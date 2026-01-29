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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18001180021800318004>
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:05

  Hotab написав:ЛАД

я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества


Психологія і мораль общєства не міняється за 4 і 10 років війни.
Я за 4 роки не побачив зростання толерантності до закручування гайок. Скоріше навпаки . Ви побачили?
Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:08

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ну и, конечно, разрушают укрепления (дома). Но победу им это не приносит.
Поки Маріуполь не зрівняли важкими бомбами з землею - доти захопити його не могли.
Так само і з іншими містами..
Поки не стерли в порох стіни якими піхота прикривалась від штурмів, доти піхота стояла.
Не спорю.
Но это как-то противоречит фразе: "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:08

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества


Психологія і мораль общєства не міняється за 4 і 10 років війни.
Я за 4 роки не побачив зростання толерантності до закручування гайок. Скоріше навпаки . Ви побачили?
Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.


Так ви не повторюйте, а скажіть конкретно що саме вас лякає в зміні психології людей воюючої країни. Я ж зразу сказав, «я не сібаріт»
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:11

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ну и, конечно, разрушают укрепления (дома). Но победу им это не приносит.
Поки Маріуполь не зрівняли важкими бомбами з землею - доти захопити його не могли.
Так само і з іншими містами..
Поки не стерли в порох стіни якими піхота прикривалась від штурмів, доти піхота стояла.
Не спорю.
Но это как-то противоречит фразе: "Гринспены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней"?
А чим стирались стіни в порошок?
Якщо Гріпени відженуть Сушки і стіни будуть стояти , то по законам війни один боєць в обороні стримує наступ трьох в атаці....
І пояснення просте
Боєць який прикритий від стрілкової зброї стіною , при цьому може використовувати свою стрілкову зброю проти тих хто атакує і при цьому той хто атакує стіною прикритись не може , тому й атакуючих треба в три рази більше щоб просто врівняти шанси

Отже
Гріпени можуть стабілізувати ситуацію навіть при зменшенні піхоти в три рази....

ПС
Грінспен - голова федеральної резервної системи США в 1987-2006 роках
Гріпен - літак JAS 39 Gripen
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:19

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:"краще ДОПОВНИТИ" - согласен.
Заменить пока нельзя.
Не треба займатись болтологією
1 Є математика
і якщо рівняння
16Літаків + 100 000> 100 000
то завжди можна це рівняння вирівняти , як забираючи літаки так і зменшуючи кількість піхотинців
Питання тільки у пропорціях
2 Чи може замінити дрон людину?
Так щоб політати - то дрон людину замінить , бо людина не літає...
3 Що краще
Людина+5 дронів
чи 5 людей ?
Ясно що людина +5 дронів рознесе 5 людей поки вони будуть йти 10 км в напрямку цієї людини....
Значить 5 дронів легко заміняють 4 людини?

Тому лад , не займайтесь фігнею.
Когда как.
Если люди сосредоточены в одном хорошо укреплённом месте (доме, заводе), то без самолётов или арты не обойтись. И никакое количество пехоты их не заменит.
Если дело происходит в поле, то самолёты пехоту не заменят. Если, конечно, нет полного превосходства в воздухе, когда они могут летать чуть ли не по головам пехоты и спокойно её расстреливать. В нормальной ситуации, когда действия авиации сильно ограничены ПВО, никаких бомб не хватит, чтобы преодолеть сопротивление пехоты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:23

Я можу привести і інший приклад
Чи замінить швидка - 5 бійців?
І відповідь проста
Так, якщо з її допомогою буде врятовано ДОДАТКОВО ( в порівнянні без неї) більше 5 бійців...
Тому
Хороший хірург, який поставить в стрій роту - виходить що в стані замінити 100 осіб....
Так само якийсь коефіцієнт заміни має гармата, БМП , Танк, снайперська гвинтівка, кулемет ... і так далі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:никаких бомб не хватит, чтобы преодолеть сопротивление пехоты.
Розскажете це американцям , які в Іраку
Спочатку знищили ПВО
Потім бородавочниками зачистили в нуль танки і піхоту противника
і поті без втрат заходили в зачищені території.

ПС
а що в полі важко зробити оборонні інженерні споруди які врятують від стрілкової
А літаки не підпустять на відстань більше 30 км важку арту...
Що тоді?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 04 чер, 2026 22:26, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:27

  Hotab написав:
  budivelnik написав:[А тепер другий крок
Якщо 16 Гріпенів + 100 000 піхоти краще ніж 100 000
то чи вірне твердження (з певним припущенням)
16 Гріпенів + 80 000 піхоти=100 000
Якщо так то Гріпен=1500 піхотинців...

До конкретного співвідношення чіплятись не варто, але ясно що МОЖНА замінити ПІХОТУ - ЛІТАКАМИ


Очевидні речі , які ЛАД під соусом «але ж від піхотинців повністю не можна відмовитись хоч і з тисячою літаків» , що ніхто і не заперечував, пробує робити вигляд несознанкі про що мова

Простите, но "вигляд несознанкі" делаете вы, прицепившись к абсолютно тривиальной фразе "Грипены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней" и развернув длинную и ненужную "дискуссию о профсоюзах".
Или вы уже считаете, что мобилизация не нужна и у нас достаточно солдат?
А вот придут Грипены, то можно будет и ещё сократить армию?

Будивельник прошу прощения за опечатку в названии самолётов. Спасибо, что заметили. Сейчас исправлю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Или вы уже считаете, что мобилизация не нужна и у нас достаточно солдат?
А вот придут Грипены, то можно будет и ещё сократить армию?
1 Ніхто ніде не казав що ми будемо зменшувати армію
Тому видумувати брехливе твердження щоб потім його заперечити - алгоритм такий собі....
2 Так як ДЕМОГРАФІЧНО ми не можемо забезпечити однакову кількість мобілізованих в порівнянні з педерацією , то нащ алгоритм дій наступний
а - ЗАМІНИТИ тих кого ми не можемо мобілізувати -іншими інструментами (літаки,дрони, і так далі)
б - бойові дії вести таким чином щоб , знищувати більше ворожих бійців ніж він в стані залучити ( пофіг чим, можна Гріпенами , можна фальшивим алкоголем...) і постійно втримувати баланс на свою користь, навіть якщо при цьому нам прийдеться втрачати території(відступати)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 22:39

  Hotab написав:ЛАД
Дают эффект.
Но больше психологический.

Угу, АгітАБи розкидають по місту
Психологический эффект дают не только АгітАБи.
От постоянных прилётов, несмотря на то, что убитых мало (или даже их вообще нет), психологический эффект больше.

Какой эффект дают постоянные обстрелы городов и, в частности, объектов тепло- и электроснабжения?

Економічний. Зниження ВВП . Як мінімум. Що теж вклад в загальний результат,
Коли вам було вигідно, ви це розуміли.
Я это и сейчас понимаю.
Но вы опять "робите вигляд несознанкі".
Я, вроде, ясно написал: "В результате врагу удаётся добиться блекаутов и даже периодических (относительно недолгих) нарушений теплоснабжения.
И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
ЛАД
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