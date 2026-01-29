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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1798917990179911799217993>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Що пофік скільки ти заплатив -це ролі не грає якщо ти не був на посаді кухара в тилу......
Тобто
Ти чого хочеш?
Тєльняшку порвати і з голою дупою на кулемети
Чи все таки хочеш перемогти?

Друже, я вже написав вище про ефективність і про те, хто забезпечує ЗСУ по факту. Просто ця правда для ухилянта незручна.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:05

  sashaqbl написав:
  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
.

ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались.
Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм.
Якби ми цього дотримувались то війна між сходом і заходом велась б десь в іншому місці он лукашенко стіки років і з москалями і з заходом і з китаєм і все в нього норм а початкові умови там нічуть не ліпші. І пост совкові проблеми і рускоязичіє, моря нема, та пес зна шо з релігійним вопросом но усатий не обостряє...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Це все чудово і заслуговує на повагу, я серьйозно
якщо гіпотетично, ТВОЮ роту на місяць залишити без будь-якого забезпечення, то де буде ТВОЯ ефективність ?
може вже до тебе дійде, що ми всі в одній лодці ...

Я не буду розказувати тут деталі забезпечення своєї роти. Але твого там відсотків 5 набереться. Якщо від цього відмовитися і заповнити штатку - то ефективність ЗРОСТЕ!
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:11

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Що пофік скільки ти заплатив -це ролі не грає якщо ти не був на посаді кухара в тилу......
Тобто
Ти чого хочеш?
Тєльняшку порвати і з голою дупою на кулемети
Чи все таки хочеш перемогти?
Друже, я вже написав вище про ефективність і про те, хто забезпечує ЗСУ по факту. Просто ця правда для ухилянта незручна.
Добре ЗСУ забезпечує ЗАХІД....
Хоча ОФІЦІЙНО
Захід забезпечує ЦИВІЛЬНИЙ СЕКТОР
А ЗСУ забезпечують податки/збори/донати України..
Припустимо ти цього не знав і віриш що їсиш американську тушонку, закусуєш канадським хлібом і запускаєш китайсько/англійські дрони.....
Але ж реальність не така.

Якщо завтра твоя дружина(вчителька в школі) напише тобі що зарплати не дали
Тато/мама-пенсіонери напишуть що пенсія відсутня
а твій брат працівникхлібзаводу скаже що хліба нема, бо його двоюрідного дятька фермера забрали до тебе шофером і комбайн зерно не зібрав
Що ти тоді будеш розповідати про забезпечення?

ПС
може поясниш якого милого ми по тилу педерації запускаємо більше дронів ніж по фронту? навіщо ми нищимо їх цивільну інфраструктуру..
А раз ми нищимо їх, то напевно й наша для війни навіщось потрібна
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:14

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
.

ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались.
Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм.

2003 рік ... багатовекторність ще була, а Тузла вже була ...

До речі, на прикладі Арменії ми зараз бачимо результати отих рокив "багатовекторністі", що зараз Росія каже: - або ви з нами, або ви вороги

Тому, вся ця "багатовекторність" - то міф
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:15

  budivelnik написав:
Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
не дійшло. Питання лишилось.
скільки він відкладав у львові і скільки відкладає зараз? Шо з сімєю?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:16

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД


Зброя допомагає, но не отменяет потребность в солдатах.


А хтось заявляв що «відміняє»? Вам досі не дійшло, що зниження втрат піхоти знижує їх потребу в мобілізації і доставці до ЛБЗ?

Роль КАБів росіян для наступу і «просочування»
[img]https://i.ibb.co/s9Cr6Qpg/IMG-2124.jpg[/img

Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Спасибо за объяснение элементарных истин о роли артподготовки. :)
Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники.
И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?

Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Добре ЗСУ забезпечує ЗАХІД....
Хоча ОФІЦІЙНО
Захід забезпечує ЦИВІЛЬНИЙ СЕКТОР
А ЗСУ забезпечують податки/збори/донати України..

Ніт. Європейці вже зняли білі рукавички і не вимагають, щоб їхні гроші не йшли на війну.
А поставки зброї і забезпечення були з самого початку.
Але хай навіть так, я готовий відмовитися від половини зарплати заради заповнення штатки.
Я тобі більше скажу - якби була норм мобілізація, не було корупції, загравань з електоратом і розповідей про потужний економічний фронт - то навіть без високих зарплат проблем з укомплектованістю було б куди менше.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:18

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тобто . ти можеш пальці вєєром
а я повинен мовчки дурня слухати?
давай ще заяви що в Порошенка син не служить і тому ти за те щоб в ЗСУ забрали 2 млрд грн в рік, а ти за це погоджуєшся отримати шофера і збільшити свої понти на 1%

ну якщо відверто, я не бачу звязку між тим, що Порошенко донатить і тим що його син не служить. В нормальному суспільстві де бути ухилянтом - стидно, мав би служити.

нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі ставлять самі собі діагнози «сітківка» без ВЛК? Чим звільняючи себе від обовʼязків служби..
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але твого там відсотків 5 набереться.
Скільки ДОДАТКОВА швидказаймає відсотків в евакуаційному підрозділі і скільки житті вона рятує за місяць-квартал-рік?
Чи можу я заповнити ТВОЮ штатку за рахунок тих кого врятувала швидка?
Чи краще мінус швидка, мінус десять бійців і плюс один син будівельника в штатці
Зросте тоді твоя ефективність підрозділу?

А якщо додати сотню ШВЛ ?
А якщо десяток машин і ще одну швидку?
Тобто ВЕСЬ твій підрозділ , зараз складається з бійців які вижили завдяки діяльності мого старшого...
То як обнулимо тебе чи як?
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