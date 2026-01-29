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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18007180081800918010
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:подивиться відео Вагнера. чи для вас це не геноцид? а кувалду вагнерівці для чого використовують?

та все він бачив, тільки він фіксує память на "злочинах" ЗСУ (типу Старобільск, чи розстріл орків при спробі здатися в полон), вся інша інформація, яка дискредитує окупантів (Буча, Бородайка, Маріуполь та інше)-"а що ж ви хотіли, це війна. а серед ЗСУ мабудь теж є ексцес виковнавців)

зрозумів давно, його не переконяєш, хоч відео доказами, хоч текстом, без результату
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:50

  flyman написав:
  fox767676 написав:
Мєлєнтія Смотрицького чи що ? Чи ти взагалі про той що справа-наліво ?
Ти прямо скажи - потужно , як козаки султану?


https://www.president.gov.ua/news/vidkritij-list-prezidentu-rosijskoyi-federaciyi-vid-preziden-104769
Відкритий лист

Президенту Російської Федерації

від Президента України



Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому.

Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.

26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат.

Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України.
...


Ну такі тоні нюанси тільки тут помітять
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:50

  flyman написав:
  fox767676 написав:
Мєлєнтія Смотрицького чи що ? Чи ти взагалі про той що справа-наліво ?
Ти прямо скажи - потужно , як козаки султану?


https://www.president.gov.ua/news/vidkritij-list-prezidentu-rosijskoyi-federaciyi-vid-preziden-104769
Відкритий лист

Президенту Російської Федерації

від Президента України



Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому.

Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.

26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат.

Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України.
...

  flyman написав:
  fox767676 написав:Думаєш дідуган зверне увагу на таку "мілость" та розчулиться?

Думаю, що патріоти в розгубленості, як тепер потужно і переможно писати: "росія" чи "Росія"?


Но это же зрада! - плевок в душу всем потужникам, которые в поте лица - изо дня в день подрывали (подкапывали?) могущество страны - уменьшая заглавные буквы...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 05 чер, 2026 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:52

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  prodigy написав:----------------------------
ЛАД
Дворце спорта военные были. В 2022 даже много.
----------------------------
це секретна інформація, хоч і застаріла.
саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени

вас це також стосується
Вам бы в СМЕРШе работать.
Был бы образцовый работник.
А сколько людей посадили бы.
Делать секрет из события почти 3-летней давности, результаты которого хорошо видны с дронов даже с некачественной оптикой...
Я уж не говорю о тысячах (десятках тысяч?) людей, которые видят это собственными глазами.


такі запишимо, зливав ворогу локації українських війькових

Ну я ж говорю - в СМЕРШ.

Hotab, это вам иллюстрация к разговору "что меняется". :)
Или вы поддерживаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:52

  stm написав:
  _hunter написав:Сменим чуть тему - а то десять страниц за вчера - как в первые годы... У кого какие мысли по-поводу сегодняшнего выступления? - таки объявит мобилизацию? - объявит РПО? - объявит о рекордных высадках редиса в мае? :roll:

мобілізацію можуть і скоріш за все зроблять на оркостані. Тому ЄС бажає висилати чоловіків які незаконно (Тиса, непідтверджені документи хворого родича який не з ними у ЄС, не повернення по системі Шлях). Ви ж у безпеці, бо я хвилююсь за наш десант німцям сенсея-сво...
Прошу зазначити, що всі чоловіки 23-60 років які законно перетнули кордон продовжать свій статус громадянина України, для ЄС вони особи які потребують захисту.
Хоча сенсеїв-сво я б теж депортувала, в Україні є стаття за підтримку агресії оркостану проти України і система тюремного пансіонату їх чекає. Це було б цікаво, як превентивний захід. Бо орків, які горлопанять за х..., висилають з Литви, Латвії, Естонії. І їх стало значно менше, вони стали значно тихіше, там безвікове і гендернорівноправне взагалі )

у цій писанині прослідковується христоматійна радість українця що "зате у сусіда корова здохла".
Тобто це нічого що рф мобілізує 200-300 тис потенційних вбивць, ви радієте що ЄС буде пакостити умовному Хантеру (чи будь якому іншому українцю)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Думаю, що патріоти в розгубленості, як тепер потужно і переможно писати: "росія" чи "Росія"?


справжнім порохопатріотам вова не авторитет
цицькоцмудильні будуть чекати роз'ясненнь, вказівок та нових інструкцій
хоча тут неозброєнним оком видно що поки все по-старому, а може навіть і потужніше
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 05 чер, 2026 12:57, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:56

А філіпінки ще при цій жизні?

  ЛАД написав:Как с христианами. Но они хоть обещают Царство Божие после смерти. Или мусульмане, которые обещают рай с гуриями павшим героям. Или даже как у ненавидимых вами коммунистов: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно". Но они хоть обещали светлое будущее. А наши потужники не обещают ничего, кроме независимости.

А філіпінки ще при цій жизні?
Хоча б на демографічному фронті.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 12:56

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
письмо-це посил народам світу, дивиться "Україна диктує правила війни-Зеленський з позиції сильнішого запропонував путіну мир" щоб уникнути жертв з обох боків (історики все пишуть в книги хронології)
.........

"Народи світу" прямо дуже хвилюють проблеми України. Спати і їсти не можуть. так переживають за нас. :mrgreen:
А "позиції сильнішого" демонструють не в письмах, а на полі бою.


ЛАД, народи 50+країн світу допомогають Україні(не таємно, а офіційно), не визнавати це може тільки проросійський довб*йоб

путин відповів на письмо Зеленського(коротко у відео)
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  #<1 ... 18007180081800918010
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