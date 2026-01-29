RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1798617987179881798917990 ... 17992>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:47

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Хамские и не особо умные претензии к sashaqbl вы не замечаете?
ЛАД
ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...
А тепер порівняємо зараз
1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)
2 Крім зарплати він має харчування....
Тобто
Україна ВЖЕ в рази покращила ситуацію ніж була в тому ж совку, але ти за совкові правила.
В совке никто не говорил о капитализме и "рыночных зарплатах".
Речь шла только об обязанности защищать родину.
Підсумовуємо
В совку ти захищав батьківщину тому що ЗОБОВЯЗАНИЙ
В Капіталізмі ти що НЕ ЗОБОВЯЗАНИЙ захищати Батьківщину?
Зобовязаний, але при цьому тобі ще й платять в 3-4 рази більше ніж отримує середньостатистичний.
Виходить як не крути - а капіталізм вигідніший, обовязки ті самі, але ще й доплачують нєхіло...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:48

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...

він працював в тилу за пляшку вина? гарний майстер мабуть

Дехто і безкоштовно . У світогляді Летусроків так не буває?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2616 раз.
 
Профіль
 
7
8
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:52

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А тепер для інших
Я писав , що пів року тому в мене бусифікували майстра по ремонту машин...
Точніше його зупинили (їхав з роботи після 24-00 комендантська) дали можливість вибрати підрозділ (йому 50+ , обмежено придатний), так як майстер золоті руки -потрапив в ремроту( чи щось подібне)..
Так от
Зараз він приїхав у відпустку...його розповіді
1 В порівнянні з тилом - спить більше(відсипається)
2 В порівнянні з тилом - робить для ЗСУ те саме( і стільки ж ) скільки й робив допомагаючи волонтерам, при чому в ЗСУ йому трохи легше бо простіше з оплатою запчастин)
3 Отримує в рази більше ніж отримував в тилу...

Не шкодує.
Тобто є різні люди
Одні ( як цей майстер) вважають що Держава ПРОГРАЛА забравши його в ЗСУ , бо раніше те що ЗСУ отримувало від нього БЕЗКОШТОВНО тепер Держава оплачує в 50000+ грн/місяць.
Так ризик потрапити під КАБ -є...
Але й у Львові орєшнік впав за 1000 +/- метрів від його робочого місця.

він працював в тилу за пляшку вина? гарний майстер мабуть
Дивітья на дауна....
Людина ЛЕВОВУ частку свого часу витрачала на те що БЕЗКОШТОВНО ремонтувала техніку яка йшла в ЗСУ... в розмірах аналогічних з сьогоднішніми , коли ремонтує в ЗСУ але за гроші ЗСУ...
Ясно , якщо ЗСУ платить ЧИСТИМИ 50 000
А він 2/3 часу працював безкоштовно
і Ще 1/3 часу працював на себе залишаючи собі 20000 і ще 5000 Державі у вигляді податків....( тобто сімя отримувавла в 2,5 рази менше)
Якби 100% працював на себе-то легко б мав 75000..
Це поганий майстер?

ПС
Коли наїзжають на мене- мені по барабану, я товстошкірий і можу себе захистити
Чи можу я просити модераторів захисту для воїнів ЗСУ від3,14дара летусорка?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:53

  Hotab написав:ЛАД

Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие.


Їм важлива доля своєї країни.

Так всем "важлива": budivelnik, вроде, пару дней назад писал - доля всей Европы (минимум) - на волоске висит.
_hunter
 
Повідомлень: 12155
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:53

  Hotab написав:ЛАД


Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.


А хтось заявляв що «відміняє»? Вам досі не дійшло, що зниження втрат піхоти знижує їх потребу в мобілізації і доставці до ЛБЗ?

Роль КАБів росіян для наступу і «просочування»
[img]https://i.ibb.co/s9Cr6Qpg/IMG-2124.jpg[/img

Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Спасибо за объяснение элементарных истин о роли артподготовки. :)
Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники.
И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:55

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:
  budivelnik написав:............
ти за систему яка в радянську армію просто забирала за харчі.... Єдине що мав боєць радянської армії це краще харчування...
А тепер порівняємо зараз.
тут важно не в скільки раз зарплата вища середньої по країні а чи є охочі добровільно
виконувати роботу за запропоновану тобою суму.
І якого ти постоянно напарюєш совок? Хіба ти живеш як совковий продавець?
Шото за претензії Бандерлог хотів смахати а дали більше грошей то поки не втік)
По твому в цьому є щось парадоксальне? :lol:
В жодній країні світу на яку нападе країна з кількістю в 4 рази більше населення-не знайдеться ДОБРОВОЛЬЦІВ які ДОБРОВІЛЬНО підуть її захищати
Точно так само як не існує жодної країни в світі яка зможе без ризику для власної безпеки (як фінансової так і політичної) залучити добровольців з інших країн світу в кількості 1 млн осіб....
не знайдеться.
Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники.
И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?
Я не врубився
Тобі не подобається що ми твоїх брАтьЄв зупиняємо?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
А де Я казав про риночні зарплати?
Про риночні зарплати це більш саша з тигренятком...
Я навпаки їм показую
За тіж суми що отримують вони -воюють і колумбійці..
Але в колумбійців ВІДСУТНІЙ обовязок воювати за Україну
Тому
Те що сьогодні може дати УКРАЇНА (тил)- Війську-вони отримують
і разом з обовязком захищати Батьківщину це плюс/мінус=ринкова зарплата.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29053
З нами з: 15.01.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:04

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но тогда и незачем говорить о "рыночных зарплатах".
А де Я казав про риночні зарплати?

Вот тут - про какие-то "КВИТИ":
  budivelnik написав:в капіталізмі( а я прихильник капіталізму) відсутнє поняття найняв-винен , при чому як в одному так і в другому напрямку..
Ти продаєш свій час(здоровья) і отримує взамін гроші( в 5 разів вище ніж ОЦІНЕНИЙ мій час), після цього МИ КВИТИ
_hunter
 
Повідомлень: 12155
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:06

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:Тільки платиш податками, а я - як мінімум - здоровям.

Шахтар(працівник з шкідливими умовами праці, наприклад склодув) платив здоровьям і отримував за це підвищену оплату... і не вимагав ні від кого щоб його визнали МЕСІЄЮ яка всіх рятує.

Так это потому, что что первый что второй в любой момент могут сказать "с меня хватит! - увольняюсь!"

як хунтер - сказав, бачив я вас всіх - й з*бав...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13094
З нами з: 29.09.19
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1798617987179881798917990 ... 17992>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 19635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 18031
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 310884
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11597)
04.06.2026 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.