stm написав:І залишитесь ви з Бандердогом. Сібаріт ще буде нечасто висловлювати думку. Підтримую абсолютно! Хантер-Сво тикати буде скарга при будь якому разі. Оральні протести скінчаться, а жити людині яка не збирається повертатися де ж, окрім форуму юа? )
Дивно. Продіджі вже старий, але щоб навіть для вас треба було табличку "Сарказм"
для сарказму є смайли. може треба подумати, чого більшість сприйняла таку фразу від вас. я навіть не здивувався - тільки думав, як би пом'якше відповісти
Прохожий написав:Banderlog [i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ: 62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією; 57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ; 67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія; 79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України; 70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути
или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
Прохожий написав:Banderlog [i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ: 62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією; 57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ; 67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія; 79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України; 70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути
или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
мож сэрэд "воцэковлэных"??? таки е у хиджабах та ермолках???
Прохожий написав:Banderlog [i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ: 62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією; 57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ; 67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія; 79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України; 70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути
или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
В Україні на сьогодні від мобілізації заброньовано 6,5 тис. священнослужителів. із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні, до критичної інфраструктури зараз віднесено трохи більше 10 тис. релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їхні священники – бронюватися. https://censor.net/n4006541