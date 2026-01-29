ЛАД написав:У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны.
Ніколи не запізно, можливо й світ заграє новими барвами.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном?
Banderlog написав:Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Ти точно вмієш читати? Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....
Дійшло.. А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же? В тылу ему всё-таки приходилось делать и какую-то гражданскую работу, а в армии он занимается ТОЛЬКО работой для армии при "ненормированном рабочем дне". И не надо рассказывать, что на гражданке он работал на себя по ночам - человек без сна обходиться не может. А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном?
ЛАД написав:Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.
Это не изменения. Просто война ярче проявила склонность людей, не имеющих собственного мнения, пользоваться общепринятыми суррогатами. Их голоса стали слышнее, а неприятие хоть какой-то мысли агрессивнее. Увы, но сейчас есть, чем это "оправдать".
budivelnik написав:.......... може поясниш якого милого ми по тилу педерації запускаємо більше дронів ніж по фронту? навіщо ми нищимо їх цивільну інфраструктуру.. А раз ми нищимо їх, то напевно й наша для війни навіщось потрібна
Официально мы не "нищимо їх цивільну інфраструктуру". Нефтепереработка, экспортные терминалы, оборонные заводы это если и цивільна інфраструктура, то обеспечивающая возможность ведения войны, а не жизнедеятельность населения.
Дійшло.. А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.
Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же? В тылу ему всё-таки
Ясєн пєнь як, тепер розпі здяйствує і заробляє в кілька раз більше. А бєзопасность на рівні львова, мож і вища бо тут ракети рідше літають) А якщо б він був в тиловій частині то заробляв тисяч 27. Може.
Востаннє редагувалось Banderlog в Чет 04 чер, 2026 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Наче все очевидно, але ви ніяк не вгамуєтесь в порожніх сперечаннях.
Спасибо за объяснение элементарных истин о роли артподготовки. Вот только давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники. И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?
Звертайтесь. Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?