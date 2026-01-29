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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:28
ЛАД
Но я против преувеличения роли этих "позитивних новин".
А хто тут їх «преувелічує»?
Вам багато разів пояснили, що війна йтиме до моменту, коли путін зрозуміє те, що зрозумів Рубіо.
А поки він не зрозумів, нам допомагає дочекатись цього часу вся ця зброя, яку Щмідт чомусь вирішив називати геймченжер.
Все! Не більше, не менше! Вся ця зброя допомагає знизити втрати піхотинців, а отже потребу в доставках туди нових і нових партій. Хоч ви з двох спроб чомусь не зрозуміли це.
Другий - наскільки покращить? Який рівень втрат від КАБів? Я не володію статистикою, але по моїм особистим відчуттям - відсотків 3-5, не більше.
КАБ робить інші погані речі:
Знищує захисні споруди і пробиває шлях штурмовим групам. Навіть якщо безпосередньо мало знищує нашу піхоту, він відкриває можливості нищити її іншим.
2ЛАД
Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов.
Ви звичайно можете продовжувати сумніватись, тільки українські Мі29 найбільшу кількість вильотів роблять саме на блмбометання зазвлних бомб, і саме по розрахункам БПЛА, які зазвичай сидять в будівлях і БПЛА їх не дістає.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 чер, 2026 13:33, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:29
sashaqbl написав: budivelnik написав:
1 Якщо 16 Гріпенів з метеорами відженуть десяток другий сушок які ЩОМІСЯЦЯ скидють 7000-7500 кабів вагою в 500 кг...
- це змінить НА КРАЩЕ позицію нашої піхоти?
Це зменшить наші втрати?
Тут є два моменти.
Перший - це "якщо". Не забуваємо, що Метеор ніколи не воював і підтверджених полем бою характеристик не має. Виключно комерційні.
Другий - наскільки покращить? Який рівень втрат від КАБів? Я не володію статистикою, але по моїм особистим відчуттям - відсотків 3-5, не більше.
1 Тобто для тебе 3-5% фігня?
2 Я також не володію статистикою , але знаю що в житті вундервафлі або чарівної палички -не існує...
Тому все що ПОКРАЩУЄ становище ЗСУ на 3-5% ( особливо коли це БЕЗКОШТОВНО)-мене влаштовує
3 Ти промовчав про роботизовані платформи...
Їх вартість +/- 1 млн грн , при будь якому розкладі забере з собою мінімум одного москаля...
При знищенні платформи нікому не треба платити 15 млн грн..
Це також не панацея. і також покращує на 3-5%...
Але
Знаєш чим відрізнялась Південна Корея від України ? Різницею річного росту ВВП у 3-5%... і все.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:33
prodigy написав: ЛАД написав:
Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов.
вам написали КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА
читайте уважно, без зайвих емоцій
на пілотів БПЛА завжди буле полювання,
мій сусід (морпіх) на питання -може тобі перейти в БПЛА оператори?
коротко відповів, що у них доля не значно краще ніж у штурмовиків
бо працювати доводиться реально на самом нулі і часто порятунку ніякого
Да, на "пілотів БПЛА завжди буле полювання".
Но полюють на них не КАБами.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:35
sashaqbl написав:
Тільки платиш податками, а я - як мінімум - здоровям.
1 Так завжди так було
Шахтар(працівник з шкідливими умовами праці, наприклад склодув) платив здоровьям і отримував за це підвищену оплату... і не вимагав ні від кого щоб його визнали МЕСІЄЮ яка всіх рятує.
2 Ти забув, що КРІМ податків я й ще щось роблю для ЗСУ....
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:36
sashaqbl мені байдуже, чи ти павич до форумчан
головне до своїх підлеглих на війні не будь павичем
бо я на судні ніколи не ставив себе вище за інших(колись Мастера британці називали першим після бога), тому коли зустрічаю людей на вулиці -люди підходять, вітаються , про себе розказують і таке інше (хоч деяких з 2003 чи 2008 я не могу пригадати , і прошу нагадайте, де ми разом працювали?)
