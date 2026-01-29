Друже, я вже написав вище про ефективність і про те, хто забезпечує ЗСУ по факту. Просто ця правда для ухилянта незручна.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Друже, я вже написав вище про ефективність і про те, хто забезпечує ЗСУ по факту. Просто ця правда для ухилянта незручна.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:05
ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались.
Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм.
Якби ми цього дотримувались то війна між сходом і заходом велась б десь в іншому місці он лукашенко стіки років і з москалями і з заходом і з китаєм і все в нього норм а початкові умови там нічуть не ліпші. І пост совкові проблеми і рускоязичіє, моря нема, та пес зна шо з релігійним вопросом но усатий не обостряє...
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не буду розказувати тут деталі забезпечення своєї роти. Але твого там відсотків 5 набереться. Якщо від цього відмовитися і заповнити штатку - то ефективність ЗРОСТЕ!
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:11
Добре ЗСУ забезпечує ЗАХІД....
Хоча ОФІЦІЙНО
Захід забезпечує ЦИВІЛЬНИЙ СЕКТОР
А ЗСУ забезпечують податки/збори/донати України..
Припустимо ти цього не знав і віриш що їсиш американську тушонку, закусуєш канадським хлібом і запускаєш китайсько/англійські дрони.....
Але ж реальність не така.
Якщо завтра твоя дружина(вчителька в школі) напише тобі що зарплати не дали
Тато/мама-пенсіонери напишуть що пенсія відсутня
а твій брат працівникхлібзаводу скаже що хліба нема, бо його двоюрідного дятька фермера забрали до тебе шофером і комбайн зерно не зібрав
Що ти тоді будеш розповідати про забезпечення?
ПС
може поясниш якого милого ми по тилу педерації запускаємо більше дронів ніж по фронту? навіщо ми нищимо їх цивільну інфраструктуру..
А раз ми нищимо їх, то напевно й наша для війни навіщось потрібна
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:14
2003 рік ... багатовекторність ще була, а Тузла вже була ...
До речі, на прикладі Арменії ми зараз бачимо результати отих рокив "багатовекторністі", що зараз Росія каже: - або ви з нами, або ви вороги
Тому, вся ця "багатовекторність" - то міф
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:15
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:16
Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніт. Європейці вже зняли білі рукавички і не вимагають, щоб їхні гроші не йшли на війну.
А поставки зброї і забезпечення були з самого початку.
Але хай навіть так, я готовий відмовитися від половини зарплати заради заповнення штатки.
Я тобі більше скажу - якби була норм мобілізація, не було корупції, загравань з електоратом і розповідей про потужний економічний фронт - то навіть без високих зарплат проблем з укомплектованістю було б куди менше.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:18
В Ізраїлі ставлять самі собі діагнози «сітківка» без ВЛК? Чим звільняючи себе від обовʼязків служби..
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Скільки ДОДАТКОВА швидказаймає відсотків в евакуаційному підрозділі і скільки житті вона рятує за місяць-квартал-рік?
Чи можу я заповнити ТВОЮ штатку за рахунок тих кого врятувала швидка?
Чи краще мінус швидка, мінус десять бійців і плюс один син будівельника в штатці
Зросте тоді твоя ефективність підрозділу?
А якщо додати сотню ШВЛ ?
А якщо десяток машин і ще одну швидку?
Тобто ВЕСЬ твій підрозділ , зараз складається з бійців які вижили завдяки діяльності мого старшого...
То як обнулимо тебе чи як?
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