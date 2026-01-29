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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1798817989179901799117992>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тобто . ти можеш пальці вєєром
а я повинен мовчки дурня слухати?
давай ще заяви що в Порошенка син не служить і тому ти за те щоб в ЗСУ забрали 2 млрд грн в рік, а ти за це погоджуєшся отримати шофера і збільшити свої понти на 1%

ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:43

  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Поцікався скільки твій довольний майстер відклав грошей за півроку?
Ти не зрозумів
1 Мене не цікавить скільки хто заробляє - бо це не моє діло
е нє приятелю, тут я з тобою не згоден.
Рахувати чужі гроші це наше діло 8)
Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Такі умови були в успіха і то не довго, може півроку)
мене не гребе де ти знайдеш гроші- нема ручок, нема мультиків.
Я ж якщо прийду щоб купити пляшку акцизної горіляки до тебе і скажу що в мене тільки половину суми то тебе не цікавить де я решту маю взяти? :lol:
Беріть де хочте хоть монетизуйте порнографію і стрімте на сша чи продавайте економічнонеактивне населення на органи :lol: воно ж на ввп не вліяє? :lol:
нема грошей? Кінчайте війну, або воюйте самі.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:43

нам в приклад приводять Ізраіль же

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тобто . ти можеш пальці вєєром
а я повинен мовчки дурня слухати?
давай ще заяви що в Порошенка син не служить і тому ти за те щоб в ЗСУ забрали 2 млрд грн в рік, а ти за це погоджуєшся отримати шофера і збільшити свої понти на 1%

ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.

нам в приклад приводять Ізраіль же
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:46

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:Тому висновок простий - зарплата явно не ринкова.
Відповідно або капіталізм - тоді ринкова зарплата і можливість звільнення.
Або
незламні ухилянти нахабніють з кожним днем. Скоро почнуть дорікати сосискамм як Успіха в 2022-23

Як справи на Закарпатському фронті, неухилянт ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:48

  _hunter написав:
  budivelnik написав:1 В середньому боєць МАЄ в три рази вищу зарплату( а в реалі і у всі 4 рази , бо при визначенні середньої по країні його висока піднімає середню)

Но кто-то совсем недавно утверждал, что в стране половина экономики (а значит и зарплат) - в тени...
Бандерлог, помню, под конец того года цифры озвучивал - там что-то на уровне "двух официальных средних по Столице" было. Как за сиденье в окопах - неадекватно мало (мое мнение, естественно).

Только ты нифига не сделал, чтобы было больше - сидишь не в Украине, налоги не платишь

Вернись, покажи успехи на экономическом фронте )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:49

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тобто . ти можеш пальці вєєром
а я повинен мовчки дурня слухати?
давай ще заяви що в Порошенка син не служить і тому ти за те щоб в ЗСУ забрали 2 млрд грн в рік, а ти за це погоджуєшся отримати шофера і збільшити свої понти на 1%

ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.
Якщо суспільство примітивне-ти правий...
А якщо ОДИН може заробити 2 млрд/рік і при цьому ще й може бути шофером
То треба бути великим неадекватом щоб обміняти 2 млрд на шофера.
Це саме те що я тут пояснюю
Є рік( все орієнтовно і не ображайтесь якщо когось вніс не в ту групу або взагалі не згадав)
1 млн хантер -______________6000 доларів собі _____нуль державі за кордоном
1 млн флайман -____________10000 доларів собі___ 1000 доларів рік Державі
2 млн Хотабів/шаманів/песікотів_15 000 собі______10000 Державі
1 млн Будівельник/Вася-рівне 15 000______________25000 Державі

То з якої групи ти б набирав на посаду шофера в першу чергу?
При цьому памятай, ти й так незадоволений рівнем зарплат.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
А коли людина соромить ухилянтів, але сама ухилянт - то це дуже неоднозначно сприймається суспільством. Суспільство сприймає це як лицемірство. А лицемірні заклики до патріотизму мають протилежний ефект, на жаль. Така людська психологія.
В Великобританії - принц Гаррі, син теперішнього короля, воював у Афганістані. І не розповідав про свою ефективність в тилу.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 чер, 2026 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Ти точно вмієш читати?
Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків
Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....

Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В Великобританії - принц Гаррі, син теперішнього короля, воював у Афганістані. І не розповідав про свою ефективність в тилу.
Труси-Хрестик
Принц Гарі, навряд чи розповідав найбагатшим сімям Англії

Санджай та Дірадж Гідуджа (Sanjay and Dheeraj Hinduja & family) — £38 млрд
Брати Девід та Саймон Рубен (David and Simon Reuben & family) — £27,97 млрд Сер Леонард Блаватнік (Sir Leonard Blavatnik) — £26,85 млрд
Ідан Офер (Idan Ofer) — £24,48 млрд
Родина Вестон — £18,93 млрд (роздрібна торгівля, зокрема мережа Primark).
Крістофер Харборн (Christopher Harborne) — £18,17 млрд .
Нік Сторонський (Nik Storonsky) — £16,41 млрд (фінтех, засновник Revolut).
Олексій Герко (Alex Gerko) — £16,00 млрд
Сер Джим Реткліфф (Sir Jim Ratcliffe) — £15,19 млрд
Ігор та Дмитро Бухман — £14,26 млрд

Що пофік скільки ти заплатив -це ролі не грає якщо ти не був на посаді кухара в тилу......

Тобто
Ти чого хочеш?
Тєльняшку порвати і з голою дупою на кулемети
Чи все таки хочеш перемогти?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:01

  sashaqbl написав:Моя бригада в топ-10 рейтингу стабільно.
А МОЯ рота забезпечує виявлення більшості цілей по батальйону.
Тому про ефективність не ти мені будеш розповідати.

Це все чудово і заслуговує на повагу, я серьйозно

якщо гіпотетично, ТВОЮ роту на місяць залишити без будь-якого забезпечення, то де буде ТВОЯ ефективність ?

може вже до тебе дійде, що ми всі в одній лодці ...
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