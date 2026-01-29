Додано: Чет 04 чер, 2026 23:40

Hotab написав: ЛАД

Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.

Так це якраз підтверджує що нема жодної проблеми , про яку ви кажете. Всі ці інтернет-війни , як би яскраво вони не розгорались завдяки війні, не мають нічого спільного з ненавистю і хамством в реальному житті. Ну тобто нема перенесення. Так це якраз підтверджує що нема жодної проблеми , про яку ви кажете. Всі ці інтернет-війни , як би яскраво вони не розгорались завдяки війні, не мають нічого спільного з ненавистю і хамством в реальному житті. Ну тобто нема перенесення.

Знаю

Тоді незрозумілі ваші настирні питання «і що, ота зброя , оті дії, принесли перемогу?»

Всі дії приносять результат. Але жодна окремо нездатна це зробити. Тоді незрозумілі ваші настирні питання «і що, ота зброя , оті дії, принесли перемогу?»Всі дії приносять результат. Але жодна окремо нездатна це зробити.

Вашим устами да мёд бы пить.Но, думаю, вы ошиаетесь.А мне непонятно, почему вы прицепились к совершенно понятной фразе, что Грипены не заменяют солдат. Эта фраза совершенно не подразумевает, что Грипены не нужны.Или то, что вы спорите с тем, что обстрелы городов не привели к победе и оказывают больше психологическое воздействие на население.В отличие отоборонных предприятий или нефтепереработки.Но именно, а не приостановки работы на несколько дней.Не уверен, что у нас есть возможность именнопредприятий РФ.А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.Если бы не это... Надеюсь, вы сами понимаете и разжёвывать не нужно.То, что фронт был бы не там, где сейчас, по-моему, сомнений ни у кого не вызывает. Кроме разве что шамана, который думает, что сокиры сильно помогут. Да ещё Кулебы с его лопатами.Но обстрелы Лукьяновского рынка (или Барабашки с Эпицентром в Харькове) точно не дают ничего кроме психологического эффекта.P.s. Кстати, примерырежимов, которые поддерживал Запад, надеюсь, вас удовлетворили? Или мало и надо ещё?