Shaman написав:з раціональної точки зору Раша мала припинити війну ще на початку 2025 року, після пропозицій Трампа. але оскільки влада Раші ірраціональна, а механізму впливу на неї немає...
Володимир Путін відхилив мирний план Дональда Трампа, оскільки прагне вести війну на власних умовах, вимагаючи контролю над усіма територіями Донецької області та відмови України від вступу до НАТО.
Російський лідер сприймає поступки як слабкість і розраховує на виснаження України та її західних партнерів у затяжній війні.
Основні причини ігнорування кремлівським керівництвом пропозицій США:Завищені геополітичні амбіції: Путін переслідує максималістські цілі та вважає неприйнятними будь-які умови, які обмежують російський контроль над окупованими територіями, зокрема на Донбасі.
Бажання диктувати умови: Під час обговорення припинення вогню російська сторона висувала ультиматуми, включаючи вимогу зупинити українську мобілізацію та припинити західну військову допомогу.
Стратегія затягування: У Кремлі роблять ставку на те, що продовження бойових дій змусить США та Європу зменшити підтримку України, тоді як російська економіка, попри загрози, здатна витримувати санкційний тиск.
Розчарування Трампа: Через ігнорування ультиматумів президент США Дональд Трамп сам висловлював розчарування відсутністю прогресу у мирі. Напруга у відносинах призвела до того, що Вашингтон почав розглядати посилення санкцій, включаючи введення 500% мит на країни, що купують російські нафту та газ
путін тупе падло, який вважав кожну поступку Трампа у бік роісі його слабкістю.
Трамп намагався застосовувати кнут і пряник:він хвалив путіна, казав який він сильний лідер, і як трамп його поважає. Після припинення вогню (навіть ще до підписання мирної угоди) Трамп обіцяв путіну скасування всіх санкцій (не тільки від США), а путін гадав що має дотиснути Зеленського і забрати те, чого не домігся військовою силою. З великою вірогідністю після Донбасу він вимагав Харків і Одесу. Тому сьогодні путін-це старуха в казці пушкіна "о рибаке і рибке".
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 03 чер, 2026 14:08, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:тиждень тому, наводив особисто для вас список військових заводів в радіусі від 5 до 100км від москви- спалити всі заводи і придприємства (які виготовляють військову продукцію)_це і буде кошмаром для банди путіна
Спалити всі військові заводи - це нереально. Для цього треба панування в повітрі і тони чугунія. Дрони/ракети - це для точкових ударів.
один казав, що нищити танки дронами (у 2020р) не реально, але це факт
не дотла спалити, а припинити виробництво достатньо ДРОНІВ Лютий(Ан 196) оснащується Серия GP (General Purpose): Фугасные бомбы общего назначения весом от 113 кг (250 фунтов) до 1814 кг (4000 фунтов).
по РЛС теж відпрацювали в першу чергу, панування в повітрі вже існує
Радіолокаційні станції та ППО: Виведено з ладу низку комплексів протиповітряної оборони та систем автоматизації, що прикривали глибокий російський тил.
Дронами 2020 оно и было практически не реально. А могучий "Лютий" с "потужною фугасно-уламковою бойовою частиною масою 75 кг"... Посмотрите, какими бомбами пользовались союзники во время 2 МВ. Английские: "Серия GP (General Purpose): Фугасные бомбы общего назначения весом от 113 кг (250 фунтов) до 1814 кг (4000 фунтов)" и "Бомбы серии HC (High Capacity) «Блокбастеры»: Огромные фугасные бомбы с тонкой оболочкой (например, Tallboy весом 5,4 тонны и Grand Slam весом 10 тонн). Использовались для разрушения заводов и глубоких бункеров". Американские: "Серия общего назначения (General Purpose, AN-M): Основной арсенал для уничтожения инфраструктуры и аэродромов, который включал модели M30 (45 кг / 100 фунтов), M31 (136 кг / 300 фунтов), M43 (227 кг / 500 фунтов), M44 (454 кг / 1000 фунтов) и M34 (907 кг / 2000 фунтов).Полубронебойные и бронебойные (SAP/AP): Применялись для поражения военных кораблей и укрепленных подземных баз".
порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню ......
не фантазируйте и не базікайте маячню. Обстреляли много, но не уничтожили. Вы как-то приводили цитату о том, как союзники уничтожали один завод по производству синтетического бензина во время 2МВ. Не один раз и не дронами, а мощными авиабомбами. А вы пишете: "спалити всі заводи і придприємства". Единицами или, в лучшем случае, одним десятком дронов на каждый.
