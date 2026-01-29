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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1799517996179971799817999>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Дивує оця славянська риса шукати героїв лохів та культ прометея якого по огонь ніхто не посилав.
Нічо, ці хитрі свинопаси та гречкосії іще зустрінуться з культом вальгалли :lol:

Звичайний циган, а пафосу ... )

Ну по перше, я з світлого балканського типу)

По-перше, від тебе московитом смердить аж до мого міста )
Тому, якого ти там світлого типу, мені - до лампади )

Питання теж саме, чому ти собі европейській паспорт, а іншим не можна ? )

Заздрість чи у тебе меньшовартість світлого типу ? )
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:31

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?

Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.

++++
Так же, как обстрелы городов.
Кроме тех случаев, когда реально прилетает по важным предприятиям или чувствительным для города целям (типа тепло- и электростанций).
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 19:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:32

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ось знову. ви зовсім не розумієте очевидні речі? оці будуть перші розповідати - я не посилав. а в тому ж Львові інше відношення. взагалі, черед російськомовних відсоток таких непосилальників чомусь значно вищий... на Раші взагалі будуть чесно казати - ти ж за гроші людей вбивав, чого ти взагалі хочеш.
Так ти ж з будівельником уже розповідаєте, що я тут за гроші, і шо мене ніхто не посилав, тому ми квити.
Може не треба брехати?
Будівельник розповідає що ти тут згідно ОБОВЯЗКУ захищати Батьківщину
І БУДІВЕЛЬНИК РАДІЄ що твій ОБОВЯЗОК оплачується в 4 рази ЩЕДРІШЕ ніж обовязок Будівельника в тилу..

А ти стаєш в позу і заявляєш
Всі тридеваси-я дартаньян , грошей мені мало , тому ви засранці. а не признаєте що ви засранці я піду в СЗЧ...
таке собі пуйло на мінімалках
той також розповідає що ми маємо з його фантазіями погодитись.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а нахіба ви туди зібрались йти? :lol: шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:36

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Я не буду розказувати тут деталі забезпечення своєї роти. Але твого там відсотків 5 набереться. Якщо від цього відмовитися і заповнити штатку - то ефективність ЗРОСТЕ!

Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера. :lol:
Тилу в нормальному розумінні просто нема.
В нас зараз підрозділи даж підвал в тилу віджати не можуть,
а за гроші оказується тож не пускають, бо ризик..
Нє люди які йдуть на чпівпрацю є, но такі вже всі зайняті.

Хорошо знаю ситуации, когда люди поднимали шум, если кто-то сдавал квартиру военным: "Нас обстреляют!"
Такие же проблемы бывают при сдаче каких-то коммерческих помещений - складов, офисов и т.п.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:37

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:...........
Виходить як не крути - а капіталізм вигідніший, обовязки ті самі, але ще й доплачують нєхіло...
Подход капиталистический.
Но в войну работает не очень.
Как видите, возникают разные оценки "рыночной оплаты". :mrgreen:
Причём, сильно разные у тех, кто сам воюет, и тех, кто живёт в тылу.
Давай по порядку
1 В тих ХТО платить -не виникає , тому вони СТАРАЮТЬСЯ доплатити крім того що ЗОБОВЯЗАНІ
2 На цих сторінках трошки більше ніж ТРИ (Долярчик/Бандерлог/Саша) учасників війни, але заявок що мало платять ми чуємо тільки від трьох...

Поясни чому
До речі так само на цих сторінках тільки чотири активно закликаючих послати всіх на***
Хантер, Флайман,летусорк, лад... - але саме вони - НЕ ПЛАТЯТЬ...

То може ти просто не ту бульбашку для себе створив?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:38

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:нам в приклад приводять Ізраіль же

В Ізраїлі бути ухилянтом стидно. І ніхто не розказує про свою ефективність у тилу.
.

ізраїль веде достатньо мудру політику щоб не вести екзистенційних воєн, це зараз вони трохи вляпались.
Але до нашої війни там ще далеко. Основою мирного життя в Україні була багатовекторність і економічний прагматизм.
Якби ми цього дотримувались то війна між сходом і заходом велась б десь в іншому місці он лукашенко стіки років і з москалями і з заходом і з китаєм і все в нього норм а початкові умови там нічуть не ліпші. І пост совкові проблеми і рускоязичіє, моря нема, та пес зна шо з релігійним вопросом но усатий не обостряє...


