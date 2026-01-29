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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18013180141801518016>
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:17

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Може не треба брехати?
Будівельник розповідає що ти тут згідно ОБОВЯЗКУ захищати Батьківщину
І БУДІВЕЛЬНИК РАДІЄ що твій ОБОВЯЗОК оплачується в 4 рази ЩЕДРІШЕ ніж обовязок Будівельника в тилу..
Тобто ти не писав, що ми при капіталізмі, мені платять і ми КВИТИ?

ПС
якщо хоча б 10% бійців ЗСУ приймуть аналогічне рішення - за демографію можна переставати хвилюватись... :D

Уверен? :lol: — я тут уже писал о новоявленном викинге - отце-герое...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уже говорил - не пишите о том, чего не знаете.


ви постійно пишите про те, чого не знаєте,
жити в стані Ізраїля стільки років, ніколи не побажаю таку долю Україні
але на пмєф вже озвучили, що воювати (з Україною) доведеться двом поколінням росіян(ДВОМ ПОКОЛІННЯМ)
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:20

  budivelnik написав:.......
ПС
якщо хоча б 10% бійців ЗСУ приймуть аналогічне рішення - за демографію можна переставати хвилюватись... :D

Бойцы находят разные решения.
3-го ребёнка - редкий случай. Обычно, что попроще, например, уход.
И ли если уж ничего не нашли, то СЗЧ. И это явно не 10%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:21

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Во-первых, я когда-то отвечал шаману на этот вопрос. Повторять не буду, ответ вам не стоит потраченного времени. Спросите у него.
щось я не пам'ятаю вашу відповідь, моє припущення - спокійно будете жити в окупації, пенсію собі оформите, ніхто з українською доставати не буде. ви чомусь образились здається :oops:
..........
С памятью у вас плохо.
Старческий склероз развивается?
Так, вроде, ещё рановато, проверьте сосуды. :)

на цьому ви добре знаєтесь ;)

просто ЛАД полюбляє казати - втомився відповідати - а жодної відповіді не було. я відповідаю ще раз, коли хтось забув чи не зрозумів. а коли відповіді й не було - то починаються казки - відповідав раніше, шукайте - те, чого немає.

можете ще раз повторити - що будете робити в умовах гіпотетичнох окупації? відповідь дуже коротка насправді, часу займе. питання - ЩО зробите? а не ЧОМУ? моє припущення - залишитесь як є - як більшість ваших однолітків...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:22

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Очень длинно и ... неверно.
Всё это справедливо, когда все 30 осіб заняты одним и тем же.
А если в расчёте орудия отсутствует один обученный наводчик, но есть все остальные - подносчики снарядов, заряжающие, то эффективность может упасть практически до 0. И это возможно и в случае отсутствия заряжающего, которому не нужна "высокая квалификация", а нужна просто грубая физическая сила, но достаточно большая.
Или более современный и близкий к специфике sashaqbl пример. В расчёте есть люди, способные развернуть и установить антенны, установить пусковую установку и т.д., но отсутствует хорошо обученный и способный дроновод (не знаю, как он правильно называется), то эффективность такого расчёта... Сами понимаете.
Ні
командир ЗОБОВЯЗАНИЙ розподілити людей з урахуванням їх максимальної ефективності на призначеному місці...
Тому
при наявності 93% заповненої штатки ( в мене навіть в мирний час ніколи не було більше 80% в строю )- заявляти що підрозділ може підняти ефективність на 30% при підїзді в цей підрозділ ДВОХ шоферів...
Це трибунал для командира.....
Я вам привёл конкретные примеры.
Где командир возьмёт (и кто ему даст) несколько квалифицированных наводчиков (или достаточно физически сильных заряжающих)?
Или в случае дронщиков, где он возьмёт в расчёте несколько способных или хотя бы просто обученных и натренированных дроноводов?
Теоретично можна написати все що хочеш?
Але я не займався теорією..
Я відповідав на претензії
Претензія від Саші була наступна
В мене штатка не заповнена, якщо твій син прийде шофером-ефективність підрозділу зросте на 30%, тому мені по барабану що він в тилу ефективніший від хантера...

Де тут про критично унікальні властивість ?

Тому
якщо в командира роти дронщиків немає дронщиків... то це одне...
і не факт , що мій старший який вміє приганяти швидкі допомоги і залучати по 5+ млн грн/рік - зможе стати тим унікальним дронщиком який підніме ефективність підрозділу Саші на 30%...
Ба більше - бо якщо це б було так - то навіщо тоді Саша в командирах?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:............
В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.
В 2022 - був Медведчук з Януковичем....
То яка різниця
Якби погодились, то до 2023 Харків був би губернским центром Харківської губернії....

Финляндия не стала Финской губернией.
Странно как-то.

все зрозуміло з Фінляндією. всі ті договори вже на смітнику істрії, Фінляндія в НАТО.

нам що робити? на яких умовах домовитись з Рашею?..
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:23

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:............
В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.
В 2022 - був Медведчук з Януковичем....
То яка різниця
Якби погодились, то до 2023 Харків був би губернским центром Харківської губернії....

Финляндия не стала Финской губернией.
Странно как-то.
Фінляндія домовлялась з СРСР . в тих хоч якісь правила були...
Нам треба домовлятись з педерацією , а вона свій оскал і алгоритм дій показала ще в 2014 в Криму....
нагадай мені скільки шкіл залишилось в Криму до 2020 року
А скільки російських шкіл залишила в Криму Україна з 1957 по 2014 ?

так що СРСР і педерація - це різні речі... не на користь педерації
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 чер, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:24

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Если бы не палестинская проблема, то уже продвинулись бы гораздо дальше.
Так і в нас
якби не педераційна проблема-ми б далеко просунулись..
У нас вже навіть з Угорщиною проблем нема.

педераційна и палестинская проблемы - совершенно разные вещи.
педераційна проблема в случае Израиля сегодня это Иран. Но раньше были и Египет, и Иордания, и другие.
На палестинскую проблему (очень отдалённо) была похожа проблема Донбасса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:24

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Я предлагаю договориться на приемлемых для нас условиях.
А я хіба проти ?
Які приємлимі?
Заміна влади на Медведчука?
Здача територій згідно педераційної конституції?
Відмова від ЄС і НАТО ?

Чи вам хтось пропонує щось інше?

В 2022 в Стамбуле не было и речи о Херсонской и Запорожской областях.
В ЕС и НАТО нас пока не приняли. И если о ЕС ещё какие-то разговоры идут, то о НАТО уже, похоже, по умолчанию забыли.

від НАТО ми вже відмовились - головна вимога Раші виконана. та й так, вже не всі впевнені в НАТО. тут стає більш актуальним блок оборони країн, які межують з Рашею - но то майбутня історія...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:25

  _hunter написав:Этот сценарий развивать нужно... Всякие Шабунины - при таких вводных - точно так же "ресторанными медиками" числились бы?
"голодать" - все 4 года нужно было бы?..

А що там у криму? Луганськ і Донецьк вже у повітрі контролює Україна? У вас на ростові взагалі шляпа, ви ж прикидаєтесь німецьким, але не сліпий )
stm
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