не чіпляйтесь до термінів (спалити, зруйнувати, уразити, пошкодити) має значення тільки те, щоб виробництво зупинилось на довше(а краще на завжди)
по Туапсе наносили удари 4 рази за місяць, для чого? для того щоб було складніше відновитись
Banderlog написав:Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори
бідолашний, ти наслухався володимира соловьева? чи машку захарову?
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним. .......
Указ Президента это не юридический документ? Да у нас сейчас бОльшая часть системы основана на Указах Президента.
ЛАД написав:Дронами 2020 оно и было практически не реально.
проспал войну Азербайджана и Армении в 2020г?
Вторая карабахская война — это 44-дневный вооруженный конфликт осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией за спорный регион Нагорного Карабаха. Война началась 27 сентября и завершилась 10 ноября подписанием трехстороннего заявления (при посредничестве России), победой Азербайджана и значительными территориальными потерями для армянской стороны.
Подробности и ключевые итоги этого конфликта можно свести к следующему:
Масштаб: Самое крупное обострение в регионе после завершения войны 1994 года. Военные действия велись с применением современных ударных беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем. Территориальные изменения: Азербайджан вернул под свой контроль пять городов (включая стратегический город Шуша), несколько поселков и более 280 деревень в самом Карабахе, а также полностью восстановил контроль над всеми семью прилегающими районами, которые удерживались армянскими силами с 1990-х годов.
Потери сторон: По официальным данным сторон, погибло более 6500 человек (около 2900 со стороны Азербайджана и более 3800 со стороны Армении). Реальные цифры потерь могли быть выше.Миротворцы: Вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре (связывающем Армению с Карабахом) был размещен российский миротворческий контингент сроком на 5 лет.Итоги для Армении: Поражение привело к тяжелому политическому кризису, массовым протестам в Ереване и отставке многих высокопоставленных военных, а также подписанию Арменией невыгодных условий мира.
Байрактари турецькі знищили 146 армянських танків у 2020році
During the 2020 Nagorno-Karabakh war, visually confirmed data by conflict monitors indicates that Armenia lost 255 tanks, of which 146 were destroyed and 103 were captured by Azerbaijani forces. Many of these were Soviet-era, Russian-manufactured T-72 variants.A breakdown of the verified Armenian tank losses recorded by open-source intelligence is as follows:
Destroyed: 146Damaged: Captured: 103
Many of the destroyed tanks were knocked out by Turkish-made Bayraktar TB2 drones and Israeli-made loitering munitions (kamikaze drones)
большинство танков было подбито турецким дроном Bayraktar TB2 и израильскими дронами-камикадзе
ЛАД написав:Указ Президента это не юридический документ?
просто смішно
Указ Президента — это полноценный юридический документ, который является нормативно-правовым или индивидуальным правовым актом. Он обязателен для исполнения на всей территории государства и имеет прямую юридическую силу.
Такие указы делятся на две основные категории:Нормативные: устанавливают новые правила поведения или изменяют старые, затрагивая широкий круг лиц (например, положения о призыве, создании ведомств или введении санкций).
Индивидуальные (ненормативные): касаются конкретных ситуаций или лиц, например, назначения на должность, награждения государственными наградами или помилования.Главная особенность указа в том, что он относится к подзаконным актам. Это значит, что он:Должен издаваться строго на основании и во исполнение Конституции и законов страны.Не может противоречить законам.Законы принимаются парламентом и обладают высшей юридической силой, а указы регулируют более оперативные и конкретные вопросы государственного управления.
ЛАД написав:Указ Президента это не юридический документ?
просто смішно
Указ Президента — это полноценный юридический документ, который является нормативно-правовым или индивидуальным правовым актом. Он обязателен для исполнения на всей территории государства и имеет прямую юридическую силу.
Такие указы делятся на две основные категории:Нормативные: устанавливают новые правила поведения или изменяют старые, затрагивая широкий круг лиц (например, положения о призыве, создании ведомств или введении санкций).
Индивидуальные (ненормативные): касаются конкретных ситуаций или лиц, например, назначения на должность, награждения государственными наградами или помилования.Главная особенность указа в том, что он относится к подзаконным актам. Это значит, что он:Должен издаваться строго на основании и во исполнение Конституции и законов страны.Не может противоречить законам.Законы принимаются парламентом и обладают высшей юридической силой, а указы регулируют более оперативные и конкретные вопросы государственного управления.
И как это стыкуется с вашей цитатой:
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
И в Указе не "констатувалась неможливість ведення перемовин", а был прямой запрет на переговоры.