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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:40
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
що "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней",
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
С этим полностью согласен.
А тепер другий крок
Якщо 16 Гріпенів + 100 000 піхоти краще ніж 100 000
то чи вірне твердження (з певним припущенням)
16 Гріпенів + 80 000 піхоти=100 000 піхоти
Якщо так то Гріпен=1300 піхотинців...
До конкретного співвідношення чіплятись не варто, але ясно що МОЖНА замінити ПІХОТУ - ЛІТАКАМИ, хоча краще ДОПОВНИТИ піхоту ЛІТАКАМИ і іншими видами озброєнь(фпв+роботизовані платформи і так далі)
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в Чет 04 чер, 2026 21:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:41
Hotab написав:ЛАД
Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней", яку ви чомусь почали заперечувати.
Тому що вона в корні невірна. Піхота постійно гине і потребує поповнень. І ви продовжуєте заперечувати очевидні речі «дальнобійна зброя - зниження втрат піхотинців - зниження потреб в поповненні» . Чому вперлися проти очевидного - не зрозуміло
І що ви називаєте штурмом?
Все те що відбувається. Знов таки за підтримки КАБів з обох боків,
Навіщо їх далі кидають , якщо вони на вашу думку не допомагають , це питання очевидно ви собі не ставили.
Дают эффект.
Но больше психологический.
Ну и, конечно, разрушают укрепления (дома). Но победу им это не приносит.
Какой эффект дают постоянные обстрелы городов и, в частности, объектов тепло- и электроснабжения?
В результате врагу удаётся добиться блекаутов и даже периодических (относительно недолгих) нарушений теплоснабжения.
И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:44
ЛАД написав:
Ну и, конечно, разрушают укрепления (дома). Но победу им это не приносит.
Поки Маріуполь не зрівняли важкими бомбами з землею - доти захопити його не могли.
Так само і з іншими містами..
Поки не стерли в порох стіни якими піхота прикривалась від штурмів, доти піхота стояла.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:44
budivelnik написав:
[А тепер другий крок
Якщо 16 Гріпенів + 100 000 піхоти краще ніж 100 000
то чи вірне твердження (з певним припущенням)
16 Гріпенів + 80 000 піхоти=100 000
Якщо так то Гріпен=1500 піхотинців...
До конкретного співвідношення чіплятись не варто, але ясно що МОЖНА замінити ПІХОТУ - ЛІТАКАМИ
Очевидні речі , які ЛАД під соусом «але ж від піхотинців повністю не можна відмовитись хоч і з тисячою літаків» , що ніхто і не заперечував, пробує робити вигляд несознанкі про що мова
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:46
ЛАД
Ну и, конечно, разрушают укрепления (дома). Но победу им это не приносит.
Як і одна піхота не приносить результат
Жодна зброя (одна) не приносить сама перемогу. Вся доповнює одна одну і приносить результат. Знов робите вигляд що не розумієте очевидні речі?
Дают эффект.
Но больше психологический.
Угу, АгітАБи розкидають по місту
Какой эффект дают постоянные обстрелы городов и, в частности, объектов тепло- и электроснабжения?
Економічний. Зниження ВВП . Як мінімум. Що теж вклад в загальний результат,
Коли вам було вигідно, ви це розуміли.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 04 чер, 2026 21:50, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:47
fox767676 написав: ЛАД написав:
И не заставляйте меня вспоминать, какие режимы поддерживал Запад,
Например, в пику Вьетнаму и СССР, США поддерживали красных кхмеров в Камбодже
Это не говоря уже о всяких сомосах и пиночетов, что как бы само собой
А вот такого парня убили казалось бы травоядные французы , причем при "социалисте" миттеране
Тома Санкара был убит 15 октября 1987 года в ходе государственного переворота, устроенного его другом и соратником, министром юстиции Блезом Компаоре, заявившим, что Санкара ставил под угрозу международные отношения с Францией и соседним Кот-д’Ивуаром[19].
