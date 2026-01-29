ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 15:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:43
е нє приятелю, тут я з тобою не згоден.
Рахувати чужі гроші це наше діло
Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Такі умови були в успіха і то не довго, може півроку)
мене не гребе де ти знайдеш гроші- нема ручок, нема мультиків.
Я ж якщо прийду щоб купити пляшку акцизної горіляки до тебе і скажу що в мене тільки половину суми то тебе не цікавить де я решту маю взяти?
Беріть де хочте хоть монетизуйте порнографію і стрімте на сша чи продавайте економічнонеактивне населення на органи воно ж на ввп не вліяє?
нема грошей? Кінчайте війну, або воюйте самі.
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:43
нам в приклад приводять Ізраіль же
нам в приклад приводять Ізраіль же
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:46
Як справи на Закарпатському фронті, неухилянт ? )
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:48
Только ты нифига не сделал, чтобы было больше - сидишь не в Украине, налоги не платишь
Вернись, покажи успехи на экономическом фронте )
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:49
Якщо суспільство примітивне-ти правий...
А якщо ОДИН може заробити 2 млрд/рік і при цьому ще й може бути шофером
То треба бути великим неадекватом щоб обміняти 2 млрд на шофера.
Це саме те що я тут пояснюю
Є рік( все орієнтовно і не ображайтесь якщо когось вніс не в ту групу або взагалі не згадав)
1 млн хантер -______________6000 доларів собі _____нуль державі за кордоном
1 млн флайман -____________10000 доларів собі___ 1000 доларів рік Державі
2 млн Хотабів/шаманів/песікотів_15 000 собі______10000 Державі
1 млн Будівельник/Вася-рівне 15 000______________25000 Державі
То з якої групи ти б набирав на посаду шофера в першу чергу?
При цьому памятай, ти й так незадоволений рівнем зарплат.
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
А коли людина соромить ухилянтів, але сама ухилянт - то це дуже неоднозначно сприймається суспільством. Суспільство сприймає це як лицемірство. А лицемірні заклики до патріотизму мають протилежний ефект, на жаль. Така людська психологія.
В Великобританії - принц Гаррі, син теперішнього короля, воював у Афганістані. І не розповідав про свою ефективність в тилу.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 чер, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2026 15:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти точно вмієш читати?
Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків
Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....
Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Труси-Хрестик
Принц Гарі, навряд чи розповідав найбагатшим сімям Англії
Що пофік скільки ти заплатив -це ролі не грає якщо ти не був на посаді кухара в тилу......
Тобто
Ти чого хочеш?
Тєльняшку порвати і з голою дупою на кулемети
Чи все таки хочеш перемогти?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:01
Це все чудово і заслуговує на повагу, я серьйозно
якщо гіпотетично, ТВОЮ роту на місяць залишити без будь-якого забезпечення, то де буде ТВОЯ ефективність ?
може вже до тебе дійде, що ми всі в одній лодці ...
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