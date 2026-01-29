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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 17:44
ЛАД написав: Shaman написав:
ви коли ЛАД почнете робити те, про що так завзято пишете. ви ж собі дозволяєте накидати на мене, що все, що я пишу - це дурниці. хоча це стосується саме ваших дописів. що ви якісно засвоїли в радянські часи - це демагогію... на жаль... ніякї поваги до іншої думки й близько немає...
Якби ж то у вас були думки...
А так одни лозунги.
И вы как-то отмолчались на мой пост viewtopic.php?p=5960964#p5960964
.
Предложение будивельника выше активно поддержите?
ЛАД ви як Шаріков - дуже легко розповідаєте, що в інших немає думок. й як він даєте такі ж поради.
такі речі треба обгрунтовувати. а так кожен дурень розповість, що мудреці не таке розповідають, бо він, дурень, не розуміє...
до Будівельника ще це запропонували. не побачили? я б не наполягав. хоча вже казав - це просто неповага до інших - спілкуватися руською публічно після початку війни. тут купа людей чи то хоче, чи то не може спілкуватися українською. я чесно кажу, що це не так просто - перейти на мову. а хто мені розповідав - я, українською, - та за п'ять днів. ага, а на форумі за п'ять років не подужав... тому скажіть чесно - складно, питань немає.
залишиться Україна двомовною ще довго. але просто ВСІ будть володіти українською. а от руською - вже не всі...
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Shaman
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Додано: Чет 04 чер, 2026 17:47
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
послухаєш, що тобі летусроки з хунтерами та бетонами казатимуть після війни...
Примерно то же самое, что и вы.
...
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
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Shaman
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Додано: Чет 04 чер, 2026 17:49
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Shaman
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Додано: Чет 04 чер, 2026 18:05
Shaman написав: ЛАД написав:
Примерно то же самое, что и вы.
...
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. ......
Так человек _уже_ про "КВИТИ" рассказывать пытается...
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_hunter
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Додано: Чет 04 чер, 2026 18:06
Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
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sashaqbl
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Додано: Чет 04 чер, 2026 18:07
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Примерно то же самое, что и вы.
...
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. ......
Так человек _уже_ про "КВИТИ" рассказывать пытается...
я так розумію в хунтера "КВИТИ" вже давно
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Shaman
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Додано: Чет 04 чер, 2026 18:10
sashaqbl написав: Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
уважно читаємо, що пишу саме Я. чи це заразно від ЛАДа - приписувати мені те, що я не казав. ЛАД постійно щось додумає, а потім розповідає свої хибні висновки як істину...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 18:19
sashaqbl написав: Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
про Letusrock'а ти майже мовчиш, а от про budivelnik'а та Shaman'а ти згадуєш постійно, до того ж і прибрехуеш
Бо саме Letusrock'и перші тобі скажуть "я тебя туда не посылал", но винуваті у тебе будуть інші ...
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