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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:24
ЛАД
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
Сама - ніякого
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
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Hotab
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:25
ЛАД написав:
що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней",
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:26
Hotab написав:ЛАД
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
Сама - ніякого
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
Коли асад кидав хімічні бомби по Сірії...це можна назвати геноцидом?
а де тепер асад?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:27
ЛАД
Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней", яку ви чомусь почали заперечувати.
Тому що вона в корні невірна. Піхота постійно гине і потребує поповнень. І ви продовжуєте заперечувати очевидні речі «дальнобійна зброя - зниження втрат піхотинців - зниження потреб в поповненні» . Чому вперлися проти очевидного - не зрозуміло
І що ви називаєте штурмом?
Все те що відбувається. Знов таки за підтримки КАБів з обох боків,
Навіщо їх далі кидають , якщо вони на вашу думку не допомагають , це питання очевидно ви собі не ставили.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 чер, 2026 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:28
Hotab написав: ЛАД написав: Shaman написав:
....... це одна з ідей - подалі від Раші, й щоб вони нас не чіпали. й тут руського в душі дуже пердолить...
.......
На словах "подалі від Раші", а по факту всё больше общего.
Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити «тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни. Більше того, навіть нинішні обмеження під час дії ВС зовсім неповні, понарошечні, рідко з реальною відповідальністю. Ви і самі казали про це («живуть далі мирним життя 90%»)
Во-первых, как написал Letusrock
, "звільнись від полону ілюзій".
Во-вторых, я писал совсем не об ограничениях
. Я на месте президента сделал ещё намного больше ограничений (если бы было возможно и хватило сил у государства).Сибарит
меня понял правильно, вы, к сожалению, не хотите.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:30
ЛАД
Сибарит меня понял правильно, вы, к сожалению, не хотите.
Так у нього і медалей он скільки 😅
Якщо ви думаєте що мені має бути стидно, що хтось «зрозумів» , а я ні, то помилились
Во-первых, как написал Letusrock, "звільнись від полону ілюзій".
Та ілюзії у вас з летусроком. Україна на відміну від кацапії обрала давно шлях без диктаторів. І без силового втручання (окупації ) кацапів це вже не змінити.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 чер, 2026 21:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:30
Letusrock написав: Hotab написав:
Українці надто вільнолюдна нація, щоб дозволити
«тимчасовим обмеженням військового стану» продовжитись після його відміни
.
звільнись від полону ілюзій
відмова від мислення помножена на ресентимент породжує химери нісенітниць
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:33
Hotab написав:ЛАД
Сама - ніякого
Какой геноцид встановлювала РФ в Африці?
Але підтримують най конче ніші диктаторські режими. Де найбільша біднота .
Так и нечего писать.
И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад, если только они говорили "красивые слова" и проводили прозападную политику.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:34
budivelnik написав: ЛАД написав:
що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней",
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
С этим полностью согласен.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:35
ЛАД
И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад,
Південну Корею ? І де вони, а де північна?
Чи хто там ще?
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