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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:03
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
зрозумів - знайшди одну статтю про три роки - й давай розповідати, що тільки так й кажуть. я одну суперечку вже програв - але готовий забитися ще на пляшку бренді, що до кінця року буде та чи інша домовленність, й бойові дії вщухнуть
Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)
я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...
Принцип: відповідати за свої слова, а не п*** на форумі. Я так розумію, за написане ти більш ніж пляшкою бренді відповісти не готовий...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:04
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
...
з ким на Раші вести перемовини зараз?
...
Так что сегодня с Путиным и его представителями
.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?
так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ, як в Ялті в 45 році. тільки тоді сталін окупував вже пів Європи, а путін - лише пів Донбасу. але вважає, що має право.
Раша НЕ ХОЧЕ вести перемовини, бо прямі перемовини з Україною - вони вважають, що це теж приниження. лише з США. вони навіть з Європою ще не готові.
ви дійсно цього не розумієте?
А мы пробовали?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:04
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...
Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали.
Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты".
Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.
ви поменше про особистості розповідайте. але біда в тому, що ви займаєте хибну позицію, тому мало чим можете аргументувати - тільки й залишаються особисті накиди...
й ні в Ахметова не працюю. вже не пам'ятаю, хто запустив цю байку, але інші підхопили. для особистих накидів - правда - це ж неважливо?
хоча було б цікаво, так непогані управлінські структури - але не склалося...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:05
prodigy написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.............
й мова про вбивства цивільних не йде
- не пишу цю маячню, ми не руські... на Раші питання "навіщо?" вже звучить. й нам потрібно, щоб воно звучало все голосніше... а для цього так, треба кошмарити саме Москву
...
А что в таком случае означает "кошмарити Москву"?
ніхто не збирається воювати роками, окрім Раші. коли вона схаменеться, ця гаряча фаза відразу закінчиться.
І коли вона схаменеться?
тиждень тому, наводив особисто для вас
список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства
(які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна
Фантастика в следующем зале.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:05
prodigy написав:
тиждень тому, наводив особисто для вас список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна
Спалити всі військові заводи - це нереально. Для цього треба панування в повітрі і тони чугунія. Дрони/ракети - це для точкових ударів.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:07
prodigy написав:
маємо лаг не більше місяця, коли рф наростить потужності, Україна вже наростила
у нас проблеми з ракетами до Патріотів, а в рф проблема у великій теріторії (і до того путін дуже щільно прикрив Валдай ппо), на інші регіони (навіть на пітер) не вистачає
зараз мова не про нарощування потужності, а про якісно нову зброю. Тому лаг з дронами значно більший.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:09
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Так что сегодня с Путиным и его представителями
.
Вы этого сами не понимаете?
Надо было получить ответ от меня?
Really?
так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ, як в Ялті в 45 році. тільки тоді сталін окупував вже пів Європи, а путін - лише пів Донбасу. але вважає, що має право.
Раша НЕ ХОЧЕ вести перемовини, бо прямі перемовини з Україною - вони вважають, що це теж приниження. лише з США. вони навіть з Європою ще не готові.
ви дійсно цього не розумієте?
А мы пробовали?
а Сонце на Сході сходить?..
яку ви хочете відповідь почути? довести вам, що ми пробували - а що ж для вас буде доказом?
й зустрічне питання - а доведіть, що не пробували...
адекватні люди розуміють, що перемовин уникає Раша, висуває нереальні вимоги - типу відступить, а там поговоримо. вас переконувати не збираюсь - людину яка на чорне каже біле...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:10
ЛАД написав: Schmit написав: Hotab написав:
Не неси дічь, шмідт зрадович
Бити треба прифронтову логістику, щоб не було і думки наступати . І заодно продовжувати виносити нєфтянку. Відсутність результатів на фронті + вибивання економіка = рецепт початку перемовин.
