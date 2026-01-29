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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:41
ЛАД написав:
Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Якщо ми забрали щось з фронту щоб прикривати тил, то ймовірно що вони могли внаслідок цього просунутись ...
Це війна, шахмати , де до кінця матчу не завжди можна пояснити чому ходи такі чи інші...
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budivelnik
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:50
Hotab написав: ЛАД написав: Hotab написав:
----------------------------ЛАД
я писал совсем не о "диктаторах", а о психологии и морали общества
----------------------------
Психологія і мораль общєства не міняється за 4 і 10 років війни.
Я за 4 роки не побачив зростання толерантності до закручування гайок. Скоріше навпаки . Ви побачили?
Сколько раз вам надо повторить - я не имел ввиду "закручування гайок". Писал совсем не об этом.
Так ви не повторюйте, а скажіть конкретно що саме вас лякає в зміні психології людей воюючої країни. Я ж зразу сказав, «я не сібаріт»
А я сразу написал - психология и мораль. А это не диктатура.
Я не Виталий и не собираюсь здесь заниматься психологией и писать труды на эту тему.
Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту... Да ещё много чего.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:52
ЛАД написав:
И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?
"
Ви все шукаєте якусь одну зброю , яка на вашу думку сама забезпечить перемогу?? А якщо сама не здатна, то ну її в смітник. Так?
На війні робиться багато речей для перемоги, які не забезпечують прямого просування ні на метр.
Що ви не зрозуміли в першій половині цього Напад росії і білорусі на Україну
повідомлення?
Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту..
Інтернет-війни були задовго до гарячої війни. Просто ви в них не брали участь. Нічого нового з війною не зʼявилось в цьому питанні.
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Hotab
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:57
budivelnik написав: ЛАД написав:
Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?"
Якщо ми забрали щось з фронту щоб прикривати тил, то ймовірно що вони могли внаслідок цього просунутись ...
Це війна, шахмати , де до кінця матчу не завжди можна пояснити чому ходи такі чи інші...
Вы сами недавно приводили данные о скорости их продвижения.
Она последние месяцы (и уже довольно давно) только падает.
Я как раз пишу о том, что они не просунулись
.
А продвигались точно не благодаря обстрелам Киева, или Харькова, или других городов. И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.
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ЛАД
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Додано: Чет 04 чер, 2026 23:01
[quote="5961255:pesikot"][/quote]
пушистик ты с водичкой из одного прайда ?
вы ничего из себя не представляете, кроме как изрыгать ненависть к интеллектуально превосходящим вас оппонентам, посягнувшим на ваши никчемные идеалы
умом надо отличаться, а не своей воук-ориентацией
вам это потихоньку дообьяснят и интернет модерация уже не поможет
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fox767676
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Додано: Чет 04 чер, 2026 23:01
ЛАД
И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.
Ви знаєте навіщо боксер бʼє по відкритим ділянкам середини тіла? Це ж не приносить миттєвого ефекту. Бив би тільки в підборіддя, там можна вдало виключити з одного удару.
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Hotab
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Додано: Чет 04 чер, 2026 23:07
Hotab написав:
Ви все шукаєте якусь одну зброю , яка на вашу думку сама забезпечить перемогу?? А якщо сама не здатна, то ну її в смітник.
ЛАД написав:
И что? Благодаря этому они победили или хотя бы на метр продвинулись на фронте?
"
Так?
На війні робиться багато речей для перемоги, які не забезпечують прямого просування ні на метр.
Простите, вы взяли на вооружение метод шамана - приписывать мне то, что я никогда не говорил.
Считаете, что я способен на такую глупость?
А с чего вы решили, что я что-то не понял?
Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту..
Інтернет-війни були задовго до гарячої війни. Просто ви в них не брали участь. Нічого нового з війною не зʼявилось в цьому питанні.
Я на форуме уже не первый год.
Такого, как сейчас, не было.
И я не о форуме. Просто в инете народ распускается и позволяет себе больше. Сомневаюсь, что prodigy
ведёт себя в жизни так же, как на форуме.
И простите, если вы оцениваете эту ветку как фронт интернет-войны, то у нас сильно различаются взгляды на форум.
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Додано: Чет 04 чер, 2026 23:09
Hotab написав:ЛАД
И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.
Ви знаєте навіщо боксер бʼє по відкритим ділянкам середини тіла? Це ж не приносить миттєвого ефекту. Бив би тільки в підборіддя, там можна вдало виключити з одного удару.
Знаю.
Но, по-моему, вы уже ведёте спор ради спора.
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ЛАД
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