33-летний Т. Санкара захватил власть в 1983 году в результате военного переворота, получившего народную поддержку, и имел цель побороть широко распространённую коррупцию и влияние бывшей колониальной державы — Франции[1][2]. После прихода к власти приступил к реализации широкомасштабной амбициозной программы социальных и экономических реформ, не имевшей аналогов на континенте. Чтобы подчеркнуть независимость и возрождение страны, изменил название страны с Верхней Вольты (которое дали французские колонизаторы) на Буркина-Фасо («Страна достойных людей»)[3].
Проводил антиимпериалистическую внешнюю политику: государство отказалось от любой иностранной помощи, объявило государственные долги одиозными и пыталось добиться их сокращения, провело национализацию всей земли и минеральных ресурсов, препятствовало влиянию МВФ и Всемирного банка.
Внутренняя политика была направлена на предотвращение возможного голода путём создания самодостаточного сельского хозяйства и проведения земельной реформы. Проведена общенациональная кампания по повышению грамотности и вакцинация более 2,5 млн детей, что способствовало снижению детской смертности. Была также проведена кампания по посадке более 10 миллионов деревьев для остановки опустынивания саванны Сахель; удвоению производства пшеницы путём перераспределения земли от крупных землевладельцев к крестьянам; приостановлено действие сельского подушевого налога[1][3].
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:49
Hotab написав:ЛАД
Сибарит меня понял правильно, вы, к сожалению, не хотите.
Так у нього і медалей он скільки 😅
Якщо ви думаєте що мені має бути стидно, що хтось «зрозумів» , а я ні, то помилились
Во-первых, как написал Letusrock, "звільнись від полону ілюзій".
Та ілюзії у вас з летусроком. Україна на відміну від кацапії обрала давно шлях без диктаторів. І без силового втручання (окупації ) кацапів це вже не змінити.
Я не хочу, чтобы вам стало стыдно. И вопрос не в медалях.
Хотя, бывает, что и "шляхи" меняются, но повторяю, я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества
.
Вы умный человек, немного подумайте, поймёте. Если не будете ёрничать.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:52
ЛАД
я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества
Психологія і мораль общєства не міняється за 4 і 10 років війни.
Я за 4 роки не побачив зростання толерантності до закручування гайок. Скоріше навпаки . Ви побачили?
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Додано: Чет 04 чер, 2026 21:58
budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
..........
Грипени-доповнюють піхоту і краще 16 Гріпенів + 100 000 піхоти , ніж просто 100000 піхоти....
С этим полностью согласен.
А тепер другий крок
Якщо 16 Гріпенів + 100 000 піхоти краще ніж 100 000
то чи вірне твердження (з певним припущенням)
16 Гріпенів + 80 000 піхоти=100 000 піхоти
Якщо так то Гріпен=1300 піхотинців...
До конкретного співвідношення чіплятись не варто, але ясно що МОЖНА замінити ПІХОТУ - ЛІТАКАМИ, хоча краще ДОПОВНИТИ піхоту ЛІТАКАМИ і іншими видами озброєнь(фпв+роботизовані платформи і так далі)
"краще ДОПОВНИТИ" - согласен.Заменить
пока нельзя.
НРК не заменяют людей, а только уменьшают риски для людей и сберегают жизни.
Но пока
это в относительно небольших масштабах.
Уже были сообщения об американских человекоподобных роботах. Но пока
они показали свою непригодность.
Со временем будут более совершенные НРК и роботы, которые, возможно
, со временем заменят людей. Когда это будет, тогда поговорим.
Дроны не уменьшили потребности в солдатах, просто заменили
часть потребности в пехотинцах на дронщиков.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:05
ЛАД написав:
"краще ДОПОВНИТИ" - согласен.
Заменить пока нельзя.
Не треба займатись болтологією
1 Є математика
і якщо рівняння
16Літаків + 100 000> 100 000
то завжди можна це рівняння вирівняти , як забираючи літаки так і зменшуючи кількість піхотинців
Питання тільки у пропорціях
2 Чи може замінити дрон людину?
Так щоб політати - то дрон людину замінить , бо людина не літає...
3 Що краще
Людина+5 дронів
чи 5 людей ?
Ясно що людина +5 дронів рознесе 5 людей поки вони будуть йти 10 км в напрямку цієї людини....
Значить 5 дронів легко заміняють 4 людини?
Тому лад , не займайтесь фігнею.
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