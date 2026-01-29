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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:14
ЛАД написав:
Фантастика в следующем зале.
дід ти ж не ідіот?
порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню
За останні 3 місяці (березень – травень 2026 року) українські сили значно розширили географію операцій deep strike, уразивши десятки об'єктів військової та критичної інфраструктури в глибоких тилах РФ.
Основними цілями стали наступні стратегічні об'єкти:
Нафтопереробна та паливна інфраструктураНПЗ: Атаки були успішно здійснені на Салаватський, Ухтинський, Уфімський, Ільський, Туапсинський та Сартовський нафтопереробні заводи.
Сховища та термінали: Ураження нафтобаз і паливних терміналів (зокрема у Ростові, Кірові та Санкт-Петербурзі) суттєво порушили логістику постачання палива для російської армії.
Військово-промисловий комплекс (ВПК)Заводи з виробництва дронів: Уражено виробничі потужності ударних БПЛА, зокрема відомий завод в Алабузі (Республіка Татарстан).
Підприємства мікроелектроніки: Серії ударів зазнали російські заводи, що випускають компоненти для ракетного озброєння (наприклад, завод «Кремній Ел» у Брянську).
Військові аеродроми та засоби ППОАвіабази: Далекобійні засоби ураження дісталися аеродромів Енгельс-2 (Саратовська область) та Балтімор (Воронеж), а також цілей у Таганрозі.
Радіолокаційні станції та ППО: Виведено з ладу низку комплексів протиповітряної оборони та систем автоматизації, що прикривали глибокий російський тил.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:17
Shaman написав:
й зустрічне питання - а доведіть, що не пробували...
адекватні люди розуміють, що перемовин уникає Раша, висуває нереальні вимоги - типу відступить, а там поговоримо. вас переконувати не збираюсь - людину яка на чорне каже біле...
" адекватні люди" це маніпуляція а не довод. Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:18
Shaman написав:
чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно булде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. от твій колеги впевнено толоче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..
Я вважаю, що з великою йомовірністю ніякої РПВ не буде. Росія восени проведе нову хвилю мобілізації і наступної весни новий великий наступ. І я за ці свої слова готовий відповісти.
Ти написав, що до кінця року буде РПВ. Але ніяких аргументів не навів, і готовий за свій п*** відповідати максимум пляшкою бренді.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:18
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
...........
Дзерказьна/симетрична відповідь здійснюється для того, щоб такого більше не було. Якщо б Україна ще у 2023 дзеркально відповідала або хоча б реально показала, що має спроможності руйнування ворожої енергетики (як зробив це недавно Іран, врятувавши свою енергетику)........
"Не неси дічь, шмідт зрадович".
У нас была в 2023 такая возможность?
Питання в іншому, чому можливостей не було? Чому "за три дня" забрали Приазов'я, правий берег Херсонщини, проїхали Сумщину і Чернігівщину, підійшли впритул до Києва... Може: бо зупинка ракетних програм, бо саботаж ДОЗ, бо... Вже всі й забули, як кляті "порохоботи" безперервно товкли цю тему з 2019 по 2022.
С бредом "про зупинку ракетних програм" уже надоело спорить.
ЛАД написав:
А "срака несеться у нашу сторону" уже 4 года. Вы не заметили? В Киеве, правда, поменьше 4 лет.
Не 4, а усі 7.
7 лет бомбят наши города?
7 лет у нас блекауты и пр. радости?
7 лет у нас каждый день гибнут люди (и в тылу, но значительно больше на фронте)?
Не несите *****. Звёздочки поставил я. Слово можете подобрать сами.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:18
ЛАД написав: Shaman написав:
ви поменше про особистості розповідайте. але біда в тому, що ви займаєте хибну позицію, тому мало чим можете аргументувати - тільки й залишаються особисті накиди...
й ні в Ахметова не працюю. вже не пам'ятаю, хто запустив цю байку, але інші підхопили. для особистих накидів - правда - це ж неважливо?
хоча було б цікаво, так непогані управлінські структури - але не склалося...
Слушайте, вы...
Следите за собой насчёт особистих накидів. Вы этим занимаетесь постоянно.
Ладно, у Ахметова вы не работаете, так в другой такой же тёплой конторе.
