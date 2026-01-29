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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18004180051800618007
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Дворце спорта военные были. В 2022 даже много.


це секретна інформація, хоч і застаріла.
саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени

вас це також стосується
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:21

  Banderlog написав:Догнали? ) чим Вам 2 громадянства не подобаютьсЯ?

Забагато документів, хочемо до 1 скоротити для всіх ) всі 32 представники ЄС приїздили з Рюте. І відкрили шлях Мадяри (угорці).
А ще поляків необхідно поздоровити, їх тенисістка з 240 місця вийшла у фінал Ролан Гарос. Це відкриття зірки на обрії спорту. Бо вони якось агресивні у останій час )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:24

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Вы же будете спорить что письмо Зеленского это не про дипломатию а про внутриукраинский пиар ?

Не берусь судить, для чего оно написано, но точно не для заключения мира или хотя бы перемирия.
Такие письма можно было бы писать, если бы ЗСУ стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом.



письмо-це посил народам світу, дивиться "Україна диктує правила війни-Зеленський з позиції сильнішого запропонував путіну мир" щоб уникнути жертв з обох боків (історики все пишуть в книги хронології)

сьогодні вночі був такий тарарам від ППО над містом
(збили майже надо мною пару дронів і ще з десяток навколо )
і відповідь ЗСУ була конкретна:Вуглегірськ, Луганськ, Маріуполь

🇺🇦 Епічний вибух цистерни з паливом у Вуглегірську Донецької області після атаки українського дрона-камікадзе сьогодні вранці
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:29

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:В отличие от уничтожения оборонных предприятий или нефтепереработки.
Но именно уничтожения, а не приостановки работы на несколько дней.
Не уверен, что у нас есть возможность именно уничтожения предприятий РФ.
А мы выходим из положения благодаря огромной помощи Запада. Иначе, скорее всего, у нас крупные города были бы уже без электричества и тепла. А производство оружия мы часто размещает на Западе, а большей частью получаем с Запада готовое.

Для повного знищення потрібне повне панування в повітрі. Тому це, на мою думку неможливе.
Але суттєве пошкодження нафтової галузі з потребою в довготривалому(місяці й навіть роки) ремонті можливе. Чому я так вважаю:
- запаси запчастин для ремонтів на складах не безкінечні.
- частина обладнання західного виробництва.
- і що найважливіше - частина цього обладняння, на відміну від запчастин для боїнгів - НЕ Є СЕРІЙНИМ. Тобто це штучні речі які виготовлялися під конкретний завод. Їх буде значно важче замовити в обхід санкцій. Не кажу що неможливо, але це коштуватиме грошей і часу.


100% +++
саме це я намагався доверти ЛАДу коли проводив анаголії з Німечиною Гітлера(про заводи), не все руйгується відразу, 4 удари по Туапсе за 3 тижні як відповідь
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Може не треба брехати?
Будівельник розповідає що ти тут згідно ОБОВЯЗКУ захищати Батьківщину
І БУДІВЕЛЬНИК РАДІЄ що твій ОБОВЯЗОК оплачується в 4 рази ЩЕДРІШЕ ніж обовязок Будівельника в тилу..

Тобто ти не писав, що ми при капіталізмі, мені платять і ми КВИТИ?

  budivelnik написав:А ти стаєш в позу і заявляєш
Всі тридеваси-я дартаньян , грошей мені мало , тому ви засранці. а не признаєте що ви засранці я піду в СЗЧ...
таке собі пуйло на мінімалках

А отут вже ти брешеш. Я про СЗЧ ніколи писав, не збирався йти і не піду.
Третю дитину ніхто ні відміняв.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 09:36

ЛАД треба знаходити в собі сили, щоб боротися з депресією

кожного дня ставити собі помірні задачи і в кінці дня дивитись-що вдалось зробити
рекомендую гарну пісню саме для вас (з титрами зрозумієте про що жінки співають)

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  #<1 ... 18004180051800618007
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