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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 179931799417995179961799717998>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав: бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші

.

а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?

Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?

Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:тут якось з тим обовязком непонятно, чим більше той обовязок виконуєш тим більше винен
як так?

А что удивляет?
Кто везет, на том и едут.
Так всегда было и всегда будет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:51

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав: бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші

.

а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?

Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?

Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
понятно що другоє. Паспорт я отримав бо я громадянин румунії :lol:
А Україні шо дало те що ви зібрались йти в європу? Європейські зарплати? Ви стали багатше жити ніж при янику? Може стало безпечніше? Чи поліція стала з народом?
Шо там у ввс стало краще ніж було? Взаємини з сусідами? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:53

  Hotab написав:ЛАД

Но вы знаете, я не могу объяснить, что здесь делают очень многие.


А я розумію. Вони живуть у цій країні, платять їй податки, хтось воює, хтось фінансує. Їм важлива доля своєї країни. Ви теж живете в ній і страждаєте від обстрілів.
Немного не так.
Я не страдаю от обстрелов. Я не боюсь их. Я не тороплюсь умирать, пожить, конечно, хочется, но, знаете, лучше от обстрела, чем лежать после инсульта. :)
Достают сирены. Уже писал - смысла в них не вижу. Никакого.
А детей жалко. До слёз.
Мне важлива доля своєї країни, хочется, чтобы мои дети и внуки жили в хорошей и благополучной стране.
У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны. А, возможно, и не столько. Война - явление временное, рано или поздно закончится. Но чем позже, тем хуже. В отношении экономики и не только.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.

А що хунтер робить крім вбивання часу, якого у безробітнього море - нема відповіді ні в кого.
Людині принести б полегшення, хай будує житя в новій країні, час витрачає час на сина . Вивчення нової мови знову таки. А ми в своїй країні розберемся без бігунців «нерезидентів». І навіть батьків його по мірі сил будемо утримувати
Думаю, всё же многие "бігунці «нерезиденти»" после войны вернутся в Украину и нам с ними жить бок о бок. Так что "розберемся без них" не получится. Придётся разбираться вместе с ними. И не думаю, что "разбиратися в своїй країні" с условными "бангладешцами" будет проще и легче. А без них мы не обойдёмся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:59

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:---=== Shaman ===---
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
---=== ===---
а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?

Нахіба ти отримав румунський паспорт ? Що би що ?

Міг би не отримувати
Чи "это другое" ? )
понятно що другоє. Паспорт я отримав бо я громадянин румунії :lol:

Тєлега поперед воза )

"Громадянин" румунії на теріторії України, без паспорту, але громадянин )

Не тринди, сам побіг в Европу, але іншим не можна - це ж сутність московитів )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 18:59

  budivelnik написав:...........
Виходить як не крути - а капіталізм вигідніший, обовязки ті самі, але ще й доплачують нєхіло...
Подход капиталистический.
Но в войну работает не очень.
Как видите, возникают разные оценки "рыночной оплаты". :mrgreen:
Причём, сильно разные у тех, кто сам воюет, и тех, кто живёт в тылу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:00

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:тут якось з тим обовязком непонятно, чим більше той обовязок виконуєш тим більше винен
як так?

А что удивляет?
Кто везет, на том и едут.
Так всегда было и всегда будет.

Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли :lol:
В мене в деяких пацанят геть фляга свистит, обкололись рунами як полінезійці) таия думаю вже й потроху і стикаються з тим що подяка від генерала ссо не повєргає в трєпєт :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:00

  ЛАД написав:Я не страдаю от обстрелов. Я не боюсь их.


Ты боишься этого, поэтому и постоянно пишешь - надо "договариватся" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:03

  Banderlog написав:Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли :lol:

Звичайний циган, а пафосу ... )
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:07

  pesikot написав:
"Громадянин" румунії на теріторії України, без паспорту, але громадянин )

Не тринди, сам побіг в Европу, але іншим не можна - це ж сутність московитів )

В смислі без паспорта? :lol: в мене цілих 2 паспорта. І до чого тут територія?
В сучасному світі привязувати себе до території... он в мене прабаба жила в австрії в румунії при совєтах та при незалежній і в одному селі :lol: а ти хочеш шоб я був привязаний до "території"
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