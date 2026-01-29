Вторая карабахская война — это 44-дневный вооруженный конфликт осенью 2020 года между Азербайджаном и Арменией за спорный регион Нагорного Карабаха. Война началась 27 сентября и завершилась 10 ноября подписанием трехстороннего заявления (при посредничестве России), победой Азербайджана и значительными территориальными потерями для армянской стороны.



Подробности и ключевые итоги этого конфликта можно свести к следующему:



Масштаб: Самое крупное обострение в регионе после завершения войны 1994 года.

Военные действия велись с применением современных ударных беспилотников, тяжелой артиллерии и ракетных систем.

Территориальные изменения: Азербайджан вернул под свой контроль пять городов (включая стратегический город Шуша), несколько поселков и более 280 деревень в самом Карабахе, а также полностью восстановил контроль над всеми семью прилегающими районами, которые удерживались армянскими силами с 1990-х годов.



Потери сторон: По официальным данным сторон, погибло более 6500 человек (около 2900 со стороны Азербайджана и более 3800 со стороны Армении). Реальные цифры потерь могли быть выше.Миротворцы: Вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре (связывающем Армению с Карабахом) был размещен российский миротворческий контингент сроком на 5 лет.Итоги для Армении: Поражение привело к тяжелому политическому кризису, массовым протестам в Ереване и отставке многих высокопоставленных военных, а также подписанию Арменией невыгодных условий мира.