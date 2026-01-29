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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34
prodigy написав: ЛАД написав: prodigy написав:
письмо-це посил народам світу, дивиться "Україна диктує правила війни-Зеленський з позиції сильнішого запропонував путіну мир" щоб уникнути жертв з обох боків (історики все пишуть в книги хронології)
.........
"Народи світу" прямо дуже хвилюють проблеми України
. Спати і їсти не можуть. так переживають за нас.
А "позиції сильнішого" демонструють не в письмах, а на полі бою.
ЛАД, народи 50+країн світу допомогають Україні(не таємно, а офіційно), не визнавати це може тільки проросійський ...
путин відповів на письмо Зеленського(коротко у відео)
[youtube]tJ1KqAR-VE4[/youtube.
Дядя Петя, ты дурак?
Нам допомагають не народы, а правительства.
С большей или меньшей поддержкой (или безразличием) народов.
В Венгрии народ, вроде, не поменялся. А правительство изменилось. И поменялось отношение к поддержке Украины.
Если, например, в Британии вдруг придёт к власти Фарадж с его партией "Реформы Соединенного Королевства" вы как-то неожиданно обнаружит, что "британский народ" не очень поддерживает Украину. И это при том, что партия, в общем-то, не антиукраинская. Но "Британия прежде всего" (Britain First). К счастью, выборы у них далеко - летом 2029 (если по плану, без каких-либо неожиданностей).
На последних выборах в Германии АдГ заняла второе место с 20,8% голосов (удвоили). А если на следующих выборах ещё удвоят и наберут, например, 40%. Их взгляды на нашу войну гораздо жёстче, чем у Фараджа. Правда, наши потужники будут рады - они настаивают на переводе украинцев на стандартные (более низкие) выплаты для соискателей убежища и считают, что военнообязанные украинские мужчины должны вернуться на родину, а Германия не должна помогать им избегать мобилизации.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:37
ЛАД
считают, что военнообязанные украинские мужчины должны вернуться на родину, а Германия не должна помогать им избегать мобилизации
А ви що думаєте з цього приводу?
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Hotab
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:49
prodigy написав:
не кажіть, що тебе не попереджали
тобі досі не зрозуміло, тоді чекай на візит служби божої
При всій повазі. Я до вас намагаюся ставитися толерантно, як до літньої людини, не хамити зайвий раз.
Але спробуйте хоча б трохи аналізувати те, що ви пишете.
Звісно, при бажанні притягнути можна буде, але з точки зору розвідки - цінність такої інформації для ворога нульова. І шкода для нас теж. Ви просто задовільняєте своє его і засираєте форум.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:51
prodigy написав: ЛАД написав:
Ну я ж говорю - в СМЕРШ.
не кажіть, що тебе не попереджали
Служба безпеки України категорично забороняє знімати, фотографувати та оприлюднювати будь-які дані про переміщення ЗСУ чи наслідки ворожих ударів. За поширення інформації про розташування військових або критичної інфраструктури передбачена кримінальна відповідальність (позбавлення волі на термін від 5 до 8 років за ст. 114-2 КК України).Ворожі спецслужби також активно маніпулюють громадянами: намагаються вивідати локації за допомогою шантажу, пропозицій грошей через SMS або видаючи себе за українських правоохоронців «під чужим прапором».
тобі досі не зрозуміло, тоді чекай на візит служби божої
Понятно.
Немного ошибся.
Вам не в СМЕРШ, а прямо в НКВД надо: "Был бы человек, а статья найдётся". И думать не надо.
Правда, СМЕРШ, НКВД разница небольшая. И люди одни и те же служили.
И если СБУ это "служба божа"... "Наши органы не ошибаются!"
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ЛАД
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:07
Hotab написав:ЛАД
считают, что военнообязанные украинские мужчины должны вернуться на родину, а Германия не должна помогать им избегать мобилизации
А ви що думаєте з цього приводу?
Учитывая, что "Грипены заменяют пехоту" (тм) - они сильно запоздали.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:09
ЛАД написав:
Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?
