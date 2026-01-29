Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 16:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:20
Во-первых: прямо завтра - такого никогда не будет.
Во-вторых: где-то за год до этого "завтра" - станет понятно, что со сроками нужно что-то начинать решать. А не "допока согласится на переговоры".
Та лехко: потому, что "бомба всегда попадает в эпицентр" - НПЗ не сильно мобильны и хорошо заметны. В отличии от.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це розмова.....
Тепер повертаємосбь до попереднього мого повідомлення...
Є ТЦК яке привело в твій підрозділ якусь кількість людей
є мій старший який своєю діяльністю ЗБЕРІГ в лавах ЗСУ не меншу кількість людей...
Питання
Назви причини по яким ми будемо зменшувати ЗАГАЛЬНУ ефективність роботи ТЦК+ПІДРОЗДІЛ САШІ+ДОПОМОГА ВІД СИНА
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:25
Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера.
Тилу в нормальному розумінні просто нема.
В нас зараз підрозділи даж підвал в тилу віджати не можуть,
а за гроші оказується тож не пускають, бо ризик..
Нє люди які йдуть на чпівпрацю є, но такі вже всі зайняті.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:25
Робив на 75 000 в місяць
З них - на 50000 робив БЕЗКОШТОВНО для ЗСУ і волонтерів ( вигідніше притягнути машину з під Сум у Львів і відправити назад ніж ремонтувати там)
На 25000 робив за гроші (наприклад ремонтував мої електромобілі) , з них 5000 платив податків, за 20000 жив з сімєю.....
Зараз він ОТРИУЄ 50000, скільки відправляє сімї і скільки залишає собі я не знаю...
Мене не цікавлять як хтось розпоряджається заробленим..
Просто ти порівняй
Він у Львові робив на 75000 жив на 20000
Зараз він робить на 50000 і живе думаю на тих самих 50000+ , а так як його ще й годують а до алкоголю/сигарет він не привчений, то думаю з тих 50000 - як мінімум 30000-35000 відправляється сімї.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Класно
Я це вже чув, від долярчика, дайте мені в тилу 100 000 і я буду 10 000 донатити....
Тому ще раз
В мене 100 000, -40 000 я витрачаю на сімю, - 60000 відправляю у Вашу сторону..
Питання
Скільки з того що рота задонатила на себе - піде в мою сторону? Нуль?
То може
Щось ви куме 3,14дите, що Ви не жонаті
Ви так файно .бите, мов би дурнуваті....
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:29
Так и это "розмова"... А вот если бы - как во WW II - "за нами Сталинград - и отступать некуда!". Тоже были бы размышления - "а не мало ли я себе оставляю - 40%?"
Что ни говори, но эта "псевдо-экзистенциальность" все общественные контракты прошлого - порядочно перекраивает...
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Проблема в тому, що негатив від існування такого ухилянта значно більший ніж позитив. Бо летусрок дивиться й каже:
- Якщо такий патріотичний будівельник з синами не йде воювати, то нахуя мені - напівсловаку начверть мадяру то треба?
Ти можеш розказувати скільки завгодно про ефективність. Але є така штука як психологія. І люди здебільшого тупі. І бояться. Вони часто роблять багато речей підсвідомо. І кожна твоя дія має вплив не тільки явний - скільки життів ти врятував, а й неявний - скільки людей ти мотивував/демотивував своїми діями.
Якщо ти ефективний - ти маєш бути лідером, ти маєш показувати іншим, як діяти.
А якщо ти тільки демотивуєш людей - то х... твоя ефективність.
UPD. Мадяр, маю таку думку, був. у бізнесі значно ефективніший, ніж ти. Але коли почалася війна, він пішов у ТРО. В піхоту.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 04 чер, 2026 16:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:30
Додано: Чет 04 чер, 2026 16:32
Проблема в тому, що до летусроків у тебе претензій немає, але є претензії до тих, хто тебе підтримує і забезпечує ...
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