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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1801218013180141801518016>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
А я хіба проти ?
Які приємлимі?
Заміна влади на Медведчука?
Здача територій згідно педераційної конституції?
Відмова від ЄС і НАТО ?

Чи вам хтось пропонує щось інше?

В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:55

  _hunter написав:
  Hotab написав:ЛАД
Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии.


Боюсь що замість ситої пенсії у вас була б хлібна карточка. Я в принципі не проти такого сценарію. (Ви врроголожь, я на Гріпені з бортовим номером 578. А ви?

Этот сценарий развивать нужно... Всякие Шабунины - при таких вводных - точно так же "ресторанными медиками" числились бы?
"голодать" - все 4 года нужно было бы?..

Чому Хантери питають якусь дурь, а не «а видадуть трьохлінійку, чи здобувати в бою?»
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:55

  Hotab написав:ЛАД
Я против "экономического бронирования" и не понимаю привязку брони к зарплате на предприятии.


Боюсь що замість ситої пенсії у вас була б хлібна карточка. Я в принципі не проти такого сценарію. (Ви врроголожь, я на Гріпені з бортовим номером 578. А ви?

Не против.
А насчёт "сытой пенсии" улыбнуло.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Очень длинно и ... неверно.
Всё это справедливо, когда все 30 осіб заняты одним и тем же.
А если в расчёте орудия отсутствует один обученный наводчик, но есть все остальные - подносчики снарядов, заряжающие, то эффективность может упасть практически до 0. И это возможно и в случае отсутствия заряжающего, которому не нужна "высокая квалификация", а нужна просто грубая физическая сила, но достаточно большая.
Или более современный и близкий к специфике sashaqbl пример. В расчёте есть люди, способные развернуть и установить антенны, установить пусковую установку и т.д., но отсутствует хорошо обученный и способный дроновод (не знаю, как он правильно называется), то эффективность такого расчёта... Сами понимаете.
Ні
командир ЗОБОВЯЗАНИЙ розподілити людей з урахуванням їх максимальної ефективності на призначеному місці...
Тому
при наявності 93% заповненої штатки ( в мене навіть в мирний час ніколи не було більше 80% в строю )- заявляти що підрозділ може підняти ефективність на 30% при підїзді в цей підрозділ ДВОХ шоферів...
Це трибунал для командира.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 14:58

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
А я хіба проти ?
Які приємлимі?
Заміна влади на Медведчука?
Здача територій згідно педераційної конституції?
Відмова від ЄС і НАТО ?

Чи вам хтось пропонує щось інше?
В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.
В 2022 - був Медведчук з Януковичем....
То яка різниця
Якби погодились, то до 2023 Харків був би губернским центром Харківської губернії....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:03

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Може не треба брехати?
Будівельник розповідає що ти тут згідно ОБОВЯЗКУ захищати Батьківщину
І БУДІВЕЛЬНИК РАДІЄ що твій ОБОВЯЗОК оплачується в 4 рази ЩЕДРІШЕ ніж обовязок Будівельника в тилу..
Тобто ти не писав, що ми при капіталізмі, мені платять і ми КВИТИ?
1 Є група осіб. які СТАРАЮТЬСЯ зробити все - щоб ти отримав БІЛЬШЕ...
При цьому стараючись для тебе-вони самі роблять собі ГІРШЕ.
Ти їх за це зневажаєш
То хто ти?
2 Є група людей, яка в раці тебе бачила і ні копійки для тебе не дала
Для тебе вони соціально близькі....
Те саме питання
То хто ти?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 чер, 2026 15:10, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:05

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
а ви ЛАД закінчуйте свою думку - поки Раша не розвалиться, в нас на кордонах завжди буде підступний ворог. й треба навчитися з цим жити...

Так я об этом всё время и пишу.
Но вы не предлагаете ничего, кроме фортеці.

які варіанти - ані ІЗраіль, ані Корея, ані Пакистан нічого більше не придумали... у вас хибне припущення - з Рашею можна домовитися. я вам наводжу, що ніт - як євреї з нацистами під час 2СВ - не можна...

такі держави, як сучасна Раша, точніше навіть імперія - вони довго не проіснують, вони колапсують. а от після цього й будемо дивитися, про що можна з ними розмовляти.

О Корее я уже 100 раз писал.
Но вы, конечно, "не помните".
Израиль уже давно договорился с Египтом и Иорданией, в 2020 подписаны соглашения о полноценном дипломатическом признании с Марокко, постепенно нормализуются отношения и с другими странами. Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше.
Уже говорил - не пишите о том, чего не знаете.
Но можете ждать, когда "колапсують". Правда сами говорите, что предсказать, когда это произойдёт, невозможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше.
Так і в нас
якби не педераційна проблема-ми б далеко просунулись..
У нас вже навіть з Угорщиною проблем нема.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:14

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Очень длинно и ... неверно.
Всё это справедливо, когда все 30 осіб заняты одним и тем же.
А если в расчёте орудия отсутствует один обученный наводчик, но есть все остальные - подносчики снарядов, заряжающие, то эффективность может упасть практически до 0. И это возможно и в случае отсутствия заряжающего, которому не нужна "высокая квалификация", а нужна просто грубая физическая сила, но достаточно большая.
Или более современный и близкий к специфике sashaqbl пример. В расчёте есть люди, способные развернуть и установить антенны, установить пусковую установку и т.д., но отсутствует хорошо обученный и способный дроновод (не знаю, как он правильно называется), то эффективность такого расчёта... Сами понимаете.
Ні
командир ЗОБОВЯЗАНИЙ розподілити людей з урахуванням їх максимальної ефективності на призначеному місці...
Тому
при наявності 93% заповненої штатки ( в мене навіть в мирний час ніколи не було більше 80% в строю )- заявляти що підрозділ може підняти ефективність на 30% при підїзді в цей підрозділ ДВОХ шоферів...
Це трибунал для командира.....

Я вам привёл конкретные примеры.
Где командир возьмёт (и кто ему даст) несколько квалифицированных наводчиков (или достаточно физически сильных заряжающих)?
Или в случае дронщиков, где он возьмёт в расчёте несколько способных или хотя бы просто обученных и натренированных дроноводов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:16

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:............
В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.
В 2022 - був Медведчук з Януковичем....
То яка різниця
Якби погодились, то до 2023 Харків був би губернским центром Харківської губернії....

Финляндия не стала Финской губернией.
Странно как-то.
ЛАД
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