Ви так і не зрозуміли різницю між совком і капіталізмом.
А раз так, то знову ж не розумієте чому капіталізм розвивається швидше ніж совок...
При чому не обовязково капіталізм розвивається в протилежні від соціальної справедливості сторону( той самий шведський капіталізм ближче до соціалізму ніж розвинутий соціалізм совка (який ближчий до фашизму)
Так от
В капіталізмі - головне ВИГОДА для окремого індивідума, а так як ці індивідуми зібрані в одному суспільстві і їх діяльність регулюється однаковими правилами , то ГОНИТВА кожного ОКРЕМОГО ЗАСВОЄ благополуччя - перетворюється в рух суспільства до кращого життя...
Таким чином, будь який індивідум, який створює менше ніж споживає - просто ТОРМОЗИТЬ загальний рух УСЬОГО СУСПІЛЬСТВА
а раз так, то чим менше тормозів-тим швидше прийдемо до хорошого..
Тепер відразу відповідь на демагогічну заявку якою совки користуються..Так Ви фашисти і хочете знищити всіх слабких...
І от тут найцікавіше те що ЧИМ БАГАТШЕ суспільство , тим більший обєм благ воно може перерозподілити на користь слабких....
Правда цей перерозподіл робиться дуже цікаво - до найнижчої межі, тобто
їсти дадуть , вдягнутись дадуть, таку сяку меддопомогу - дадуть...
а от вже щось більше - зась.
І цей механізм з часом створює умови що в прошарку бідних погоджується жити менше 10% суспільства, ( а не так як в нас , 70% живуть БІДНО але ОДНАКОВО )
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:11
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...
Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
Ви не хочете зрозуміти
Якщо просто здатись - так як ви пропонуєте, це це просто перетворитись в рашу...
Тому
краще режим фортеці з елементами волі
ніж лайнораша всюди.....
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:13
Letusrock написав:
Тобто це нічого що рф мобілізує 200-300 тис потенційних вбивць, ви радієте що ЄС буде пакостити умовному Хантеру (чи будь якому іншому українцю)
А може все таки заміниш -пакостити.
.
На - не надавати привілей
?
Чому допомагають дітям і пенсіонерам з жінками - зрозуміло - тут мотивацією є ГУМАНІТАРНА складова
А навіщо надавати привілеї хантерам? Яка мотивація?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:15
Hotab написав:ЛАД
считают, что военнообязанные украинские мужчины должны вернуться на родину, а Германия не должна помогать им избегать мобилизации
А ви що думаєте з цього приводу?
А я не думаю з цього приводу.
Не вижу повода думать на эту тему. Пока АдГ не у власти, никто их не выдворит в Украину.
А мои взгляды на мобилизацию вы хорошо знаете. В это плане я точно "совок" и считаю, что служить обязаны все, независимо от социального и/или имущественного статуса. У меня взгляды ещё "тех" времён. Как сейчас некоторые считают, устаревшие. Служить должны и чиновники, и хозяева магазинов и партийные деятели, и патриотические или не очень блогеры. Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии. Бронь должна быть только у тех, кто необходим в тылу (+, возможно, некоторые исключения типа артистов цирка, что здесь когда-то обсуждалось). Но, правда, я не представляю себе в "те времена" и лётчика, который в условиях "экзистенциальной" войны может воевать не на нашем фронте, а где-то далеко, даже принося в страну налоги и валюту.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:15
budivelnik написав: ЛАД написав:
Можно сколько угодно рассказывать, что хантер нам не нужен, обойдёмся, но до войны он где-то работал, что-то делал и приносил пользу обществу. Кто займёт его место?
Ви так і не зрозуміли різницю між совком і капіталізмом.
А раз так, то знову ж не розумієте чому капіталізм розвивається швидше ніж совок...
Эти, не имеющие к реальности никакого отношения рассусоливания - это хорошо. Но: когда практические шаги будут? - хотя бы в виде петиции "выгнать из страны всех желающих"?
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