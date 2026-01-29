ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз 1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню) 2 Крім зарплати він має харчування....
Тобто Україна ВЖЕ в рази покращила ситуацію ніж була в тому ж совку, але ти за совкові правила.
budivelnik написав:В мене до тебе питання Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати? Просто сам проаналізуй? Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..
Дурачок, я минулого року закинув скріни з банку, скільки я донатив до мобілізації. Ти аналогічних сум продемонструвати не зміг. Тому не розказуй, про те, що я згоден, а що ні.
До сраки скрін Ти настільки всередині гнилий що міг що хочеш тут продемонструвати.... Це було постійно ? Разово Скільки податків ти сплатив з 2014? скільки заробив з 2014 ? Бо як виявиться що ти заробляв по 5 млн грн 20 років, сплатив з них 100 000 грн єдиного і раз закив 1 млн грн - то хто ти тоді? Так що відкриті карти- то відкриті Або відкривайся з 2014 і я Або сопи в тряпочку.. ПС Мій старший має 15 000 грн доходу( вже 5 років), а два тижні тому укомплектовану швидку відправив... Потягаєшся своїм одним донатом і то не факт що був?
budivelnik написав:ти ж памятаєш мої розклади 100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....
Проблема в том, что из-за вот таких недоработок - Успіху и срезали мат-обеспечение - в разы
1 Різав не я 2 Коли Успіху різали -фінансування від мене не зменшувалось 3 Якщо є 100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 віддав.... То про які недопрацювання з мого боку йдеться? Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?
Про обычные: Успіху вначале сотка шла, если я не ошибаюсь? -- вот даже до нее недоработка была...
Насчет "собі залишити" - вопрос сложный. Даже с учетом тех "15ть суток за пол-года" (которые далеко не сразу стали давать) - в ЗСУ меньше 10% себе оставляют...
ЛАД написав:Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
Посередині Війни ? В період коли ворог збільшив угрупування проти нас з 200 000 до 800 000 ?
Троцкий-перелогінся.......
С 200 до 800 тыс. враг збільшив угрупування уже давно. СБС знищують 37-39% ворога сравнительно недавно. На основе этого уменьшается, по вашему мнению, потребность в солдатах и можно 30+% піхоти розпустити по домівках. Если завтра СБС смогут/буду уничтожать 70% живой силы противника, то можно будет отпустить 70 или хотя бы 50% армии?
Ти дурня не вмикай Було 200 000 - ми після пропущеного удару-повернули 50% втрачених від удару територій Стало нарощуватись ми втрачали по 10 000 км/рік Створили СБС - зупинили лінію фронту і починаємо створювати передумови для того щоб ворог отримав такі втрати які змусять його відступити.. Тепер чекаємо Гріпени.... Крім них (хоч я й не дуже вірю у фламінго .. але чим чорт не жартує)
Так що в нас з тобою різні алгоритми подальшої поведінки Ти складай памперси.. А я буду прапори....
ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)
Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени... Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух официальных средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 04 чер, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)
Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени... Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
А я тут при чому? Ти в тіні - хай саша з бандерлогом тобі вставляють по самі мигдалки Розберуться з тобою , хай переходять до летусорків які вважають що 5% військовго це все що вони зобовязані, потім хай переходять до працівників на єдиному(як правило айтішників) які МАЮТЬ ЛЕГАЛЬНЕ право отримувати по 1 млн в місяць , сплачуючи при цьому 60 000 грн...
А я то тут яким боком? Якби всі вище перечислені платили в тих пропорціях що й я, то саша мав би надлишок особового складу, бо йому б водії були не потрібні внаслідок того що вони б на теслах з автопілотом на позиції б їздили...