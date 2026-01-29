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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:47
Hotab написав:ЛАД
А хто тут їх «преувелічує»?
Но я против преувеличения роли этих "позитивних новин".
Вам багато разів пояснили, що війна йтиме до моменту, коли путін зрозуміє те, що зрозумів Рубіо.
А поки він не зрозумів, нам допомагає дочекатись цього часу вся ця зброя, яку Щмідт чомусь вирішив називати геймченжер.
Все! Не більше, не менше! Вся ця зброя допомагає знизити втрати піхотинців, а отже потребу в доставках туди нових і нових партій. Хоч ви з двох спроб чомусь не зрозуміли це.
Вы невнимательно читаете форум.
Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.
И вы это, вроде, понимаете и выступаете против ухилянтов. Но почему-то видите только тех, кто честно в этом признаётся. И не замечаете тех, кто является такими же ухилянтами, но прикрываются "красивыми" словами.
Другий - наскільки покращить? Який рівень втрат від КАБів? Я не володію статистикою, але по моїм особистим відчуттям - відсотків 3-5, не більше.
КАБ робить інші погані речі:
Знищує захисні споруди і пробиває шлях штурмовим групам. Навіть якщо безпосередньо мало знищує нашу піхоту, він відкриває можливості нищити її іншим.
Я как-то давно не слышал о каких-то "прорывах штурмовых групп". В основном пишут о "просачивании". КАБы тут ни при чём.
2ЛАД
Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов.
Ви звичайно можете продовжувати сумніватись, тільки українські Мі29 найбільшу кількість вильотів роблять саме на блмбометання зазвлних бомб, і саме по розрахункам БПЛА, які зазвичай сидять в будівлях і БПЛА їх не дістає.
Может быть, и делают.
Вот только не понял каких бомб.
И сколько таких вылетов и какие результаты? Какой % расчётов БПЛА уничтожается авиацией?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:50
budivelnik написав:
ти ж памятаєш мої розклади
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....
Проблема в том, что из-за вот таких недоработок - Успіху и срезали мат-обеспечение - в разы
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 04 чер, 2026 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:51
ЛАД написав:
Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.
Нагадай мені
В 2022 Сил Безпілотних Систем не існувало
В 2026 році ВОНИ існують...
Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога.
Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:52
budivelnik написав:
Разом з тобою воюють колумбійці, для них зарплата виявляється ринковою , а для тебе та ж зарплата + захист Батьківщини і тих хто тобі платить - не ринкова..
Ти ніколи не задумувався-а може це ти зажране чмо, яке хоче потанцювати на кістках тих жіночок які отримують 15000 і ще ДЛЯ тебе заробляють 15000
Ти про них думав? А припускаєш що серед них працює твоя мама/дружина?
Ти їх хочеш загробити?
ПС
ти ж памятаєш мої розклади
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....
Як на мене механізм ринку простий: якщо грошей достатньо - то знайдеться товар.
Якщо грошей замало - то товару не вистачає.
Тушок, з урахуванням колумбійців і всіх інших - явно не вистачає.
Тому висновок простий - зарплата явно не ринкова.
Відповідно або капіталізм - тоді ринкова зарплата і можливість звільнення.
Або їбаний ухилянт закриває свії їбаний писок і не пи**.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:53
budivelnik написав:
Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога.
Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?
Так і до того не піхота знищувала основну кількість ворога, а скоріше арта
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:53
ЛАД написав:
Какой % расчётов БПЛА уничтожается авиацией?
на судні про помполіта казали "доїбався до стовпа"
від ШІ
У переносному сенсі це означає чіплятися до когось без реальної причини, вишукувати привід для сварки або діставати безглуздими претензіями.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:54
_hunter написав: budivelnik написав:
ти ж памятаєш мої розклади
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....
Проблема в том, что из-за вот таких недоработок - Успіху и срезали мат-обеспечение - в разы
1 Різав не я
2 Коли Успіху різали -фінансування від мене не зменшувалось
3 Якщо є
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 віддав....
То про які недопрацювання з мого боку йдеться?
Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 04 чер, 2026 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:54
budivelnik написав: ЛАД написав:
Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.
Нагадай мені
В 2022 Сил Безпілотних Систем не існувало
В 2026 році ВОНИ існують...
Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога.
Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?
Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:55
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.
Нагадай мені
В 2022 Сил Безпілотних Систем не існувало
В 2026 році ВОНИ існують...
Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога.
Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?
Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
Посередині Війни ?
В період коли ворог збільшив угрупування проти нас з 200 000 до 800 000 ?
Троцкий-перелогінся.......
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Додано: Чет 04 чер, 2026 13:55
ЛАД
Да, на "пілотів БПЛА завжди буле полювання"
Бачте, з ким поведешся ..
Хунтер теж акцентується на одруку «дефіцит дефіцит» , і ви вирішили замість суті показати «завжди буле «.
Це те, про що я казав. Але від бігунця іншого ніхто і не чекає, він тут щоб флудити і тролити цілими днями , робити то нема що більше, а ви теж вирішити останні роки життя присвятити саме такій ницій діяльності?
Наведіть мені за останні роки хоч один корисний чи цікавий пост бігунця? Це вам відповідь, чому важливо хто , а не що пише. Бо саме там важливо «хто».
А «хто»?
Вивіз себе і сина, і розказує «а де це ваша перемога і ротації?» Отночасно розказуючи «я податковий резидент НЕ України». Набуя він тут сидить і набуя він потрібний тут нам? В 2022 році з форуму викошували пожиттєвим баном за значно менші речі. Зараз воно попіднімало голову.
Ви встали поряд з цією гидотою.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 чер, 2026 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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