за написане ти більш ніж пляшкою бренді відповісти не готовий...

чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно буде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. он твій колеги впевнено тороче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 03 чер, 2026 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 29.09.19
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1797117972179731797417975>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 19298
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 17632
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 309995
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1146)
03.06.2026 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.