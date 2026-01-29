Додано: Чет 04 чер, 2026 19:53

ЛАД написав: А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно. А если он такой уникум, что может, так сейчас он может работать для армии круглосуточно.

Бачиш як тебе заїло.Я унікум... але повине не платити а йти шоферомМій майстер уніком, міг гребти собі 75000 в тилу, а він в тилу собі гріб 20000 а на 50000 робив фронту.....тобто 8 годин працював на фронт і 4 години на себе -всього 12...Бусифікували його в ремроту, а там пять саш і десять бандерлогів... і що ти зробиш? Вони числяться цілодобово , а працюють через пень колоду, а так як сам в полі не воїн , то підлаштовуєшся під колектив ( це в тилу в нього колектив був з таких самих як він ) а в ремроті виявилось трошки не так...От і виходитьЛюдина робила в тилу для ЗСУ БЕЗКОШТОВНО те саме що зараз робить в ЗСУ за гроші....І я особисто нічого не маю проти і претензій йому(на відміну від лада який з піною ричить що треба працювати цілодобово) не виставляю...І людина яка змушувала себе бо відчувала себе не в своїй тарілці ( будучи в тилу) , приїхавши в ЗСУ вже такого відчуття не має..Томуякщо мене мобілізувати писарем в ЗСУ... я піду, от тільки бажання напрягатись і керувати з фронту тилом -в мене зникне, а тому й обовязки зникнуть і виявитьсяБув бізнесмен який щомісяці давав 60000став писарем, який отримує 30000 перекладаючи папірці в штабі...І ДИВНОГО тут я нічого не бачуВ цьому і єрізниця між волею і совкомЯкщо я вважаю що мушу - я буду робити безкоштовно і в рази більшеякщо хтось вважає що може моне змусити -я буду робити не більше ніж моє оточення.Дійшло