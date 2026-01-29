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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:28
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Фантастика в следующем зале.
порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню
......
не фантазируйте и не базікайте маячню.
Обстреляли много, но не уничтожили. Вы как-то приводили цитату о том, как союзники уничтожали один
завод по производству синтетического бензина во время 2МВ. Не один раз и не дронами, а мощными авиабомбами.
А вы пишете: "спалити всі
заводи і придприємства". Единицами или, в лучшем случае, одним десятком дронов на каждый.
як ЛАД полюбляє битися за несуттєві дрібниці. вже слово ВСІ каже, що це прост оборот. для тиску треба просто обстрілювати - оцей дим над Пітером під час форуму - це набагато більше, ніж просто дим.
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Shaman
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:32
ЛАД написав:
По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.
це наші зрадофіли намагаються ідеї соловйова пропихнути в обгортці
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Shaman
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:34
_hunter написав: Shaman написав: Banderlog написав:
" адекватні люди" це маніпуляція а не довод. Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори.
а чим займались весь 2025 рік?
Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.
так випрошувати, що Трамп аж лютиться, що ми на російські хотелки не погоджуємося?
от казкар...
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Shaman
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37
ЛАД написав:
По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.
Когда у ЛАДа заканчиваются аргументы, ЛАД переходит на личности
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37
ЛАД написав:
И как это стыкуется с вашей цитатой:
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
И в Указе не "констатувалась неможливість
ведення перемовин", а был прямой запрет
на переговоры.
Оно и не должно стыковаться: это просто перепечатка ответов AI.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 14:39
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
а чим займались весь 2025 рік?
Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.
так випрошувати, що Трамп аж лютиться
Это "лютиться" - в чем выражается? 🤔
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