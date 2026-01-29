RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17985179861798717988>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:28

budivelnik


Ти в тіні


Все ще гірше.
«Я налоговий резідєнт другой страни».
Але батьків своїх кинув нам утримувати.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19224
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:29

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД
ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...
А тепер порівняємо зараз
.

тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно
виконувати роботу за запропоновану тобою суму.
І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець?
Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік)
По твому в цьому є щось парадоксальне? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5435
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени...
Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).
А я тут при чому?
......
А я то тут яким боком?
Якби всі вище перечислені платили в тих пропорціях що й я, то саша мав би надлишок особового складу, бо йому б водії були не потрібні внаслідок того що вони б на теслах з автопілотом на позиції б їздили...

При том, что больше никто - недоплачивая даже до базовых 100к - не рассказывает, что что только он на себе весь экономический фронт держит.
При этом позволяя себе задавать вопросы "а не мало ли я себе оставляю?" - при том, что в ЗСУ это меньше 10%...

Так при чем тут пропорции - если в абсолюте - недоплата? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 12150
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:37

  Hotab написав:budivelnik


Ти в тіні


«Я налоговий резідєнт другой страни».

Т.е. ЗУоПО за неделю - так и не осилил? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 12150
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:39

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД
ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...
А тепер порівняємо зараз.
тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно
виконувати роботу за запропоновану тобою суму.
І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець?
Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік)
По твому в цьому є щось парадоксальне? :lol:
В жодній країні світу на яку нападе країна з кількістю в 4 рази більше населення-не знайдеться ДОБРОВОЛЬЦІВ які ДОБРОВІЛЬНО підуть її захищати
Точно так само як не існує жодної країни в світі яка зможе без ризику для власної безпеки (як фінансової так і політичної) залучити добровольців з інших країн світу в кількості 1 млн осіб....

А тепер для інших
Я писав , що пів року тому в мене бусифікували майстра по ремонту машин...
Точніше його зупинили (їхав з роботи після 24-00 комендантська) дали можливість вибрати підрозділ (йому 50+ , обмежено придатний), так як майстер золоті руки -потрапив в ремроту( чи щось подібне)..
Так от
Зараз він приїхав у відпустку...його розповіді
1 В порівнянні з тилом - спить більше(відсипається)
2 В порівнянні з тилом - робить для ЗСУ те саме( і стільки ж ) скільки й робив допомагаючи волонтерам, при чому в ЗСУ йому трохи легше бо простіше з оплатою запчастин)
3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...

Не шкодує.
Тобто є різні люди
Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.
Так ризик потрапити під КАБ -є...
Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29039
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:39

  Hotab написав:
  ЛАД написав:А по сути?

Высокоточные американские авиабомбы GBU-39/B SDB стали одним из ключевых инструментов Воздушных сил ВСУ для уничтожения российских расчетов БПЛА, пунктов управления дронами и ремонтных баз в ближнем тылу. Применение этого оружия по «дронарям» имеет системный характер из-за уникальных технических характеристик бомбы. [1, 2] ..........

Спасибо.
Не могу обсуждать - не владею информацией.
Меня больше интересовало сколько таких вылетов и какие результаты? Какой % расчётов БПЛА уничтожается авиацией?
Здесь - https://uk.wikipedia.org/wiki/GBU-39 вижу удары по командным пунктам и скоплениям живой силы. Об охоте на расчёты БПЛА ни слова.

Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?

У них там все взаємно. «Ібані ухмлянтти» , ті відповідають.
Не совсем так. И на «Ібаних ухмлянтів» вы тоже нападаете, но они не пишут такие глупости.

То що тут роблять Хунтери, можете мені пояснити?
Не могу.
Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие. И уже почти перестал понимать, что в таком обществе делаю я. :)
Разве что привычка.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:41

5 факторів, що зійдуться в 1ну точку

5 факторів, що зійдуться в 1ну точку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43022
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 2886 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:42

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД
ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...
А тепер порівняємо зараз
1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)
2 Крім зарплати він має харчування....

Тобто
Україна ВЖЕ в рази покращила ситуацію ніж була в тому ж совку, але ти за совкові правила.
В совке никто не говорил о капитализме и "рыночных зарплатах".
Речь шла только об обязанности защищать родину.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:42

ЛАД

Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие.


А я розумію. Вони живуть у цій країні, платять їй податки, хтось воює, хтось фінансує. Їм важлива доля своєї країни. Ви теж живете в ній і страждаєте від обстрілів.
А що хунтер робить крім вбивання часу, якого у безробітнього море - нема відповіді ні в кого.
Людині принести б полегшення, хай будує житя в новій країні, час витрачає час на сина . Вивчення нової мови знову таки. А ми в своїй країні розберемся без бігунців «нерезидентів». І навіть батьків його по мірі сил будемо утримувати
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 14:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19224
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...

він працював в тилу за пляшку вина? гарний майстер мабуть
Letusrock
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 17985179861798717988>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 19608
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 18003
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 310799
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11597)
04.06.2026 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.