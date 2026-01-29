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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 179831798417985179861798717988>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То про які недопрацювання з мого боку йдеться?
Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?

Ти собі залишай скільки хочеш. Просто визнай, що нема ринкового ціноутворення. Бо ти стільки не заробляєш, щоб платити ринкову з/п за цю роботу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:57

ЛАД

Может быть, и делают.
Вот только не понял каких бомб.


GBU
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Або їбаний ухилянт закриває свії їбаний писок і не пи**.
Я ж казав
Є воїни ЗСУ
серед них деколи затесуються чмошники які гавкають на тих хто їх годує, при цьому ці дебіли так і не зрозуміли
а - коли ми перестанемо їх годувати
б - вони в першу чергу потраплять на кукан педераційників.

Це тобі хоч зрозуміло?
Тому за гроші/ без грошей, а поки останнього педераційника не вбєш , до того часу твоя дитини і дружина з мамою ризикують бути згвалтовані бурятами.
Тому навіть впроголодь ... але битись будеш.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 13:59

  Hotab написав:ЛАД

Да, на "пілотів БПЛА завжди буле полювання"


Бачте, з ким поведешся ..
Хунтер теж акцентується на одруку «дефіцит дефіцит» , і ви вирішили замість суті показати «завжди буле «.
А по сути?
Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
Бачте, з ким поведешся ..
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:02

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:То про які недопрацювання з мого боку йдеться?
Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?
Ти собі залишай скільки хочеш. Просто визнай, що нема ринкового ціноутворення. Бо ти стільки не заробляєш, щоб платити ринкову з/п за цю роботу.
Ще раз
Ти і в мирний час не дорпускав що тобі НОРМАЛЬНО платять...
Не допускаєш і зараз.
То може проблема в твоєму завищеному ?
Те саме тигреня- розповідало що піде с СЗЧ але отримало майора і тихенько попискує про збільшення зарплати
Той самий долярчик-розповідав що він в тилу ого-го... а як тільки потрапив в тил - виявилось що він лайно а не ого-го..

В мене до тебе питання
Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати?
Просто сам проаналізуй?
Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..

Тому перш ніж заявляти що всі тридеваси -один ти Дартаньян... деколи подумай.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:03

  ЛАД написав:А по сути?


Высокоточные американские авиабомбы GBU-39/B SDB стали одним из ключевых инструментов Воздушных сил ВСУ для уничтожения российских расчетов БПЛА, пунктов управления дронами и ремонтных баз в ближнем тылу. Применение этого оружия по «дронарям» имеет системный характер из-за уникальных технических характеристик бомбы. [1, 2]
## Почему именно GBU-39 эффективна против расчетов БПЛА

* Устойчивость к РЭБ: Российские подразделения БПЛА всегда прикрыты мощными комплексами радиоэлектронной борьбы (чтобы защитить себя от украинских FPV-дронов). Бомба GBU-39 обладает высокой помехоустойчивостью GPS-сигнала, что позволяет ей точно прилетать по координатам даже в условиях подавления. [2, 3]
* Поражение укрытий: Операторы БПЛА обычно управляют дронами из укрепленных блиндажей, подвалов или заброшенных зданий. Боевая часть GBU-39 способна пробивать до 1 метра железобетона (или около 1.5–2 метров грунта), уничтожая расчеты внутри зданий. [3, 4, 5]
* Скрытность для ПВО: Из-за малых размеров (диаметр всего 19 см) и отсутствия теплового следа (у нее нет двигателя), российским радарам крайне тяжело заметить и перехватить подлетающую бомбу. [2, 3, 6]

## Как это происходит на практике

1. Обнаружение: Украинская аэроразведка (например, спецподразделения Сил беспилотных систем) вычисляет местонахождение антенн, ретрансляторов, пунктов запуска или ремонтных мастерских российских дронов. [1]
2. Передача координат: Точные данные оперативно передаются экипажам тактической авиации. [4]
3. Удар: Украинские истребители (МиГ-29 или Су-27), модернизированные под пилоны BRU-61/A, сбрасывают бомбы с расстояния в несколько десятков километров, не заходя в зону действия вражеской ПВО ближнего радиуса. [4, 7]
4. Результат: За один вылет самолет может выпустить пакет из 4–8 бомб GBU-39, точечно складывая здания и ангары, где базируются операторы. [1, 2]

Если вас интересуют другие типы управляемых бомб (например, французские AASM Hammer) или тактика борьбы с российскими разведывательными дронами, дайте знать, и я подготовлю разбор.

[1] [https://armyinform.com.ua](https://armyinform.com.ua/2025/06/30/av ... my-gbu-39/)
[2] [https://militarnyi.com](https://militarnyi.com/uk/news/ukrayins ... okupantiv/)
[3] [https://focus.ua](https://focus.ua/voennye-novosti/717481 ... oy-oblasti)
[4] [https://rozsliduvach.info](https://rozsliduvach.info/news/254022-p ... _naprjamku)
[5] [https://en.wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/GBU-39_Sm ... meter_Bomb)
[6] [https://www.reddit.com](https://www.reddit.com/r/ukraine/commen ... ine/?tl=ru)
[7] [https://topwar.ru](https://topwar.ru/261289-v-seti-pojavil ... bu-39.html)





Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?


У них там все взаємно. «Ібані ухмлянтти» , ті відповідають.

То що тут роблять Хунтери, можете мені пояснити?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Ще раз
Ти і в мирний час не дорпускав що тобі НОРМАЛЬНО платять...
Не допускаєш і зараз.
То може проблема в твоєму завищеному ?

З чого ти взяв, що в мирний час я не допускав, що мені нормально платять?
В мирний час я отримував ринкову зарплату відповідно до кваліфікації і виконуваної роботи. І вона була вища, і я міг звільнитися, і моє здоровя не страждало.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Тому висновок простий - зарплата явно не ринкова.
Відповідно або капіталізм - тоді ринкова зарплата і можливість звільнення.
Або
незламні ухилянти нахабніють з кожним днем. Скоро почнуть дорікати сосискамм як Успіха в 2022-23
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:В мене до тебе питання
Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати?
Просто сам проаналізуй?
Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..

Дурачок, я минулого року закинув скріни з банку, скільки я донатив до мобілізації. Ти аналогічних сум продемонструвати не зміг. Тому не розказуй, про те, що я згоден, а що ні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:----------------------------
ЛАД
Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.
----------------------------
Нагадай мені
В 2022 Сил Безпілотних Систем не існувало
В 2026 році ВОНИ існують...
Згідно ОФІЦІЙНОЇ статистики 3% ЗСУ відносяться до цих Сил , при чому знищуючи 37-39% ворога.
Чи можна сказати що ДРОНИ замінили 30+% піхоти?

Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
Посередині Війни ?
В період коли ворог збільшив угрупування проти нас з 200 000 до 800 000 ?

Троцкий-перелогінся.......
С 200 до 800 тыс. враг збільшив угрупування уже давно.
СБС знищують 37-39% ворога сравнительно недавно. На основе этого уменьшается, по вашему мнению, потребность в солдатах и можно 30+% піхоти розпустити по домівках.
Если завтра СБС смогут/буду уничтожать 70% живой силы противника, то можно будет отпустить 70 или хотя бы 50% армии?
ЛАД
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