головне, не перегибати з людьми, хоч не всі це розуміють
на війні, інша річ...
радити не маю права, але різницю між жорсткістю(пунктуальністю) і зневагою до людей
ніколи не плутай
Востаннє редагувалось prodigy
в Чет 04 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:39
sashaqbl
Запамятай раз і НАЗАВЖДИ
в капіталізмі( а я прихильник капіталізму) відсутнє поняття найняв-винен , при чому як в одному так і в другому напрямку..
Ти продаєш свій час(здоровья) і отримує взамін гроші( в 5 разів вище ніж ОЦІНЕНИЙ мій час), після цього МИ КВИТИ
При цьому- в мене питання
А я втрачаю здоровья працюючи в 5 разів довше ?
Тому давай без цих закидонів. Бо я на раз два опишу тобі формулу по якій я втартив на твоє утримання набагато БІЛЬШЕ часу(здоровья) ніж ТИ не Дай Бог втратиш в майбутньому....
ПС
зверніть увагу
я не починав цю розмову
Для мене військовий ЗСУ це ВІЙСЬКОВИЙ
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 04 чер, 2026 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:42
ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД написав:
Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов.
вам написали КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА
читайте уважно, без зайвих емоцій
на пілотів БПЛА завжди буле полювання,
мій сусід (морпіх) на питання -може тобі перейти в БПЛА оператори?
коротко відповів, що у них доля не значно краще ніж у штурмовиків
бо працювати доводиться реально на самом нулі і часто порятунку ніякого
Да, на "пілотів БПЛА завжди буле полювання".
Но полюють на них не КАБами.
полюють ДРОНАМИ, вам так легше? а знищуюють КАБами
про КАБи:орки накидають їх годинами (літаки Су34 роблять по декілька бойових вильотів на день)
ще одна деталь, сусід казав що під Покровськом вони(рота) більше місяця сиділи в якійсть чи то шахті, чи заводі (похвалив радянську міцність бетону), місяць КАБами не змогли остаточно зруйнувати
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:42
budivelnik написав:
в капіталізмі( а я прихильник капіталізму) відсутнє поняття найняв-винен , при чому як в одному так і в другому напрямку..
Ти продаєш свій час(здоровья) і отримує взамін гроші( в 5 разів вище ніж ОЦІНЕНИЙ мій час), після цього МИ КВИТИ
То б*** плати ринкову зарплату. І дай можливість звільнитися.
А якщо ні першого ні другого нема - то це не капіталізм.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 04 чер, 2026 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:44
budivelnik написав: sashaqbl написав:
Тільки платиш податками, а я - як мінімум - здоровям.
Шахтар(працівник з шкідливими умовами праці, наприклад склодув) платив здоровьям і отримував за це підвищену оплату... і не вимагав ні від кого щоб його визнали МЕСІЄЮ яка всіх рятує.
Так это потому, что что первый что второй в любой момент могут сказать "с меня хватит! - увольняюсь!"
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:45
sashaqbl написав: budivelnik написав:
в капіталізмі( а я прихильник капіталізму) відсутнє поняття найняв-винен , при чому як в одному так і в другому напрямку..
Ти продаєш свій час(здоровья) і отримує взамін гроші( в 5 разів вище ніж ОЦІНЕНИЙ мій час), після цього МИ КВИТИ
То б*** плати ринкову зарплату. Або дай можливість звільнитися.
А якщо ні першого ні другого нема - то це не капіталізм.
Разом з тобою воюють колумбійці, для них зарплата виявляється ринковою , а для тебе та ж зарплата + захист Батьківщини і тих хто тобі платить - не ринкова..
Ти ніколи не задумувався-а може це ти зажране чмо, яке хоче потанцювати на кістках тих жіночок які отримують 15000 і ще ДЛЯ тебе заробляють 15000
Ти про них думав? А припускаєш що серед них працює твоя мама/дружина?
Ти їх хочеш загробити?
ПС
ти ж памятаєш мої розклади
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....
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