Shaman написав:подивиться відео Вагнера. чи для вас це не геноцид? а кувалду вагнерівці для чого використовують?
та все він бачив, тільки він фіксує память на "злочинах" ЗСУ (типу Старобільск, чи розстріл орків при спробі здатися в полон), вся інша інформація, яка дискредитує окупантів (Буча, Бородайка, Маріуполь та інше)-"а що ж ви хотіли, це війна. а серед ЗСУ мабудь теж є ексцес виковнавців)
зрозумів давно, його не переконяєш, хоч відео доказами, хоч текстом, без результату
Коли ви більш ніж 26 років тому очолили Росію, багато хто в Україні ставився до вас позитивно. Так було. Це вже в минулому.
Зараз абсолютна більшість українців сприймає позитивно те, що наші далекобійні дрони завітали на відкриття вашого форуму в Петербурзі, подолавши відстань у більш ніж 1000 кілометрів. Як ви добре знаєте, ця відстань не є межею наших можливостей.
26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат.
Майже половину з ваших 26 років влади в Росії ви провели у війні проти України. ...
prodigy написав:---------------------------- ЛАД Дворце спорта военные были. В 2022 даже много. ---------------------------- це секретна інформація, хоч і застаріла. саме про це я натякав майору Бандерлогу, щоб тримався інформаційної гігіени
вас це також стосується
Вам бы в СМЕРШе работать. Был бы образцовый работник. А сколько людей посадили бы. Делать секрет из события почти 3-летней давности, результаты которого хорошо видны с дронов даже с некачественной оптикой... Я уж не говорю о тысячах (десятках тысяч?) людей, которые видят это собственными глазами.
такі запишимо, зливав ворогу локації українських війькових
Ну я ж говорю - в СМЕРШ.
Hotab, это вам иллюстрация к разговору "что меняется". Или вы поддерживаете?
_hunter написав:Сменим чуть тему - а то десять страниц за вчера - как в первые годы... У кого какие мысли по-поводу сегодняшнего выступления? - таки объявит мобилизацию? - объявит РПО? - объявит о рекордных высадках редиса в мае?
мобілізацію можуть і скоріш за все зроблять на оркостані. Тому ЄС бажає висилати чоловіків які незаконно (Тиса, непідтверджені документи хворого родича який не з ними у ЄС, не повернення по системі Шлях). Ви ж у безпеці, бо я хвилююсь за наш десант німцям сенсея-сво... Прошу зазначити, що всі чоловіки 23-60 років які законно перетнули кордон продовжать свій статус громадянина України, для ЄС вони особи які потребують захисту. Хоча сенсеїв-сво я б теж депортувала, в Україні є стаття за підтримку агресії оркостану проти України і система тюремного пансіонату їх чекає. Це було б цікаво, як превентивний захід. Бо орків, які горлопанять за х..., висилають з Литви, Латвії, Естонії. І їх стало значно менше, вони стали значно тихіше, там безвікове і гендернорівноправне взагалі )
у цій писанині прослідковується христоматійна радість українця що "зате у сусіда корова здохла". Тобто це нічого що рф мобілізує 200-300 тис потенційних вбивць, ви радієте що ЄС буде пакостити умовному Хантеру (чи будь якому іншому українцю)
prodigy написав: письмо-це посил народам світу, дивиться "Україна диктує правила війни-Зеленський з позиції сильнішого запропонував путіну мир" щоб уникнути жертв з обох боків (історики все пишуть в книги хронології) .........
"Народи світу" прямо дуже хвилюють проблеми України. Спати і їсти не можуть. так переживають за нас. А "позиції сильнішого" демонструють не в письмах, а на полі бою.
ЛАД, народи 50+країн світу допомогають Україні(не таємно, а офіційно), не визнавати це може тільки проросійський ...
путин відповів на письмо Зеленського(коротко у відео)
_hunter написав:Сменим чуть тему - а то десять страниц за вчера - как в первые годы... У кого какие мысли по-поводу сегодняшнего выступления? - таки объявит мобилизацию? - объявит РПО? - объявит о рекордных высадках редиса в мае?
мобілізацію можуть і скоріш за все зроблять на оркостані. Тому ЄС бажає висилати чоловіків які незаконно (Тиса, непідтверджені документи хворого родича який не з ними у ЄС, не повернення по системі Шлях). Ви ж у безпеці, бо я хвилююсь за наш десант німцям сенсея-сво... Прошу зазначити, що всі чоловіки 23-60 років які законно перетнули кордон продовжать свій статус громадянина України, для ЄС вони особи які потребують захисту. Хоча сенсеїв-сво я б теж депортувала, в Україні є стаття за підтримку агресії оркостану проти України і система тюремного пансіонату їх чекає. Це було б цікаво, як превентивний захід. Бо орків, які горлопанять за х..., висилають з Литви, Латвії, Естонії. І їх стало значно менше, вони стали значно тихіше, там безвікове і гендернорівноправне взагалі )
у цій писанині прослідковується христоматійна радість українця що "зате у сусіда корова здохла". Тобто це нічого що рф мобілізує 200-300 тис потенційних вбивць, ви радієте що ЄС буде пакостити умовному Хантеру (чи будь якому іншому українцю)
Це не корова, це як любе Хантер_сво писати закон У ) Ви-то чого переполошились? Ви ж з Ужгорода? Як Фокс76 чекаєте на відкриття кордону. Чи може зуби вже нетойво... виїхати лікувати у ЄС за ×2 не взмозі? )
Shaman написав:подивиться відео Вагнера. чи для вас це не геноцид? а кувалду вагнерівці для чого використовують?
та все він бачив, тільки він фіксує память на "злочинах" ЗСУ (типу Старобільск, чи розстріл орків при спробі здатися в полон), вся інша інформація, яка дискредитує окупантів (Буча, Бородайка, Маріуполь та інше)-"а що ж ви хотіли, це війна. а серед ЗСУ мабудь теж є ексцес виковнавців)
зрозумів давно, його не переконяєш, хоч відео доказами, хоч текстом, без результату
Да так-то всё понятно и давно известно - наш человек в тылу врага - герой-разведчик, у них - презренный шпион. Убийцы наших солдат при сдаче в плен - военные преступники, наши в такой ситуации - народные мстители.
Служба безпеки України категорично забороняє знімати, фотографувати та оприлюднювати будь-які дані про переміщення ЗСУ чи наслідки ворожих ударів. За поширення інформації про розташування військових або критичної інфраструктури передбачена кримінальна відповідальність (позбавлення волі на термін від 5 до 8 років за ст. 114-2 КК України).Ворожі спецслужби також активно маніпулюють громадянами: намагаються вивідати локації за допомогою шантажу, пропозицій грошей через SMS або видаючи себе за українських правоохоронців «під чужим прапором».
тобі досі не зрозуміло, тоді чекай на візит служби божої