Ох, скільки було вже тих геймченджерів = рецептів початку перемовин. Джавеліни з нлавами, байрактари, 777, PzH 2000 з екскалібурами, леопарди, хаймарси, атакамси, штормшедоу, Ф16 і навіть "Курськ обміняємо на...". Але як тільки наша недолуга влада отримує якийсь тимчасовий геймченджер, то замість реальних перемовин окриляється контрнаступами, кавою в Криму, кордонами 91 і репараціями. Так буде і з мідлстрайками, на жаль. Пару місяців кацапи перетерплять, пониють, скопіюють наші рішення, змасштабують їх і та сама чи ще більша срака понесеться вже у нашу сторону. То ж містам у зоні 100-150 км від ЛБЗ варто готуватись вже зараз.
............
Дзерказьна/симетрична відповідь здійснюється для того, щоб такого більше не було. Якщо б Україна ще у 2023 дзеркально відповідала або хоча б реально показала, що має спроможності руйнування ворожої енергетики (як зробив це недавно Іран, врятувавши свою енергетику)........
"Не неси дічь, шмідт зрадович".
У нас была в 2023 такая возможность?
Питання в іншому, чому можливостей не було? Чому "за три дня" забрали Приазов'я, правий берег Херсонщини, проїхали Сумщину і Чернігівщину, підійшли впритул до Києва... Може: бо зупинка ракетних програм, бо саботаж ДОЗ, бо... Вже всі й забули, як кляті "порохоботи" безперервно товкли цю тему з 2019 по 2022.
ЛАД написав:
А "срака несеться у нашу сторону" уже 4 года. Вы не заметили? В Киеве, правда, поменьше 4 лет.
Не 4, а усі 7.
ЛАД написав:
Насчёт "геймченджерів"... Сложно сказать, подействуют ли сегодняшние. Посмотрим.
Но переговоры начинать надо. Хотя бы для того, чтобы знать требования врага, а не гадать о них. Переговоры не означают личную встречу Пу-Зе.
Так, з такою владою перемовини і зупинка війни - єдиний вихід, інакше - доля УНР або щось гірше. Які будуть умови - це і буде здобуток влади, результат її 7 річної потужної діяльності - висока ціна за 2019.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:11
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
..........
ЛАД, а ви розумієте, що чим далі, тим більше нагадуєте Долярчика - але на відміну від нього не воювали...
Не буду писать, кого вы нагадуєте (сравнения будут гораздо хуже). И вы тоже не воювали.
Но если меня оправдывает возраст (71 год на момент начала войны), то при ваших сегодняшних 45+ лучше бы об этом не упоминать.
особистий приклад ЛАДа ми свого часу так й не побачили... а слів дуже багато...
Не напрашивайтесь на "комплименты".
Что вы могли "побачити" в своей благополучной жизни на службе у Ахметова?
Но в армии вы так и не послужили. Даже в мирное время.
ви поменше про особистості розповідайте. але біда в тому, що ви займаєте хибну позицію, тому мало чим можете аргументувати - тільки й залишаються особисті накиди...
й ні в Ахметова не працюю. вже не пам'ятаю, хто запустив цю байку, але інші підхопили. для особистих накидів - правда - це ж неважливо?
хоча було б цікаво, так непогані управлінські структури - але не склалося...
Слушайте, вы...
Следите за собой насчёт особистих накидів. Вы этим занимаетесь постоянно.
Ладно, у Ахметова вы не работаете, так в другой такой же тёплой конторе.
Но в армии вы точно не служили и не служите. Так что насчёт "особистого прикладу" вам лучше помалкивать.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:13
sashaqbl написав: Shaman написав: sashaqbl написав:
Пляшка бренді - несерйозно. Пропоную 3 штуки баксів на загальний фонд ПЖ. АБо на ветеранські проекти - якщо буде РПВ)
я кажу пр принцип - а понти, це до когось іншого...
Принцип: відповідати за свої слова, а не п*** на форумі. Я так розумію, за написане ти більш ніж пляшкою бренді відповісти не готовий...
чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно буде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. он твій колеги впевнено тороче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 03 чер, 2026 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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