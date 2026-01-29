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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18007180081800918010>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:10

власні назви за яким правописом?

  fox767676 написав:ЛАД
Вы же будете спорить что письмо Зеленского это не про дипломатию а про внутриукраинский пиар ?

а в тому письмі власні назви за яким правописом?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а більш проста причина - терор населення, щоб потім місцеві дурники бігали та верещали, що треба домовлятися за будь-яку ціну. терор зараз - це чи не єдине, що залишилось Раші. тому так, Раша свідомо займається терором...
вони не цілять в конкретний будинок, але обстріл щілбної міської забудови - кудись та влучать...

Для таких задач є відносно недорогі шахеди
sashaqbl
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:13

  flyman написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Вы же будете спорить что письмо Зеленского это не про дипломатию а про внутриукраинский пиар ?

а в тому письмі власні назви за яким правописом?


Кулєшовка ?
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:14

  prodigy написав:ЛАД

Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.


вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023року

минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?
ви ухулялись від відповіді, тобто віддати частину Донбасу для вас особисто не було проблемою
коли вам щоденно відповідали, що Україна тримається, ситуація важка, але не критична (так втрачаємо НП, помалу відступаємо, але зберегли армію і тд)-та ні, це пропаганда, ми не можемо перемогти рф
Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
Во-вторых, я не раз спрашивал у наших потужникив, на что вы рассчитываете. Никто не ответил. А шаман только спрашивал в ответ, на что надеялся Сталин в 1941-42. Я отвечал и на это. Достаточно подробно. Сегодня, например, ни на какой "второй фронт" мы рассчитывать не можем.
Когда мне ответил sashaqbl, я ответ принял. С ним можно было не соглашаться, но в любом случае это был понятный и обоснованный ответ.
У всех остальных (и у вас, в т.ч.) просто вера в победу. Но с верой спорить бессмысленно. Как с христианами. Но они хоть обещают Царство Божие после смерти. Или мусульмане, которые обещают рай с гуриями павшим героям. Или даже как у ненавидимых вами коммунистов: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Но они хоть обещали светлое будущее. А наши потужники не обещают ничего, кроме независимости.
В третьих, я уже напоминал о пирровой победе.
Чем дальше, тем больше похоже на такой вариант.
Да, у нас в результате сегодня сильнейшая армия в Европе. Но на основе западных поставок оружия. Если они прекратятся, то вся мощь нашей армии исчезнет как дым.
Кто-то мечтает, что нас после войны завалят кредитами и инвестициями. Может, да, но, может, и нет. Это бабушка надвое сказала. Будет зависеть от очень многих причин, а проблем у Европы хватает и без нас. А будет ещё больше.
Сколько людей мы потеряли из-за войны. И убитыми/инвалидами, и просто беженцев.
Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?

А мечтать, конечно, можно о многом. Лёжа на диване. Но в жизни лучше руководствоваться не мечтами.
Вы там рассказываете/мечтаете, как
корвети будуть гарно виглядати на військову параді у Севастополі (після визволення Криму)(гордо реет над нами флаг(прапор) Вітчизни родной...з маршу нахімовців)
Мечтать, конечно, не запрещено.
Вот только маленькая проблема в том, что сегодня вопрос освобождения Крыма даже не стоит и никем не рассматривается.
Точно так же, как и прочие ваши потужничания.

И я не "нию "за мир". Я просто хочу, чтобы дети перестали пугаться грома, принимая его за взрывы.
По факту вам насрать на судьбу Украины после войны. Вам нужна "незалежнисть" на любых условиях.
Ну да, имея хороший дом на берегу моря, хорошие запасы денег и полицию, которая будет охранять ваш городок, можно счастливо жить. Как живут, например, нищие страны в Африке. Там тоже на фоне нищеты есть вполне благополучные и богатые районы.
И можно будет свысока рассказывать, что бедняки это люмпены и алкаши, которые ничего не могут.
В то время, как вы сможете читать/смотреть на ютубе и выкладывать простыни о давно минувшей войне, не понимая и даже не пытаясь понять разницу. И сопоставить свои домыслы с реальностью.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:18

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
Вы же будете спорить что письмо Зеленского это не про дипломатию а про внутриукраинский пиар ?

Не берусь судить, для чего оно написано, но точно не для заключения мира или хотя бы перемирия.
Такие письма можно было бы писать, если бы ЗСУ стояли хотя бы под Тулой. А ещё лучше под Подольском или хотя бы Серпуховом.



письмо-це посил народам світу, дивиться "Україна диктує правила війни-Зеленський з позиції сильнішого запропонував путіну мир" щоб уникнути жертв з обох боків (історики все пишуть в книги хронології)
.........

"Народи світу" прямо дуже хвилюють проблеми України. Спати і їсти не можуть. так переживають за нас. :mrgreen:
А "позиції сильнішого" демонструють не в письмах, а на полі бою.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:22

  Shaman написав:.........
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...

Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:32

заглавні букви

  fox767676 написав:Кулєшовка

А там є "заглавні", чи "красні" літери, чи букви?
Чи тилько дробні?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:36

  flyman написав:
  fox767676 написав:Кулєшовка

А там є "заглавні", чи "красні" літери, чи букви?
Чи тилько дробні?


Мєлєнтія Смотрицького чи що ? Чи ти взагалі про той що справа-наліво ?
Ти прямо скажи - потужно , як козаки султану?

--
Зрозумів про шо ти
Думаєш дідуган зверне увагу на таку "мілость" та розчулиться?
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 05 чер, 2026 12:49, всього редагувалось 4 разів.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:37

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  ЛАД написав:Дворце спорта военные были. В 2022 даже много.


це секретна інформація, хоч і застаріла.
саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени

вас це також стосується
Вам бы в СМЕРШе работать.
Был бы образцовый работник.
А сколько людей посадили бы.
Делать секрет из события почти 3-летней давности, результаты которого хорошо видны с дронов даже с некачественной оптикой...
Я уж не говорю о тысячах (десятках тысяч?) людей, которые видят это собственными глазами.


такі запишимо, зливав ворогу локації українських війькових
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:48

Відкритий лист Президенту Російської Федерації

  fox767676 написав:
Мєлєнтія Смотрицького чи що ? Чи ти взагалі про той що справа-наліво ?
Ти прямо скажи - потужно , як козаки султану?


https://www.president.gov.ua/news/vidkritij-list-prezidentu-rosijskoyi-federaciyi-vid-preziden-104769
Відкритий лист

Президенту Російської Федерації

від Президента України



Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому.

Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.

26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат.

Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України.
...


  fox767676 написав:Думаєш дідуган зверне увагу на таку "мілость" та розчулиться?

Думаю, що патріоти в розгубленості, як тепер потужно і переможно писати: "росія" чи "Росія"?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 чер, 2026 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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