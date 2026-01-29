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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1798417985179861798717988>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Той самий долярчик-розповідав що він в тилу ого-го... а як тільки потрапив в тил - виявилось що він лайно а не ого-го..

це тобі наснилось?
Думаєш Успіх зараз заливається сльозами що не послухав диванних патріотів і звільнився зі служби замість того щоб зустріти пенсію в окопі під Запоріжжям?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:12

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:В мене до тебе питання
Якщо місцями поміняємось - ти згоден з 100 000 заробленого - 60 000 віддавати?
Просто сам проаналізуй?
Потім згадай що й 100 000 це ще треба вміти... долярчик максимум найшов 20 000..
Дурачок, я минулого року закинув скріни з банку, скільки я донатив до мобілізації. Ти аналогічних сум продемонструвати не зміг. Тому не розказуй, про те, що я згоден, а що ні.
До сраки скрін
Ти настільки всередині гнилий що міг що хочеш тут продемонструвати....
Це було постійно ? Разово
Скільки податків ти сплатив з 2014?
скільки заробив з 2014 ?
Бо як виявиться що ти заробляв по 5 млн грн 20 років, сплатив з них 100 000 грн єдиного і раз закив 1 млн грн - то хто ти тоді?
Так що відкриті карти- то відкриті
Або відкривайся з 2014 і я
Або сопи в тряпочку..
ПС
Мій старший має 15 000 грн доходу( вже 5 років), а два тижні тому укомплектовану швидку відправив...
Потягаєшся своїм одним донатом і то не факт що був?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:13

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Той самий долярчик-розповідав що він в тилу ого-го... а як тільки потрапив в тил - виявилось що він лайно а не ого-го..
це тобі наснилось?
Думаєш Успіх зараз заливається сльозами що не послухав диванних патріотів і звільнився зі служби замість того щоб зустріти пенсію в окопі під Запоріжжям?
Мені якось фіолетово що він робить , чи наскілдьки часто ти штанці переш щоб лайном не тягнуло
якщо вам так подобається- живіть
тільки потім не питайте чому життя в лайні провели.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:13

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:ти ж памятаєш мої розклади
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 тобі....

Проблема в том, что из-за вот таких недоработок - Успіху и срезали мат-обеспечение - в разы :oops:
1 Різав не я
2 Коли Успіху різали -фінансування від мене не зменшувалось
3 Якщо є
100 000 заробив - 40 000 собі - 60 000 віддав....
То про які недопрацювання з мого боку йдеться?
Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?

Про обычные: Успіху вначале сотка шла, если я не ошибаюсь? :roll: -- вот даже до нее недоработка была...

Насчет "собі залишити" - вопрос сложный. Даже с учетом тех "15ть суток за пол-года" (которые далеко не сразу стали давать) - в ЗСУ меньше 10% себе оставляют...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:17

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:То про які недопрацювання з мого боку йдеться?
Скільки я мав ПРАВО собі залишити щоб задовільнити сашу і тигренятко до рівня щоб вони признали мене за свого?
Ти собі залишай скільки хочеш. Просто визнай, що нема ринкового ціноутворення. Бо ти стільки не заробляєш, щоб платити ринкову з/п за цю роботу.
Ще раз
Ти і в мирний час не дорпускав що тобі НОРМАЛЬНО платять...
Не допускаєш і зараз.
То може проблема в твоєму завищеному ?

Нет. Проблема в том, что на гражданке можно такие вопросы задавать:
  budivelnik написав:Скільки я мав ПРАВО собі залишити
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:17

ЛАД


Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.


А хтось заявляв що «відміняє»? Вам досі не дійшло, що зниження втрат піхоти знижує їх потребу в мобілізації і доставці до ЛБЗ?

Роль КАБів росіян для наступу і «просочування»
Зображення

Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:17

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Чи можна сказати, що ми можемо 30+% піхоти розпустити по домівках?
Посередині Війни ?
В період коли ворог збільшив угрупування проти нас з 200 000 до 800 000 ?

Троцкий-перелогінся.......
С 200 до 800 тыс. враг збільшив угрупування уже давно.
СБС знищують 37-39% ворога сравнительно недавно. На основе этого уменьшается, по вашему мнению, потребность в солдатах и можно 30+% піхоти розпустити по домівках.
Если завтра СБС смогут/буду уничтожать 70% живой силы противника, то можно будет отпустить 70 или хотя бы 50% армии?
Ти дурня не вмикай
Було 200 000 - ми після пропущеного удару-повернули 50% втрачених від удару територій
Стало нарощуватись ми втрачали по 10 000 км/рік
Створили СБС - зупинили лінію фронту і починаємо створювати передумови для того щоб ворог отримав такі втрати які змусять його відступити..
Тепер чекаємо Гріпени....
Крім них (хоч я й не дуже вірю у фламінго .. але чим чорт не жартує)

Так що в нас з тобою різні алгоритми подальшої поведінки
Ти складай памперси..
А я буду прапори....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:20

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?

1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)

Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени...
Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух официальных средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 04 чер, 2026 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:26

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)
Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени...
Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
А я тут при чому?
Ти в тіні - хай саша з бандерлогом тобі вставляють по самі мигдалки
Розберуться з тобою , хай переходять до летусорків які вважають що 5% військовго це все що вони зобовязані, потім хай переходять до працівників на єдиному(як правило айтішників) які МАЮТЬ ЛЕГАЛЬНЕ право отримувати по 1 млн в місяць , сплачуючи при цьому 60 000 грн...

А я то тут яким боком?
Якби всі вище перечислені платили в тих пропорціях що й я, то саша мав би надлишок особового складу, бо йому б водії були не потрібні внаслідок того що вони б на теслах з автопілотом на позиції б їздили...
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:28

budivelnik


Ти в тіні


Все ще гірше.
«Я налоговий резідєнт другой страни».
Але батьків своїх кинув нам утримувати.
Hotab
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