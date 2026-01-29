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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:06
fox767676 написав: ЛАД написав:
Если это под... колка, то неумная.
типовий ресинтимент турбопотужного бігунця не ставшого на захист своїх лгбт-ідеалів
ти ще досі біля хвиртки у Европу, а тобі вже задній прохід прочистили ...
Зізнавайся, хто це з форумчан тобі таке зробив ... ))
Хто тобі пообіцяв за прочистку заднього проходу, що ти перейдеш за кордон ? )
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:07
ЛАД
В городах тоже?
В прифронтових - так. Ви бачили як виглядають «освобожденниє» міста. Це роль КАБів. Дуже сумнівно , що без них ці міста були б окуповані взагалі. Ви просто забули , бо вже достатньо довго не штурмували нові міста 100+ тис. Дайбох не побачимо нових, але ж побачимо. Ви все згадаєте.
І побачите роль КАБів знов.
Доречі , якщо GBU активно виковирюють російські розрахунки БПЛА, то чому російські КАБи у вас раптом неефективні для цього. Наші пілоти БПЛА з чогось іншого зроблені?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:16
pesikot написав: budivelnik написав:
Тому
якщо мене мобілізувати писарем в ЗСУ... я піду, от тільки бажання напрягатись і керувати з фронту тилом -в мене зникне, а тому й обовязки зникнуть
Це тільки у "эффективних менеджеров" світ рожевих поні, реальність - геть зовсім інша ...
і ЛАДИ ЦЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ
Вони не можуть зрозуміти
Що ПРАЦЮВАЛА людина в тилу і мала ОСОБИСТЕ внутрішнє враження що вона фронту ЗОБОВЯЗАНА
Тому коли приходили волонтери і просили -ЗРОБИ - вона РОБИЛА...
Бусифікували людину , що найсмішніше тому що працювала доночі з волонтерською технікою (комерційна по ночам не розїзжає по майстерням) - і людина ПІШЛА , без криків/шумів (думаю що специфічна відмазка від сімї , сам піти не міг-жінка на вухах, двоє дітей школярів) а тут мобілізували значить треба йти..
Прийшов і що ? а там як все у нас, є море людей які будучи у формі вважають що їм всі винні.... ясно що зіпсувати за пів-року стержень 50+річного мужика, парочка тридевасів не в стані, тому він як працював в тилу на фронт так і працює на фронті для фронту...
А те що тепер за ту саму роботу бере гроші... так це ж словами саші/бандерлога- його мобілізували , тепер хай думають чим він має сімюгодувати.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:19
Banderlog написав:
Shaman написав:
бо причина - ми зібрались йти в Європу, й не звертаємо на позицію Раші
.
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
можна було б це обговорити, але ти апріорі вважаєш, що краще з Рашею... тому який сенс?
якщо коротко, то той устрій, який існує в Європі - поки він найкращий для розвитку країни. й нам слід побудувати хоча б такий. до того ж Європа реально об'єднується, й приєднання до цього об'єднання також буде на користь країни. й враховуючи, що маємо вже бодевільного сусіда, який зазіхає на нас. це чи не єдиний спосіб залишитись незалежними...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:20
ЛАД написав:Shaman
Уж на сковородке.
Когда в армию?
а коли розповіді з 86 року, що не на часі?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:23
Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав:
а нахіба ви туди зібрались йти?
шоб шо?
Я зібрався для того , щоб мої внуки не воювали з Китаєм за те чий Урал?
чи не встановлювали геноцид в Африці
яка різниця за шо твої внуки вмруть ? За урал, донбас, чи карпати?
в Європі - вмирати не будуть. а на Раші - дійсно яка різниця, де там царю захочеться повоювати...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:30
ЛАД написав:
...
Мне важлива доля своєї країни, хочется, чтобы мои дети и внуки жили в хорошей и благополучной стране.
У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны. А, возможно, и не столько. Война - явление временное, рано или поздно закончится. Но чем позже, тем хуже. В отношении экономики и не только.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.
.
не можеш "сообразить" - бо вигадуєш. немає ніякого зближення з Рашею, окрім певних обмеженб військового часу. й насправді це тебе й курвить - що все, не буде з Рашею нічого - ні нормального миру, ні взаємовідносин. років через п'ятдесят може. а зараз - чим далі, тим краще. так, це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
а з приводу можливості звалити - у радянських завжди так - можливість була, але чомусь не скористався, а потім - бідкається...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:39
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Мне важлива доля своєї країни, хочется, чтобы мои дети и внуки жили в хорошей и благополучной стране.
