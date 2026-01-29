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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17974179751797617977>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:28

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Фантастика в следующем зале.

порахуйте, скільки вражено обєктів deepstikes за останні 3 місяця, не базікай маячню
......

не фантазируйте и не базікайте маячню.
Обстреляли много, но не уничтожили. Вы как-то приводили цитату о том, как союзники уничтожали один завод по производству синтетического бензина во время 2МВ. Не один раз и не дронами, а мощными авиабомбами.
А вы пишете: "спалити всі заводи і придприємства". Единицами или, в лучшем случае, одним десятком дронов на каждый.

як ЛАД полюбляє битися за несуттєві дрібниці. вже слово ВСІ каже, що це прост оборот. для тиску треба просто обстрілювати - оцей дим над Пітером під час форуму - це набагато більше, ніж просто дим.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:32

  ЛАД написав:По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.

це наші зрадофіли намагаються ідеї соловйова пропихнути в обгортці :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:34

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: " адекватні люди" це маніпуляція а не довод. Зеленський ЗАБОРОНИВ вести переговори.

а чим займались весь 2025 рік?

Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.

так випрошувати, що Трамп аж лютиться, що ми на російські хотелки не погоджуємося?

от казкар... :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37

  ЛАД написав:По сравнению с нашими потужниками марафон выглядит образцом объективности и реалистичности.

Когда у ЛАДа заканчиваются аргументы, ЛАД переходит на личности
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:37

  ЛАД написав:И как это стыкуется с вашей цитатой:
Президент України не вводив юридичної заборони на дипломатичні переговори з Росією загалом, проте у 2022 році він підписав указ (у відповідь на спробу РФ анексувати українські території), який констатує неможливість ведення перемовин особисто з Володимиром Путіним.
И в Указе не "констатувалась неможливість ведення перемовин", а был прямой запрет на переговоры.

Оно и не должно стыковаться: это просто перепечатка ответов AI.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 14:39

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а чим займались весь 2025 рік?

Довольно нелепо пытались у Трампа слелку выпросить.

так випрошувати, що Трамп аж лютиться

Это "лютиться" - в чем выражается? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:25

  _hunter написав:Это "лютиться" - в чем выражается? 🤔


-припинив надавати выйськову допомогу у 2025р, окрім розвід інформації
-тягнув рік з надання проголосованого у бюджеті пакета 400млн

У США підтвердили пакет допомоги Україні на $400 млн, однак витрати ще не почалися

https://ain.ua/2026/05/13/gegsetu-nagad ... -ukrayini/

згіндо інформації Пентагону ці кошти 400млн стали доступні ще в березні 2026, виплати
мали початись на початку травня, але "чомусь" досі не почались

Політика Дональда Трампа щодо України після його повернення у Білий дім супроводжується низкою кроків та заяв, які українська сторона та міжнародні аналітики оцінюють як шкідливі або загрозливі для суверенітету та безпеки України.

Його підхід базується на бажанні швидко припинити війну за будь-яку ціну, що часто суперечить національним інтересам Києва.

Головні чинники, якими політика Трампа завдає шкоди Україні:

1. Нав'язування «мирних планів» із територіальними поступками
Капітуляційні умови: Оприлюднений наприкінці 2025 року «план Трампа з 28 пунктів» передбачає де-факто визнання з боку США контролю Росії над окупованими Кримом, Луганською та Донецькою областями.

Послаблення санкцій: План містить пункти про скасування міжнародних санкцій проти Росії, що знімає з Москви економічний тиск і дозволяє їй відновлювати воєнний потенціал.

Кулуарна дипломатія: Трамп прагне укласти швидку угоду без врахування позиції України, фактично ведучи переговори за спиною Києва під час тристоронніх зустрічей (наприклад, в Абу-Дабі).

2. Блокування вступу до НАТО та обмеження армії. Заборона євроатлантичної інтеграції: Відповідно до американських пропозицій врегулювання конфлікту, Україні хочуть заборонити вступ до НАТО на тривалий термін. Це позбавляє країну надійної архітектури безпеки у майбутньому.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:26

за заборону російської мови на форумі Finance.ua

‼️У Полтаві заборонили російськомовний контент, включаючи український контент російською, — мовний омбудсмен

Російськомовний культурний продукт заборонили у транспорті, закладах громадського харчування, культури та інших громадських місцях.

Обмеження стосується книг, музики, фільмів, театральних постановок, концертів та культурно-освітніх заходів російською мовою.

https://www.rbc.ua/rus/news/lishe-knigi ... 15561.html

виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати

Виступаю за заборону для ухилянтів висловлювати свою думку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 15:32

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:виступаю, за заборону російської мови на форумі Finance.ua(конкертно цій на гілці),
хто згоден прошу підтримати

Виступаю за заборону для ухилянтів висловлювати свою думку.


з 2022 по 2023 ти не служив, тобто ховався під юбкою доки тебе не забаранили повісткою?

пс. за 7 років не форумі жодного лайка у тебе, тобто твоя думка не привернула увагу чи не отримала схвалення на форумі, то вона для мене не авторітетна
prodigy
 
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  #<1 ... 17974179751797617977>
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