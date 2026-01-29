Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:14

prodigy написав: ЛАД



Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.



вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023року



минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?

ви ухулялись від відповіді, тобто віддати частину Донбасу для вас особисто не було проблемою

коли вам щоденно відповідали, що Україна тримається, ситуація важка, але не критична (так втрачаємо НП, помалу відступаємо, але зберегли армію і тд)-та ні, це пропаганда, ми не можемо перемогти рф вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023рокуминулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?ви ухулялись від відповіді, тобто віддати частину Донбасу для вас особисто не було проблемоюколи вам щоденно відповідали, що Україна тримається, ситуація важка, але не критична (так втрачаємо НП, помалу відступаємо, але зберегли армію і тд)-та ні, це пропаганда, ми не можемо перемогти рф

корвети будуть гарно виглядати на військову параді у Севастополі (після визволення Криму)(гордо реет над нами флаг(прапор) Вітчизни родной...з маршу нахімовців)

Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.Во-вторых, я не раз спрашивал у наших потужникив, на что вы рассчитываете. Никто не ответил. А шаман только спрашивал в ответ, на что надеялся Сталин в 1941-42. Я отвечал и на это. Достаточно подробно. Сегодня, например, ни на какой "второй фронт" мы рассчитывать не можем.Когда мне ответил, я ответ принял. С ним можно было не соглашаться, но в любом случае это был понятный и обоснованный ответ.У всех остальных (и у вас, в т.ч.) просто вера в победу. Но с верой спорить бессмысленно. Как с христианами. Но они хоть обещают Царство Божие после смерти. Или мусульмане, которые обещают рай с гуриями павшим героям. Или даже как у ненавидимых вами коммунистов: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Но они хоть обещали светлое будущее. А наши потужники не обещают ничего, кроме независимости.В третьих, я уже напоминал о пирровой победе.Чем дальше, тем больше похоже на такой вариант.Да, у нас в результате сегодня сильнейшая армия в Европе. Но на основе западных поставок оружия. Если они прекратятся, то вся мощь нашей армии исчезнет как дым.Кто-то мечтает, что нас после войны завалят кредитами и инвестициями. Может, да, но, может, и нет. Это бабушка надвое сказала. Будет зависеть от очень многих причин, а проблем у Европы хватает и без нас. А будет ещё больше.Сколько людей мы потеряли из-за войны. И убитыми/инвалидами, и просто беженцев.Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?А мечтать, конечно, можно о многом. Лёжа на диване. Но в жизни лучше руководствоваться не мечтами.Вы там рассказываете/мечтаете, какМечтать, конечно, не запрещено.Вот только маленькая проблема в том, что сегодня вопрос освобождения Крыма даже не стоит и никем не рассматривается.Точно так же, как и прочие ваши потужничания.И я не "нию "за мир". Я просто хочу, чтобы дети перестали пугаться грома, принимая его за взрывы.По факту вам насрать на судьбу Украины после войны. Вам нужна "незалежнисть" на любых условиях.Ну да, имея хороший дом на берегу моря, хорошие запасы денег и полицию, которая будет охранять ваш городок, можно счастливо жить. Как живут, например, нищие страны в Африке. Там тоже на фоне нищеты есть вполне благополучные и богатые районы.И можно будет свысока рассказывать, что бедняки это люмпены и алкаши, которые ничего не могут.В то время, как вы сможете читать/смотреть на ютубе и выкладывать простыни о давно минувшей войне, не понимая и даже не пытаясь понять разницу. И сопоставить свои домыслы с реальностью.