У меня в своё время были неплохие возможности свалить отсюда, но я не хотел. А сейчас впервые жалею об этом. И не только из-за войны. А, возможно, и не столько. Война - явление временное, рано или поздно закончится. Но чем позже, тем хуже. В отношении экономики и не только.
Мне не нравятся изменения, которые происходят в стране. И происходят не в сторону Европы, а, скорее, в сторону наших врагов. Не в смысле какого-то сближения с ними, этого, естественно, нет. Сближение в отношении, не знаю, как правильно сказать, психологическом? идейном? Не те слова, но как назвать правильно, не могу сообразить.
.
не можеш "сообразить" - бо вигадуєш. немає ніякого зближення з Рашею, окрім певних обмеженб військового часу. й насправді це тебе й курвить - що все, не буде з Рашею нічого - ні нормального миру, ні взаємовідносин. років через п'ятдесят може. а зараз - чим далі, тим краще. так, це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
а з приводу можливості звалити - у радянських завжди так - можливість була, але чомусь не скористався, а потім - бідкається...
в Ізраїль? зробив Брит-міла, співаєш Хава нагила
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:41
Hotab написав:ЛАД
В городах тоже?
В прифронтових - так. Ви бачили як виглядають «освобожденниє» міста. Це роль КАБів. Дуже сумнівно , що без них ці міста були б окуповані взагалі. Ви просто забули , бо вже достатньо довго не штурмували нові міста 100+ тис. Дайбох не побачимо нових, але ж побачимо. Ви все згадаєте.
І побачите роль КАБів знов.
Вы тоже стали "непонятливым"?
Те города, о которых вы говорите, не бомбили как города
, их бомбили и обстреливали как фронт
. Изюм и Купянск разрушены, потому что на их территории идут или шли бои. Так же как города на Донбассе. Я говорил о городах, которые РФ обстреливает просто так, а не потому что пытается захватить - о Харькове, Днепре, Киеве...
Доречі , якщо GBU активно виковирюють російські розрахунки БПЛА, то чому російські КАБи у вас раптом неефективні для цього. Наші пілоти БПЛА з чогось іншого зроблені?
Я не знаю, насколько эффективно "GBU виковирюють російські розрахунки БПЛА".
Я уже выделил жирным, вы не заметили?
Повторю: "давно не слышал о "штурмах". Даже без бронетехники.
И если всё так просто, как вы пишете, то почему нет продвижения у росс. войск?"
Если продолжить вашу беседу с ИИ, то читаем:
Применение управляемых авиабомб (УАБ/КАБ) против расчетов БПЛА применяется очень широко, но доля уничтоженных таким образом экипажей относительно невелика.
Здесь есть важный тактический парадокс, который объясняется математикой и экономикой войны.
1. Каков примерный процент уничтожения?
Если говорить о всех потерях среди операторов БПЛА (включая экипажи копеечных FPV-дронов), то доля уничтоженных именно авиабомбами оценивается в районе 5–10%.
Основная масса расчетов гибнет от других средств:
1. Контрбатарейная борьба и ствольная артиллерия / РСЗО (~40-50%) — когда позицию засекают по радиоизлучению и туда моментально «насыпают» пакетом Града или кассетными снарядами. Это быстрее, чем вызывать авиацию.
2. FPV-дроны и дроны-сбросы (~30-40%) — «охота дронов на дроны». Экипажи выслеживают друг друга с воздуха и бьют по блиндажам или в момент ротации/эвакуации на автомобилях.
3. Минометный огонь и стрелковые стычки — при резком прорыве линии фронта.
Почему процент от УАБ «на бумаге» кажется маленьким?
Потому что общее количество операторов дронов (особенно FPV) исчисляется тысячами. Тратить дефицитную и дорогую авиабомбу на расчет из двух человек, который прячется в обычном блиндаже или лисьей норе, экономически нецелесообразно. Авиация привлекается только для «жирных» и приоритетных целей.
2. По каким расчетам УАБ бьют «на 100%»?
Если сузить выборку до элитных подразделений и расчетов дальней разведки (операторы крылатых беспилотников типа Орлан, Zala, Supercam у РФ или Shark, Лелека, Магура/Лютый у Украины), то там процент применения авиабомб возрастает кратно.
Для таких целей УАБ — это инструмент №1 по нескольким причинам:
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Додано: Чет 04 чер, 2026 20:47
Shaman написав:
....... це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
.......
На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
Остальное- обычный и уже привычный ваш бред.
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