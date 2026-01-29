Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:29

ЛАД написав: prodigy написав: ЛАД

Сомневаюсь, что prodigy ведёт себя в жизни так же, как на форуме.

вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023року



минулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна?

вам почали відповідати в різкій формі(і не тільки я один), тому що ви постійно ниєте "за мир" на будь яких умовах, десь з 2023рокуминулого року на форумі вам задавали пряме питання в лоба: в готові жити в окупації (тому що Харків і Одеса внесени "в лист бажання" путіна? Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него. Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.

щось я не пам'ятаю вашу відповідь, моє припущення - спокійно будете жити в окупації, пенсію собі оформите, ніхто з українською доставати не буде. ви чомусь образились здаєтьсяа далі багато води, але немає ГОЛОВНОГО - відповіді, а як припинити війну, коли супротивник просто намагається знищити державу. що ви ПРОПОНУЄТЕ ЛАД? якщо немає сміливості, я скажу за вас - ви пропонуєте здатися, типу й в Раші можна буде жити (це з приводу чи ви жили б в окупації). типу всіх не повбивають, а там на шамана, песікота та продіжді - то таке. й на всіх воїнів ЗСУ до речі.й не розуміє ЛАД одного - краще не буде. так, люди перестануть гинути від обстрілів, але скільки потрапить під каток фсб чи буде змушено емігрувати - це мільйони. але звісно будуть й мільйони тих, які спокійно будуть жити далі - як в окупації зараз. якщо ти звісно правильної національності, й дуже голосно розмовляєш РУСЬКОЮ.тому ЛАД оці крокодилячі сльози будете лити, коли запропонуєте СВІЙ варіант, як припинити війну й домовитись з Рашею. а поки є один варіант, про який я кажу, й що робить України - воювати, послаблювати Рашу й дотискати до перемовин. все. або варіант ЛАД - здатися - але як радянська людина, ЛАД не вміє чесно називати речі своїми іменами...й відповідно ваш накид на- це чергова ознака ВАШОЇ особистої культури ЛАД (якої немає)