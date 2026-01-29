sashaqbl написав:Або їбаний ухилянт закриває свії їбаний писок і не пи**.
Я ж казав Є воїни ЗСУ серед них деколи затесуються чмошники які гавкають на тих хто їх годує, при цьому ці дебіли так і не зрозуміли а - коли ми перестанемо їх годувати б - вони в першу чергу потраплять на кукан педераційників.
Це тобі хоч зрозуміло? Тому за гроші/ без грошей, а поки останнього педераційника не вбєш , до того часу твоя дитини і дружина з мамою ризикують бути згвалтовані бурятами. Тому навіть впроголодь ... але битись будеш.
budivelnik написав:То про які недопрацювання з мого боку йдеться? Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?
Ти собі залишай скільки хочеш. Просто визнай, що нема ринкового ціноутворення. Бо ти стільки не заробляєш, щоб платити ринкову з/п за цю роботу.
Ще раз Ти і в мирний час не дорпускав що тобі НОРМАЛЬНО платять... Не допускаєш і зараз. То може проблема в твоєму завищеному ? Те саме тигреня- розповідало що піде с СЗЧ але отримало майора і тихенько попискує про збільшення зарплати Той самий долярчик-розповідав що він в тилу ого-го... а як тільки потрапив в тил - виявилось що він лайно а не ого-го..
В мене до тебе питання Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати? Просто сам проаналізуй? Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..
Тому перш ніж заявляти що всі тридеваси -один ти Дартаньян... деколи подумай.
Высокоточные американские авиабомбы GBU-39/B SDB стали одним из ключевых инструментов Воздушных сил ВСУ для уничтожения российских расчетов БПЛА, пунктов управления дронами и ремонтных баз в ближнем тылу. Применение этого оружия по «дронарям» имеет системный характер из-за уникальных технических характеристик бомбы. [1, 2] ## Почему именно GBU-39 эффективна против расчетов БПЛА
* Устойчивость к РЭБ: Российские подразделения БПЛА всегда прикрыты мощными комплексами радиоэлектронной борьбы (чтобы защитить себя от украинских FPV-дронов). Бомба GBU-39 обладает высокой помехоустойчивостью GPS-сигнала, что позволяет ей точно прилетать по координатам даже в условиях подавления. [2, 3] * Поражение укрытий: Операторы БПЛА обычно управляют дронами из укрепленных блиндажей, подвалов или заброшенных зданий. Боевая часть GBU-39 способна пробивать до 1 метра железобетона (или около 1.5–2 метров грунта), уничтожая расчеты внутри зданий. [3, 4, 5] * Скрытность для ПВО: Из-за малых размеров (диаметр всего 19 см) и отсутствия теплового следа (у нее нет двигателя), российским радарам крайне тяжело заметить и перехватить подлетающую бомбу. [2, 3, 6]
## Как это происходит на практике
1. Обнаружение: Украинская аэроразведка (например, спецподразделения Сил беспилотных систем) вычисляет местонахождение антенн, ретрансляторов, пунктов запуска или ремонтных мастерских российских дронов. [1] 2. Передача координат: Точные данные оперативно передаются экипажам тактической авиации. [4] 3. Удар: Украинские истребители (МиГ-29 или Су-27), модернизированные под пилоны BRU-61/A, сбрасывают бомбы с расстояния в несколько десятков километров, не заходя в зону действия вражеской ПВО ближнего радиуса. [4, 7] 4. Результат: За один вылет самолет может выпустить пакет из 4–8 бомб GBU-39, точечно складывая здания и ангары, где базируются операторы. [1, 2]
Если вас интересуют другие типы управляемых бомб (например, французские AASM Hammer) или тактика борьбы с российскими разведывательными дронами, дайте знать, и я подготовлю разбор.
budivelnik написав:Ще раз Ти і в мирний час не дорпускав що тобі НОРМАЛЬНО платять... Не допускаєш і зараз. То може проблема в твоєму завищеному ?
З чого ти взяв, що в мирний час я не допускав, що мені нормально платять? В мирний час я отримував ринкову зарплату відповідно до кваліфікації і виконуваної роботи. І вона була вища, і я міг звільнитися, і моє здоровя не страждало.
budivelnik написав:В мене до тебе питання Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати? Просто сам проаналізуй? Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..
Дурачок, я минулого року закинув скріни з банку, скільки я донатив до мобілізації. Ти аналогічних сум продемонструвати не зміг. Тому не розказуй, про те, що я згоден, а що ні.
budivelnik написав:---------------------------- ЛАД Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах. ---------------------------- Нагадай мені В 2022 Сил Безпілотних Систем не існувало В 2026 році ВОНИ існують... Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога. Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?
Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
Посередині Війни ? В період коли ворог збільшив угрупування проти нас з 200 000 до 800 000 ?
Троцкий-перелогінся.......
С 200 до 800 тыс. враг збільшив угрупування уже давно. СБС знищують 37-39% ворога сравнительно недавно. На основе этого уменьшается, по вашему мнению, потребность в солдатах и можно 30+% піхоти розпустити по домівках. Если завтра СБС смогут/буду уничтожать 70% живой силы противника, то можно будет отпустить 70 или хотя бы 50% армии?