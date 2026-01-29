|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 чер, 2026 17:44
ЛАД написав: Shaman написав:
ви коли ЛАД почнете робити те, про що так завзято пишете. ви ж собі дозволяєте накидати на мене, що все, що я пишу - це дурниці. хоча це стосується саме ваших дописів. що ви якісно засвоїли в радянські часи - це демагогію... на жаль... ніякї поваги до іншої думки й близько немає...
Якби ж то у вас були думки...
А так одни лозунги.
И вы как-то отмолчались на мой пост viewtopic.php?p=5960964#p5960964
.
Предложение будивельника выше активно поддержите?
ЛАД ви як Шаріков - дуже легко розповідаєте, що в інших немає думок. й як він даєте такі ж поради.
такі речі треба обгрунтовувати. а так кожен дурень розповість, що мудреці не таке розповідають, бо він, дурень, не розуміє...
до Будівельника ще це запропонували. не побачили? я б не наполягав. хоча вже казав - це просто неповага до інших - спілкуватися руською публічно після початку війни. тут купа людей чи то хоче, чи то не може спілкуватися українською. я чесно кажу, що це не так просто - перейти на мову. а хто мені розповідав - я, українською, - та за п'ять днів. ага, а на форумі за п'ять років не подужав... тому скажіть чесно - складно, питань немає.
залишиться Україна двомовною ще довго. але просто ВСІ будть володіти українською. а от руською - вже не всі...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 17:47
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
послухаєш, що тобі летусроки з хунтерами та бетонами казатимуть після війни...
Примерно то же самое, что и вы.
...
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 17:49
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:06
Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 3087
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:07
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Примерно то же самое, что и вы.
...
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. ......
Так человек _уже_ про "КВИТИ" рассказывать пытается...
я так розумію в хунтера "КВИТИ" вже давно
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:10
sashaqbl написав: Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
уважно читаємо, що пишу саме Я. чи це заразно від ЛАДа - приписувати мені те, що я не казав. ЛАД постійно щось додумає, а потім розповідає свої хибні висновки як істину...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 836 раз.
- Подякували: 1778 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:19
sashaqbl написав: Shaman написав:
ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
про Letusrock'а ти майже мовчиш, а от про budivelnik'а та Shaman'а ти згадуєш постійно, до того ж і прибрехуеш
Бо саме Letusrock'и перші тобі скажуть "я тебя туда не посылал", но винуваті у тебе будуть інші ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:28
Госсекретарь США Марко Рубио во время своего выступления в Палате представителей заявил следующее:
▪️Вашингтон давно не является нейтральным наблюдателем в Конфликте России и Украины и явно выбрал сторону;
▪️Россия не сможет достигнуть своих целей, которые поставила в первый день, и, возможно, ей даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах;
▪️Украина в последнее время добилась успехов на поле боя и стала наносить все более болезненные удары на большие расстояния вглубь России;
▪️Перспективы достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не просматриваются из-за того, что ни одна сторона не готова к уступкам;
▪️Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях в отношении России.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5966
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:35
Xenon написав:
Госсекретарь США Марко Рубио во время своего выступления в Палате представителей заявил следующее:
▪️Вашингтон давно не является нейтральным наблюдателем в Конфликте России и Украины и явно выбрал сторону;
▪️Россия не сможет достигнуть своих целей, которые поставила в первый день, и, возможно, ей даже никогда не удастся достичь в военном отношении тех целей, которые они сейчас требуют на переговорах;
▪️Украина в последнее время добилась успехов на поле боя и стала наносить все более болезненные удары на большие расстояния вглубь России;
▪️Перспективы достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не просматриваются из-за того, что ни одна сторона не готова к уступкам;
▪️Белый дом работает над законопроектом о новых санкциях в отношении России.
Бла-бла-бла ... Путин позвонит Трампу и Рубио поменяет своё мнение
До речі, хоч Україна не приймала участь в параді на 9 травня в Москві, бо Пуйло побігло до Трампонія за захистом від злобних укрів
Але на ПЕМФ делегація України приїхала найперша )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:41
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5449
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|19685
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|18081
|
|
|36
|311006
|
|