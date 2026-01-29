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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17976179771797817979>
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:13

Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:17

  Banderlog написав:
  Прохожий написав:Banderlog
[i][u]"Загалом 80% опитаних виступають за розрив зв'язків УПЦ з РПЦ:
62% – за заборону діяльності релігійних організацій, які пов'язані з Росією;
57% українців вважають, що треба заборонити діяльність УПЦ;
67% підтримують накладення санкцій на митрополита УПЦ Онуфрія;
79% опитаних підтримують думку, що держава має регулювати релігійні організації, якщо вони є загрозою для України;
70% респондентів переконані, що мовою богослужіння має бути

или бодяжный кагор по губам от гундяева для "воцерковленного"(с)кацапия это другое???
опитування серед кого? Серед таких як ти які до церкви не мають жодного відношення? Мож іще проголосуєте на якій мові в католицькій церкві правити? Заодно і в сінагогах та мечетях?
В Україні на сьогодні від мобілізації
заброньовано 6,5 тис. священнослужителів.
із 35 тис. релігійних організацій, які існують в Україні,
до критичної інфраструктури зараз віднесено трохи більше 10 тис.
релігійні організації, які відносяться до Української православної церкви (Московського патріархату), не можуть ставати стратегічними, а їхні священники – бронюватися.
https://censor.net/n4006541
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:21

  Shaman написав:

готовый боец ССО с опытом перевоплощения :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:25

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: понятно що квіточки, репресивний апарат рф в рази досконаліший, а росіяни в масі затуркані і підтримують війну.

Ось і побачимо ... може бути "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" )

Що там про Орбана та Ощадбанк ?

Вирішив не помітити, а раніше як співав, як співав ... )

Шо співав що європейська держава і розбереться?
Підстави для перевірки були? Чи дії орбана по перевірці були неправомірні?

саме так - дії були повністю неправомірні й підстав не було. й це було очевидно відразу
А на рахунок бунту. З чого б це їм бунтувати? В нас примусова мобілізація вже 4 роки і ніяких бунтів, тільки пару тцкашників підрізали.
є важливий нюанс. мотивація. чому воюють українці - це зрозуміло. а руські гадаю не розуміють, чому вони помирають десь на донбасі.

вони за війну, коли треба з дивану повболівати, а не коли тебе автоматом в спіну підштовхують йти 10-20 км під українськими дронами. й він чітко знає, що якщо поранять - витягати ніхто не буде, замполіт вже розповів, як треба помирати...

й коли це за гроші - вони ще якось миряться, а безкоштовно - ні. отут ми побачимо реальний спротив.

й ще варіант - як на мене питання часу, коли військові зрозуміють - а навіщо помирати на донбасі, якщо можна пошаритись на рубльовці - й ніякі силовики їх не втримають. фраза "Рублевка, жди нас" - вона ж з відео про пригожинський бунт.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:про FP7. Воно існує


Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.

  Shaman написав:так вони НЕ ХОЧУТЬ ВЕСТИ перемовини. вони досі вважають, що будуть ділити світ

Щось Ви хітпарад пропускаєте ростовсько-кримський. А ще якщо буде те що вгорі. То будуть говорити і з бабушкой Марусей.
Але зачекаємо, хз скільки і чи взагалі скільки.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 19:46

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:про FP7. Воно існує


Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.

Трампа послали всі, і його друга володимира сьогодні підібали нехило, а воно раниме, то немає іншого шляху...
ПС: ви вже директор підприємства? Чи свій бізнес відкрили на чужині? Ні? ) дощ у Польші теж мішає )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 20:33

  Shaman написав:я прочитав визначення цього КВЕД - але це не виключає того, що написав я. точніше, що значну частину тіньової економіки складає необліковане виробництво на фірмах, а не в домогосподарствах...


Вона туму і є тіньовою, що точного значення не знає ніхто.
Як приклади.

Ви вважаєте, що більшість домогосподарств визиває прибиральників і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість сама прибирає.

Ви вважаєте, що більшість винаймає житло і не фіксують цього.
Я вважаю, що більшість живе в власному житлі.

і т.д.

Але державним органам це не важливо. Вони просто прийняли як факт догляд за житлом і тупо це порахували (або не порахували, хз). Інша справа яку суму прийняли як базову. Я не знаю.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 21:49

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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:05

  stm написав:
  BeneFuckTor написав:
  stm написав:про FP7. Воно існує


Да коли вже. Ну їх ті 3тис фламінго ну хочаб балістичних 5 на місяць. Ну колииии. То в них все задубльовано, але були прильоти, то в них у європейських країнах конкуренти не дають, то їм льотні характеристики не давали, то дощ пішов.

Трампа послали всі, і його друга володимира сьогодні підібали нехило, а воно раниме, то немає іншого шляху...
ПС: ви вже директор підприємства? Чи свій бізнес відкрили на чужині? Ні? ) дощ у Польші теж мішає )
а трамп шо? ))) подзвонив зеленському з пропозицією обміняти українські дрони на петріоти?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2026 22:11

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:Але вони вже 4 роки готуються до мобілізації. Посилюють законодавство і репресивний апарат.
Зараз активно роздають мобілізаційні приписи. Тому виглядає, що скоріш за все буде мобілізація і пройде вона краще, ніж попередня.
Що таке краща?
Тоді набрали 200 000 за три місяці
Зараз мобілізації до виборів які мають пройти у вересні-не буде (моє ІМХО )
Потім два/три місяці наберуть 200 000 і що?
Якраз до січня мобілізовані підїдуть до лінії фронту, а ми в свою чергу навчимося Гріпенами користуватись.....

Користуватись, може, і навчимось.
Але до січня ми їх ще не отримаємо.
І Грінпени не замінюють піхоту.
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