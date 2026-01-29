1 Раніше піти у відпустку було ДУЖЕ важко 2 По всім правилам, відпустки надають тим хто на них має більше прав, тобто в першу чергу надають тим хто більше відслужив 3 Якщо надають навіть тим хто прослужив пів-року -це говорить про те що критичність яка була рік-два назад - зникла 4 Так як якихось кардинальних змін в наборі (крім дозвіл молодим)не відбулось , значить нестача піхоти чимось замінена(замінюється бо на 100% людей нічим не заміниш) Єдине що могло замінити(нехай частково піхоту)-роботизовані комплекси..
При чому комплекс, з кулеметом на борту і замінований по саме нехочу є страшнішим ніж піхотинець... Бо піхотинець -вразливий. а комплексу-все одно , він буде робити те що наказав оператор, а тому ворожий піхотинець побачивши комплекс повинен зробити все щоб уникнути з ним зустрічі... в противному разі - дуель машини яка менш вразлива і готова до самопідриву і людини.
prodigy написав:ЛАД до чого тут про дітей (на імя барактар), я вам навів приклад того, що у 2020році один мій типу приятель( ватний одесит, який принципово не відповідає мені на пости українською), до піни у рта сперечався, що БПЛА не здатен уразити танк (бо танк це ого-го), а колона танків -це взагалі така сила(яку прикриває авіація, артилерія, і тд), на відео з ютубу-він казав, що це фейк
ви почали з того ,що неможливо , потім докопались до цифр (які для мене не принципіальні), до речі, не має бажання колупати джерела але одне посилання вам даю
так, Wiki пише інші цифри, але питання не в цифрах, а тому що можливо чи ні уразити танк з БПЛА у 2020р? ви мені починаєте писати, про ефективність тих застарілих БПЛА(Bayraktar TB2), а вже існує нова модель Bayraktar TB3 (швидкість 300, БЧ280кг, час польоту50+)
Я не ваш приятель и не утверждал, что танк невозможно уничтожить дроном. Даже в 2020. Танк, конечно, могучая машина, но может быть уничтожен самыми разными способами. Даже нормально обученным отдельным пехотинцем. "вже існує нова модель Bayraktar TB3", - існує. Но её не было ни в 2020, ни в 2022. Посмотрите внимательно вашу ссылку на oryx - там очень много танков уничтожено не Байрактаром, а "ТБ2 и артиллерией", "ТБ2 и ПТУР "Спайк", "барражирующим боеприпасом" (не знаю, что это), просто "ПТУР "Спайк". Статья о заводе, на кот. вы дали ссылку - чисто и откровенно рекламная. "Сьогодні, у 2026 році, підприємство випускає до 120 дронів на рік" - это серьёзно? О цене ТБ2 ИИ пишет:
Один ударний безпілотник Bayraktar TB2 (без додаткового обладнання) коштує приблизно $5-5,5 млн. Проте ціна залежить від комплектації: повноцінний військовий комплекс із 6 дронів, станцій управління, боєприпасів та запчастин обходиться у суму близько $69 млн.
И в статье о закупке ТБ2 Хорватией:
Звичайно, що тут важко окремо порахувати, скільки ж коштує один "голий" безпілотник, але у грубому підрахунку йдеться про 15,8 млн доларів за борт із озброєнням та, власне, усім необхідним для його експлуатації та підтримки протягом досить тривалого часу.
Така новина у декого може викликати здивування - мовляв, одна з країн Європи, для якої головним ворогом є РФ, купує Bayraktar TB2, які, варто все ж таки визнати, вразливі в умовах сучасного поля бою, яке насичене засобами протиповітряної оборони, що можуть дотягнутися до цього безпілотника. .......як раніше відзначали у ГУР МОУ, цей дрон дійсно має потужну оптичну станцію і, наприклад, у ГУР його й до сьогодні використовують для розвідки над акваторією Чорного моря.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_sogodni_koshtuje_bayraktar_tb2_jakij_i_zaraz_kupujut_v_jevropi-17206.html При такой цене не удивительны объёмы производства. И в статье пишут: "Компанія Baykar контролює 60% світового ринку бойових дронів, перевершуючи американських конкурентів утричі". Не знаю, насколько это правда, но, думаю, Украина сегодня выпускает значительно больше бойових дронів, чем "Компанія Baykar". И, кстати, по вашей ссылке: "До 2021 року переговори перейшли на новий рівень: підписання меморандуму про спільне виробництво, де Україна надала землю біля Василькова на Київщині, а Туреччина – технології та інвестиції".