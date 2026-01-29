Додано: Чет 04 чер, 2026 19:12

budivelnik написав: Banderlog написав: Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові. Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові. Ти точно вмієш читати?

Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків

Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....



Дійшло..

А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ. Ти точно вмієш читати?Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податківТепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....Дійшло..А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.

Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же?В тылу ему всё-таки приходилось делать и какую-то гражданскую работу, а в армии он занимается ТОЛЬКО работой для армии при "ненормированном рабочем дне".И не надо рассказывать, что на гражданке он работал на себя по ночам - человек без сна обходиться не может. А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.