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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:18
ЛАД написав:
Дядя Петя, ты дурак?
Нам допомагають не народы, а правительства.
С большей или меньшей поддержкой (или безразличием) народов.
Думаю що дурнем в цьому питанні є ти...
В кожній Державі є виборчий цикл і він всюди плюс/мінус 4 роки
Нам ДОПОМАГАЮТЬ тільки Демократичні Держави, а тому якщо населення Держави буде НЕЗАДОВОЛЕНИМ діями УРЯДУ , то цей уряд просто перевиберуть..
Глянь , як в США наближення проміжних виборів-змінює позицію держчиновників і Трампа...
Вже згадали що 400 млн винні за попередні періоди
вже два законопроекти в сенаті про розширення допомоги в 1+ млрд зареєстрували
Як думаєш
Навіщо сенатори дратують верховного жреця трампа?
Чи може вони це роблять бо їх ВИБОРЦІ цього вимагають?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:20
ЛАД
Но, правда, я не представляю себе в "те времена" и лётчика, который в условиях "экзистенциальной" войны может воевать не на нашем фронте, а где-то далеко,
Я б теж не уявляв якби по ленд-лізу йшли сотні літаків, а пілотів на них нема. Але коли ситуація зворотня, то уявляю
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:20
budivelnik написав: Letusrock написав:
Тобто це нічого що рф мобілізує 200-300 тис потенційних вбивць, ви радієте що ЄС буде пакостити умовному Хантеру (чи будь якому іншому українцю)
тут мотивацією є ГУМАНІТАРНА складова
......
Яка мотивація?
Ответ - прямо в вопросе содержится
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:20
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...
Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
які варіанти - ані ІЗраіль, ані Корея, ані Пакистан нічого більше не придумали... у вас хибне припущення - з Рашею можна домовитися. я вам наводжу, що ніт - як євреї з нацистами під час 2СВ - не можна...
такі держави, як сучасна Раша, точніше навіть імперія - вони довго не проіснують, вони колапсують. а от після цього й будемо дивитися, про що можна з ними розмовляти.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:25
budivelnik написав: ЛАД написав: Shaman написав:
.........
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...
Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.
Ви не хочете зрозуміти
Якщо просто здатись - так як ви пропонуєте, це це просто перетворитись в рашу...
Тому
краще режим фортеці з елементами волі
ніж лайнораша всюди.....
Ви не хочете зрозуміти.
Я не предлагаю капитуляцию.
Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
Чтобы остаться Украиной, а не "фортецею", из которой будут убегать. Как немцы бежали через берлинскую стену.
Финны не перетворились в Советы. И у них были не "елементи волі", а воля с элементами ограничений.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:29
Hotab написав:ЛАД
Но, правда, я не представляю себе в "те времена" и лётчика, который в условиях "экзистенциальной" войны может воевать не на нашем фронте, а где-то далеко,
Я б теж не уявляв якби по ленд-лізу йшли сотні літаків, а пілотів на них нема. Але коли ситуація зворотня, то уявляю
А вот тут претензии именно к государству и нашим "партнёрам".
И я об этом тоже не раз писал, объясняя шаману разницу между нашими "партнёрами" и союзниками времён 2 МВ. И разницу в связи с этим нашего положения тогда и сейчас.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 05 чер, 2026 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:29
sashaqbl написав: budivelnik написав:
1 Є математика
і якщо рівняння
16Літаків + 100 000> 100 000
то завжди можна це рівняння вирівняти , як забираючи літаки так і зменшуючи кількість піхотинців
Питання тільки у пропорціях
Є математика. Черевики й труси краще ніж просто черевики. То чи замінять труси один черевик?
Ти душе слабкий в аналізі, напевно тому так довго ріс до лейтенанта...
Давай розглянемо одне просте питання
1 Ти зараз КЕРУЄШ підрозділом в 30 осіб ( кількість не принципова, це відноситься до рівня військова таємниця, тому бажано щоб ти не викрикав що в тебе від 25 до 50.... )
2 В тебе в підрозділі НЕ ВИСТАРЧАЄ- два шофери , що становить менше 7% спискового складу
3 Ти пару сторінок назад заявляв що якщо тобі прислати мого сина - то ефективність твого підрозділу зросте на 30%
Було ?
Так от , якщо ти правий і дійсно наявність 7% вакансії впливає на те що ефективність підрозділу в мінус 30% ... говорить лиш про те що тебе як керівника треба гнати з цього підрозділу сцаними ганчірками..
Для всіх інших пояснюю
Людство складається з РІЗНИХ по ефективності праці людей...
Тому якщо є колектив в 30 осіб...
То
Перших два (7% складу)- роблять 15% від всієї роботи колективу
Наступних десять (30% колективу)- роблять 40% роботи
Наступних пятнадцять(50% колективу) - роблять ще 40% роботи
Останніх чотири ( 13% складу) - роблять 5% роботи....
Тому
в нормального командира, наявність вакансії в одне місце - опускає ефективність до 99% від максимуму..
Якщо в тебе падіння 30%...
далі пояснювати
Так само і з бойовою технікою
Чомусь Китай маючи разом з Індією 25% світового населення- не створив армію з піхоти , а почав її озброювати танками , літаками. артою і так далі...
А все тому що
100 піхотинців + 10 артилеристів з гарматою + 5 танкістів в танку +1 льотчикв літаку = рознесуть в пух і прах 300 піхотинців без підтримки бойової техніки
Звідси
10 артилеристів+5 танкістів+1 льотчик=200 піхотинців....
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:29
ЛАД написав: prodigy написав:ЛАД
Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.
вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023року
минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?
Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
щось я не пам'ятаю вашу відповідь, моє припущення - спокійно будете жити в окупації, пенсію собі оформите, ніхто з українською доставати не буде. ви чомусь образились здається
а далі багато води, але немає ГОЛОВНОГО - відповіді, а як припинити війну, коли супротивник просто намагається знищити державу. що ви ПРОПОНУЄТЕ ЛАД? якщо немає сміливості, я скажу за вас - ви пропонуєте здатися, типу й в Раші можна буде жити (це з приводу чи ви жили б в окупації). типу всіх не повбивають, а там на шамана, песікота та продіжді - то таке. й на всіх воїнів ЗСУ до речі.
й не розуміє ЛАД одного - краще не буде. так, люди перестануть гинути від обстрілів, але скільки потрапить під каток фсб чи буде змушено емігрувати - це мільйони. але звісно будуть й мільйони тих, які спокійно будуть жити далі - як в окупації зараз. якщо ти звісно правильної національності, й дуже голосно розмовляєш РУСЬКОЮ.
тому ЛАД оці крокодилячі сльози будете лити, коли запропонуєте СВІЙ варіант, як припинити війну й домовитись з Рашею. а поки є один варіант, про який я кажу, й що робить України - воювати, послаблювати Рашу й дотискати до перемовин. все. або варіант ЛАД - здатися - але як радянська людина, ЛАД не вміє чесно називати речі своїми іменами...
й відповідно ваш накид на prodigy
- це чергова ознака ВАШОЇ особистої культури ЛАД (якої немає)
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:30
ЛАД написав:
Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
А я хіба проти ?
Які приємлимі?
Заміна влади на Медведчука?
Здача територій згідно педераційної конституції?
Відмова від ЄС і НАТО ?
Чи вам хтось пропонує щось інше?
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