Де тонко там і рветься
А тонко там де люди шукають пригоди на свою ж..у
Шукають і знаходять , саме гірше що не тільки на свою
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:40

  Hotab написав:
  sashaqbl написав:
  Hotab написав:Звертайтесь.
Ви все зрозуміли про роль КАБів , наших і їхніх? Чи ще залишились питання?

Якщо відверто КАБи - це більше психологічна зброя. Кожен вечір прилітає в один і той же час і хуяре по вухах. І ти нічого з тим зробити не можеш.
99% що воно нікуди не попаде. Але лишається 1%, який на тебе тисне.

Помилка вижившого.

В городах тоже?
Сколько людей убито/ранено гражданских в Харькове?
А сколько прилетело ракет и шахедов?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:40

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Я не буду розказувати тут деталі забезпечення своєї роти. Але твого там відсотків 5 набереться. Якщо від цього відмовитися і заповнити штатку - то ефективність ЗРОСТЕ!

Скажи йому що рота сама на себе донатить.. кожен за 2 волонтера. :lol:
Тилу в нормальному розумінні просто нема.
В нас зараз підрозділи даж підвал в тилу віджати не можуть,
а за гроші оказується тож не пускають, бо ризик..
Нє люди які йдуть на чпівпрацю є, но такі вже всі зайняті.

Хорошо знаю ситуации, когда люди поднимали шум, если кто-то сдавал квартиру военным: "Нас обстреляют!"
Такие же проблемы бывают при сдаче каких-то коммерческих помещений - складов, офисов и т.п.

ЛАД, именно ты активно поднимаешь шум в таких ситуациях ...
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 04 чер, 2026 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 19:42

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  Banderlog написав:Ти тут напарював, що він менше вкладається і в рази більше заробляє за час коли був у львові.
Ти точно вмієш читати?
Він ПРАЦЮВАВ у Львові в 1,5 рази БІЛЬШЕ ніж в ЗСУ, але так як 2/3 роботи виконував У ЛЬВОВІ для ЗСУ9ВОЛОНТЕРІВ) безкоштовно то жив за 20000 грн і ще 5000 платив податків
Тепер він в ЗСУ , робить в ЗСУ те саме що робив ( і стільки ж) скільки робив БЕЗКОШТОВНО у Львові, але тепер отримує за це від ЗСУ 50000....

Дійшло..
А так як обєм робіт впав (бо на себе він працював по ночам) то тепер той час він просто спить.... відсипаєється в ЗСУ від багатого і халявного життя в ТИЛУ.

Вот интересно, как он мог в ТЫЛУ делать для армии больше, чем сейчас, или пусть даже столько же?
В тылу ему всё-таки приходилось делать и какую-то гражданскую работу, а в армии он занимается ТОЛЬКО работой для армии при "ненормированном рабочем дне".
И не надо рассказывать, что на гражданке он работал на себя по ночам - человек без сна обходиться не может. А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.
Прикинь - є такі люди...
Я ж тобі описав себе
100 - 40 - 60
Тобто ЗАРОБИВ ЩО ЗМІГ - залишив мінімум на потреби - що залишилось віддав.
Наприкла зараз я НЕ МОЖУ заробити 100 - тому віддаю менше...

А ремонтувати техніку яку тягнуть волонтери у Львові - можна цілодобово...
Просто людина 8 годин в день працювала безкоштовно ремонтуючи для фронту і 4 години заробляючи для сімї...

А приїхав в ЗСУ, а там НЕ ВСІ такі, є й такі які відробили 8 годин і все....
Тепер розумієш як в тилу можна зробити більше ніж на НУЛІ ?

Я вже мовчу про те, що майстру повезло , його ж могли до саші шофером відправити, тодіб вийшло що він взагалі поміняв каторгу на халяву...
саша три роки на нуль їздить і нічого , так би його мій майстер возив, отримував би 100 000 ( а не 50 000 як зараз бо ремонтує техніку на 30 км вглибину нуля)
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