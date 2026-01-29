ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз 1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню) 2 Крім зарплати він має харчування.... Тобто Україна ВЖЕ в рази покращила ситуацію ніж була в тому ж совку, але ти за совкові правила.
В совке никто не говорил о капитализме и "рыночных зарплатах". Речь шла только об обязанности защищать родину.
Підсумовуємо В совку ти захищав батьківщину тому що ЗОБОВЯЗАНИЙ В Капіталізмі ти що НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ захищати Батьківщину? Зобовязаний, але при цьому тобі ще й платять в 3-4 рази більше ніж отримує середньостатистичний. Виходить як не крути - а капіталізм вигідніший, обовязки ті самі, але ще й доплачують нєхіло...
budivelnik написав:А тепер для інших Я писав , що пів року тому в мене бусифікували майстра по ремонту машин... Точніше його зупинили (їхав з роботи після 24-00 комендантська) дали можливість вибрати підрозділ (йому 50+ , обмежено придатний), так як майстер золоті руки -потрапив в ремроту( чи щось подібне).. Так от Зараз він приїхав у відпустку...його розповіді 1 В порівнянні з тилом - спить більше(відсипається) 2 В порівнянні з тилом - робить для ЗСУ те саме( і стільки ж ) скільки й робив допомагаючи волонтерам, при чому в ЗСУ йому трохи легше бо простіше з оплатою запчастин) 3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...
Не шкодує. Тобто є різні люди Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць. Так ризик потрапити під КАБ -є... Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця.
він працював в тилу за пляшку вина? гарний майстер мабуть
Дивітья на дауна.... Людина ЛЕВОВУ частку свого часу витрачала на те що БЕЗКОШТОВНО ремонтувала техніку яка йшла в ЗСУ... в розмірах аналогічних з сьогоднішніми , коли ремонтує в ЗСУ але за гроші ЗСУ... Ясно , якщо ЗСУ платить ЧИСТИМИ 50 000 А він 2/3 часу працював безкоштовно і Ще 1/3 часу працював на себе залишаючи собі 20000 і ще 5000 Державі у вигляді податків....( тобто сімя отримувавла в 2,5 рази менше) Якби 100% працював на себе-то легко б мав 75000.. Це поганий майстер?
ПС Коли наїзжають на мене- мені по барабану, я товстошкірий і можу себе захистити Чи можу я просити модераторів захисту для воїнів ЗСУ від3,14дара летусорка?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Спасибо за объяснение элементарных истин о роли артподготовки. Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники. И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?
budivelnik написав:............ ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування... А тепер порівняємо зараз.
тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно виконувати роботу за запропоновану тобою суму. І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець? Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік) По твому в цьому є щось парадоксальне?
В жодній країні світу на яку нападе країна з кількістю в 4 рази більше населення-не знайдеться ДОБРОВОЛЬЦІВ які ДОБРОВІЛЬНО підуть її захищати Точно так само як не існує жодної країни в світі яка зможе без ризику для власної безпеки (як фінансової так і політичної) залучити добровольців з інших країн світу в кількості 1 млн осіб....
не знайдеться. Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
ЛАД написав:Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
А де Я казав про риночні зарплати? Про риночні зарплати це більш саша з тигренятком... Я навпаки їм показую За тіж суми що отримують вони -воюють і колумбійці.. Але в колумбійців ВІДСУТНІЙ обовязок воювати за Україну Тому Те що сьогодні може дати УКРАЇНА (тил)- Війську-вони отримують і разом з обовязком захищати Батьківщину це плюс/мінус=ринкова зарплата.
ЛАД написав:Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
А де Я казав про риночні зарплати?
Вот тут - про какие-то "КВИТИ":
budivelnik написав:в капіталізмі( а я прихильник капіталізму) відсутнє поняття найняв-винен , при чому як в одному так і в другому напрямку.. Ти продаєш свій час(здоровья) і отримує взамін гроші( в 5 разів вище ніж ОЦІНЕНИЙ мій час), після цього МИ КВИТИ