Но в армии вы точно не служили и не служите. Так что насчёт "особистого прикладу" вам лучше помалкивать.
Слухаю
й ще раз - менше накидів, більше аргументів.
чого так нервуєте, не хочете згадувати, як ухилялись в 86 році?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:20
sashaqbl написав: prodigy написав:
тиждень тому, наводив особисто для вас список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна
Спалити всі військові заводи - це нереально. Для цього треба панування в повітрі і тони чугунія. Дрони/ракети - це для точкових ударів.
один казав, що нищити танки дронами (у 2020р) не реально, але це факт
не дотла спалити, а припинити виробництво
достатньо ДРОНІВ Лютий(Ан 196) оснащується потужною фугасно-уламковою бойовою частиною масою 75 кг.
по РЛС теж відпрацювали в першу чергу, панування в повітрі вже існує
Радіолокаційні станції та ППО: Виведено з ладу низку комплексів протиповітряної оборони та систем автоматизації, що прикривали глибокий російський тил.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:21
sashaqbl написав: Shaman написав:
чудак, видихай. оці всі закиди починаються, коли немає аргументів. спробуй аргументувати. а що воно булде через рік - точно не знає ніхто. але є припущення різної вірогідності. от твій колеги впевнено толоче, що війна мінімум до 2029 року. чогось ти його не питаєш, як він відповідає за свої слова - просто пише..
Я вважаю, що з великою йомовірністю ніякої РПВ не буде. Росія восени проведе нову хвилю мобілізації і наступної весни новий великий наступ. І я за ці свої слова готовий відповісти.
Ти написав, що до кінця року буде РПВ. Але ніяких аргументів не навів, і готовий за свій п*** відповідати максимум пляшкою бренді.
можливо в тебе більше інфо, можливо - ні. про мобілізацію на Раші - це лише припущення, бо мобілізація несе великі ризки для влади путіна. гадаєш, чому її досі не об'явили? й я слабо уявляю мобілізацію після кількох років контрактів. руські бунти виникали й через менше
з раціональної точки зору Раша мала припинити війну ще на початку 2025 року, після пропозицій Трампа. але оскільки влада Раші ірраціональна, а механізму впливу на неї немає...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:25
Banderlog написав: ЛАД написав: prodigy написав:
............
попереду важке літо і осінь (як завжди, з 2023р), не про гроші (чи дембель) думки.
тримайтесь хлопці.
"Денег нет, но вы держитесь!"
це ви курси пропаганди не ті проходили) тому дивуєтесь.
отака бандерівська ідеологія )
гроші для земельних магнатів та власників магазинів.
А бійцям - не треба нам ні слави ні заплати, заплата нам то радість боротьби, солодше нам у бою помирати ніж жити в путах як живі раби
Гроші таки будуть. Демобілізація - ні. Як гадаєте, Пітерський форум добре пройде? План про гроші і демобілізацію там же ш має бути, це ж не аграрна держава.
Востаннє редагувалось stm
в Сер 03 чер, 2026 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:25
Banderlog написав: Shaman написав:
й зустрічне питання - а доведіть, що не пробували...
адекватні люди розуміють, що перемовин уникає Раша, висуває нереальні вимоги - типу відступить, а там поговоримо. вас переконувати не збираюсь - людину яка на чорне каже біле...
" адекватні люди" це маніпуляція а не довод. Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори.
а чим займались весь 2025 рік? не пиши маячню. а таким як ти твої пастирі - так, заборонив - бо ви всі частина ворожої структури, на жаль. й не хочете розривати цей зв'язок...
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:25
Banderlog написав:
Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори
бідолашний, ти наслухався володимира соловьева? чи машку захарову?
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
Детальніше про це рішення:Рішення РНБО (жовтень 2022 року): Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо неможливості ведення переговорів із російським лідером В. Путіним.
Мета обмеження: За словами Президента, цей крок також був зроблений для того, щоб заблокувати можливість іншим особам (зокрема представникам проросійських сил, таких як Віктор Медведчук чи Вадим Новинський) висувати ультиматуми чи домовлятися про капітуляцію від імені України.
Конституційне право: Згідно із законодавством, виняткове право вести перемовини щодо суверенітету та територіальної цілісності України має лише чинний Президент.
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