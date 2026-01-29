Якщо ми забрали щось з фронту щоб прикривати тил, то ймовірно що вони могли внаслідок цього просунутись ...
Це війна, шахмати , де до кінця матчу не завжди можна пояснити чому ходи такі чи інші...
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Додано: Чет 04 чер, 2026 22:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:50
А я сразу написал - психология и мораль. А это не диктатура.
Я не Виталий и не собираюсь здесь заниматься психологией и писать труды на эту тему.
Так, навскидку, после "общения" на форуме - нетерпимость к чужому мнению, поиск врагов и вообще враждебность, озлобленность и даже агрессивность, желание несчастья оппоненту... Да ещё много чего.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:52
Ви все шукаєте якусь одну зброю , яка на вашу думку сама забезпечить перемогу?? А якщо сама не здатна, то ну її в смітник. Так?
На війні робиться багато речей для перемоги, які не забезпечують прямого просування ні на метр.
Що ви не зрозуміли в першій половині цього Напад росії і білорусі на Україну
повідомлення?
Інтернет-війни були задовго до гарячої війни. Просто ви в них не брали участь. Нічого нового з війною не зʼявилось в цьому питанні.
Додано: Чет 04 чер, 2026 22:57
Вы сами недавно приводили данные о скорости их продвижения.
Она последние месяцы (и уже довольно давно) только падает.
Я как раз пишу о том, что они не просунулись.
А продвигались точно не благодаря обстрелам Киева, или Харькова, или других городов. И не благодаря блекаутам. Это им никак не помогло.
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:01
ЛАД
Ви знаєте навіщо боксер бʼє по відкритим ділянкам середини тіла? Це ж не приносить миттєвого ефекту. Бив би тільки в підборіддя, там можна вдало виключити з одного удару.
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:07
Простите, вы взяли на вооружение метод шамана - приписывать мне то, что я никогда не говорил.
Считаете, что я способен на такую глупость?
А с чего вы решили, что я что-то не понял?
Я на форуме уже не первый год.
Такого, как сейчас, не было.
И я не о форуме. Просто в инете народ распускается и позволяет себе больше. Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.
И простите, если вы оцениваете эту ветку как фронт интернет-войны, то у нас сильно различаются взгляды на форум.
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:09
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:15
Я уже писал: "самолёты пехоту не заменят. Если, конечно, нет полного превосходства в воздухе, когда они могут летать чуть ли не по головам пехоты и спокойно её расстреливать".
Вы описываете как раз такой случай.
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:16
ЛАД
Так це якраз підтверджує що нема жодної проблеми , про яку ви кажете. Всі ці інтернет-війни , як би яскраво вони не розгорались завдяки війні, не мають нічого спільного з ненавистю і хамством в реальному житті. Ну тобто нема перенесення.
Тоді незрозумілі ваші настирні питання «і що, ота зброя , оті дії, принесли перемогу?»
Всі дії приносять результат. Але жодна окремо нездатна це зробити.
Я не знаю що там у нас отлічається, але і до війни в політичних дискусіях срачів висиачсло. Та навіть в ковідній гілці.
Рівень хамства і ненависті дуже залежить від модерації. Зараз дозволяють «воювати» тут більше. Можливо для того, щоб давати можливість спускати пару , у багатьох кришечка погано тримається.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 04 чер, 2026 23:22, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 чер, 2026 23:40
Вашим устами да мёд бы пить.
Но, думаю, вы ошиаетесь.
А мне непонятно, почему вы прицепились к совершенно понятной фразе, что Грипены не заменяют солдат. Эта фраза совершенно не подразумевает, что Грипены не нужны.
Или то, что вы спорите с тем, что обстрелы городов не привели к победе и оказывают больше психологическое воздействие на население.
В отличие от уничтожения оборонных предприятий или нефтепереработки.
Но именно уничтожения, а не приостановки работы на несколько дней.
Не уверен, что у нас есть возможность именно уничтожения предприятий РФ.
А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.
Если бы не это... Надеюсь, вы сами понимаете и разжёвывать не нужно.
То, что фронт был бы не там, где сейчас, по-моему, сомнений ни у кого не вызывает. Кроме разве что шамана, который думает, что сокиры сильно помогут. Да ещё Кулебы с его лопатами.
Но обстрелы Лукьяновского рынка (или Барабашки с Эпицентром в Харькове) точно не дают ничего кроме психологического эффекта.
P.s. Кстати, примеры fox767676 режимов, которые поддерживал Запад, надеюсь, вас удовлетворили? Или мало и надо ещё?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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