|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:45
Banderlog написав:
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?
Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:48
Banderlog написав:
тут якось з тим обовязком непонятно, чим більше той обовязок виконуєш тим більше винен
як так?
А что удивляет?
Кто везет, на том и едут.
Так всегда было и всегда будет.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9592
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6533 раз.
- Подякували: 21799 раз.
-
-
Профіль
-
-
136
85
39
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:51
pesikot написав: Banderlog написав:
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?
Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
понятно що другоє. Паспорт я отримав бо я громадянин румунії
А Україні шо дало те що ви зібрались йти в європу? Європейські зарплати? Ви стали багатше жити ніж при янику? Може стало безпечніше? Чи поліція стала з народом?
Шо там у ввс стало краще ніж було? Взаємини з сусідами?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5449
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:53
Hotab написав:ЛАД
Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие.
А я розумію. Вони живуть у цій країні, платять їй податки, хтось воює, хтось фінансує. Їм важлива доля своєї країни. Ви теж живете в ній і страждаєте від обстрілів.
Немного не так.
Я не страдаю от обстрелов. Я не боюсь их. Я не тороплюсь умирать, пожить, конечно, хочется, но, знаете, лучше от обстрела, чем лежать после инсульта.
Достают сирены. Уже писал - смысла в них не вижу. Никакого.
А детей жалко. До слёз.
Мне важлива доля своєї країни, хочется, чтобы мои дети и внуки жили в хорошей и благополучной стране.
У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны. А, возможно, и не столько. Война - явление временное, рано или поздно закончится. Но чем позже, тем хуже. В отношении экономики и не только.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.
А що хунтер робить крім вбивання часу, якого у безробітнього море - нема відповіді ні в кого.
Людині принести б полегшення, хай будує житя в новій країні, час витрачає час на сина . Вивчення нової мови знову таки. А ми в своїй країні розберемся без бігунців «нерезидентів». І навіть батьків його по мірі сил будемо утримувати
Думаю, всё же многие "бігунці «нерезиденти»" после войны вернутся в Украину и нам с ними жить бок о бок. Так что "розберемся без них" не получится. Придётся разбираться вместе
с ними. И не думаю, что "разбиратися в своїй країні" с условными "бангладешцами" будет проще и легче. А без них мы не обойдёмся.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 04 чер, 2026 19:00, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:59
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
---=== Shaman ===---
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
---=== ===---
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?
Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
понятно що другоє. Паспорт я отримав бо я громадянин румунії
Тєлега поперед воза )
"Громадянин" румунії на теріторії України, без паспорту, але громадянин )
Не тринди, сам побіг в Европу, але іншим не можна - це ж сутність московитів )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 18:59
budivelnik написав:
...........
Виходить як не крути - а капіталізм вигідніший, обовязки ті самі, але ще й доплачують нєхіло...
Подход капиталистический.
Но в войну работает не очень.
Как видите, возникают разные оценки "рыночной оплаты".
Причём, сильно разные у тех, кто сам воюет, и тех, кто живёт в тылу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 40557
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5386 раз.
- Подякували: 4877 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:00
Сибарит написав: Banderlog написав:
тут якось з тим обовязком непонятно, чим більше той обовязок виконуєш тим більше винен
як так?
А что удивляет?
Кто везет, на том и едут.
Так всегда было и всегда будет.
Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли
В мене в деяких пацанят геть фляга свистит, обкололись рунами як полінезійці) таия думаю вже й потроху і стикаються з тим що подяка від генерала ссо не повєргає в трєпєт
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5449
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:00
ЛАД написав:
Я не страдаю от обстрелов. Я не боюсь их.
Ты боишься этого, поэтому и постоянно пишешь - надо "договариватся" ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:03
Banderlog написав:
Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли
Звичайний циган, а пафосу ... )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14225
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1262 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 04 чер, 2026 19:07
pesikot написав:
"Громадянин" румунії на теріторії України, без паспорту, але громадянин )
Не тринди, сам побіг в Европу, але іншим не можна - це ж сутність московитів )
В смислі без паспорта?
в мене цілих 2 паспорта. І до чого тут територія?
В сучасному світі привязувати себе до території... он в мене прабаба жила в австрії в румунії при совєтах та при незалежній і в одному селі
а ти хочеш шоб я був привязаний до "території"
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 5449
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|19685
|
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
|
|0
|18081
|
|
|36
|311006
|
|