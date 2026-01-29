Додано: Чет 04 чер, 2026 14:39

Banderlog написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете? Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете? ЛАД

ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...

А тепер порівняємо зараз. ЛАДти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...А тепер порівняємо зараз. тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно

виконувати роботу за запропоновану тобою суму.

І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець?

Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік)

По твому в цьому є щось парадоксальне? тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочівиконувати роботу за запропоновану тобою суму.І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець?Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік)По твому в цьому є щось парадоксальне?

В жодній країні світу на яку нападе країна з кількістю в 4 рази більше населення-не знайдеться ДОБРОВОЛЬЦІВ які ДОБРОВІЛЬНО підуть її захищатиТочно так само як не існує жодної країни в світі яка зможе без ризику для власної безпеки (як фінансової так і політичної) залучити добровольців з інших країн світу в кількості 1 млн осіб....А тепер для іншихЯ писав , що пів року тому в мене бусифікували майстра по ремонту машин...Точніше його зупинили (їхав з роботи після 24-00 комендантська) дали можливість вибрати підрозділ (йому 50+ , обмежено придатний), так як майстер золоті руки -потрапив в ремроту( чи щось подібне)..Так отЗараз він приїхав у відпустку...його розповіді1 В порівнянні з тилом - спить більше(відсипається)2 В порівнянні з тилом - робить для ЗСУ те саме( і стільки ж ) скільки й робив допомагаючи волонтерам, при чому в ЗСУ йому трохи легше бо простіше з оплатою запчастин)3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...Не шкодує.Тобто є різні людиОдні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.Так ризик потрапити під КАБ -є...Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця