Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.
|
|
|
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:05
Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:08
Не спорю.
Но это как-то противоречит фразе: "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней"?
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:08
Так ви не повторюйте, а скажіть конкретно що саме вас лякає в зміні психології людей воюючої країни. Я ж зразу сказав, «я не сібаріт»
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:11
А чим стирались стіни в порошок?
Якщо Гріпени відженуть Сушки і стіни будуть стояти , то по законам війни один боєць в обороні стримує наступ трьох в атаці....
І пояснення просте
Боєць який прикритий від стрілкової зброї стіною , при цьому може використовувати свою стрілкову зброю проти тих хто атакує і при цьому той хто атакує стіною прикритись не може , тому й атакуючих треба в три рази більше щоб просто врівняти шанси
Отже
Гріпени можуть стабілізувати ситуацію навіть при зменшенні піхоти в три рази....
ПС
Грінспен - голова федеральної резервної системи США в 1987-2006 роках
Гріпен - літак JAS 39 Gripen
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:19
Когда как.
Если люди сосредоточены в одном хорошо укреплённом месте (доме, заводе), то без самолётов или арты не обойтись. И никакое количество пехоты их не заменит.
Если дело происходит в поле, то самолёты пехоту не заменят. Если, конечно, нет полного превосходства в воздухе, когда они могут летать чуть ли не по головам пехоты и спокойно её расстреливать. В нормальной ситуации, когда действия авиации сильно ограничены ПВО, никаких бомб не хватит, чтобы преодолеть сопротивление пехоты.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:23
Я можу привести і інший приклад
Чи замінить швидка - 5 бійців?
І відповідь проста
Так, якщо з її допомогою буде врятовано ДОДАТКОВО ( в порівнянні без неї) більше 5 бійців...
Тому
Хороший хірург, який поставить в стрій роту - виходить що в стані замінити 100 осіб....
Так само якийсь коефіцієнт заміни має гармата, БМП , Танк, снайперська гвинтівка, кулемет ... і так далі...
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розскажете це американцям , які в Іраку
Спочатку знищили ПВО
Потім бородавочниками зачистили в нуль танки і піхоту противника
і поті без втрат заходили в зачищені території.
ПС
а що в полі важко зробити оборонні інженерні споруди які врятують від стрілкової
А літаки не підпустять на відстань більше 30 км важку арту...
Що тоді?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:27
Простите, но "вигляд несознанкі" делаете вы, прицепившись к абсолютно тривиальной фразе "Грипены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней" и развернув длинную и ненужную "дискуссию о профсоюзах".
Или вы уже считаете, что мобилизация не нужна и у нас достаточно солдат?
А вот придут Грипены, то можно будет и ещё сократить армию?
Будивельник прошу прощения за опечатку в названии самолётов. Спасибо, что заметили. Сейчас исправлю.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Ніхто ніде не казав що ми будемо зменшувати армію
Тому видумувати брехливе твердження щоб потім його заперечити - алгоритм такий собі....
2 Так як ДЕМОГРАФІЧНО ми не можемо забезпечити однакову кількість мобілізованих в порівнянні з педерацією , то нащ алгоритм дій наступний
а - ЗАМІНИТИ тих кого ми не можемо мобілізувати -іншими інструментами (літаки,дрони, і так далі)
б - бойові дії вести таким чином щоб , знищувати більше ворожих бійців ніж він в стані залучити ( пофіг чим, можна Гріпенами , можна фальшивим алкоголем...) і постійно втримувати баланс на свою користь, навіть якщо при цьому нам прийдеться втрачати території(відступати)
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:39
Психологический эффект дают не только АгітАБи.
От постоянных прилётов, несмотря на то, что убитых мало (или даже их вообще нет), психологический эффект больше.
Я это и сейчас понимаю.
Но вы опять "робите вигляд несознанкі".
Я, вроде, ясно написал: "В результате врагу удаётся добиться блекаутов и даже периодических (относительно недолгих) нарушений теплоснабжения.
И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|