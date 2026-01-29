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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:43
pesikot написав:
Питання теж саме, чому ти собі европейській паспорт, а іншим не можна ? )
тому шо цигани тобі не дадуть паспорт
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:46
Banderlog написав: pesikot написав:
Питання теж саме, чому ти собі европейській паспорт, а іншим не можна ? )
тому шо цигани тобі не дадуть паспорт
То ж, завали свою пельку, коли йде мова про прагнення України бути в ЕС )
Бо це нагадує цигана, який розуміє, що його можуть потім з ЕС випхати на мороз )
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:47
budivelnik написав: Banderlog написав:
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці
яка різниця за шо твої внуки вмруть ? За урал, донбас, чи карпати?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:50
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці
яка різниця за шо твої внуки вмруть ? За урал, донбас, чи карпати?
Ти диви, циган циганом, европеєць ... а думки про урал та донбасс )
знає москвит про що мова ))
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:52
Shaman
Уж на сковородке.
Когда в армию?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:53
ЛАД написав:
А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.
Бачиш як тебе заїло.
Я унікум... але повине не платити а йти шофером
Мій майстер уніком, міг гребти собі 75000 в тилу, а він в тилу собі гріб 20000 а на 50000 робив фронту.....тобто 8 годин працював на фронт і 4 години на себе -всього 12...
Бусифікували його в ремроту, а там пять саш і десять бандерлогів... і що ти зробиш? Вони числяться цілодобово , а працюють через пень колоду, а так як сам в полі не воїн , то підлаштовуєшся під колектив ( це в тилу в нього колектив був з таких самих як він ) а в ремроті виявилось трошки не так...
От і виходить
Людина робила в тилу для ЗСУ БЕЗКОШТОВНО те саме що зараз робить в ЗСУ за гроші....
І я особисто нічого не маю проти і претензій йому(на відміну від лада який з піною ричить що треба працювати цілодобово) не виставляю...
І людина яка змушувала себе бо відчувала себе не в своїй тарілці ( будучи в тилу) , приїхавши в ЗСУ вже такого відчуття не має..
Тому
якщо мене мобілізувати писарем в ЗСУ... я піду, от тільки бажання напрягатись і керувати з фронту тилом -в мене зникне, а тому й обовязки зникнуть і виявиться
Був бізнесмен який щомісяці давав 60000
став писарем, який отримує 30000 перекладаючи папірці в штабі...
І ДИВНОГО тут я нічого не бачу
В цьому і єрізниця між волею і совком
Якщо я вважаю що мушу - я буду робити безкоштовно і в рази більше
якщо хтось вважає що може моне змусити -я буду робити не більше ніж моє оточення.
Дійшло
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:56
ЛАД написав:Shaman
Уж на сковородке.
Когда в армию?
Завтра ЛАД будет писать - я никого в армию не посылал, это не я ))
Это другие посылают, а ЛАД не посылает ))
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Додано: Чет 04 чер, 2026 19:59
Water написав: ЛАД написав:
У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны.
Ніколи не запізно, можливо й світ заграє новими барвами.
В 75 явно запізно.
По любым меркам и с любой точки зрения.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном?
Вороги в даному випадку це хто?
Если это под... колка, то неумная.
Если вы действительно не понимаете, то не о чем разговаривать.
Но, практически точно, первый вариант.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:00
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:02
Сибарит написав: ЛАД написав:
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.
Это не изменения. Просто война ярче проявила склонность людей, не имеющих собственного мнения, пользоваться общепринятыми суррогатами. Их голоса стали слышнее, а неприятие хоть какой-то мысли агрессивнее. Увы, но сейчас есть, чем это "оправдать".
Вероятно, вы правы.
Но постепенно это впитывается в кровь и распространяется шире.
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