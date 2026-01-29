Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:28
Ти брешеш.
Я писав, що в мене ШТАТКА НЕ ЗАПОВНЕНА. Якщо її заповнити - то ефективність підрозділу зросте на 30%.
І озвучив ОДНУ З ВАКАНСІЙ. Чому саме цю? Бо вона підходить навіть для геть тупих людей, які мало що вміють.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:30
почалось. от Корею ми з вами не обговорювали, а 100 розів - й поготів. повторить будь-ласка тезисно
дивиться - у вас замість конкретики - знову загальні фрази про Корею.
про Ізраіль - проблема ІЗраілю - це Іран. там бачите, як ефективно домовляються - й по-іншому не буде, поки квіри при владі... й палестинська проблема - вона ключова. й до речі, я не бачу її рішення. поки ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації..
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:33
Ти мене звинувачуєш в брехні?
А що я збрехав?
Те ще ти НЕ ОЗВУЧИВ
а як я міг перекрутити неозвучене?
тому вийми з роту великий палець і ОЗВУЧ
скільки кого тобі потрібно
і чому саме мій син який вміє працювати ефективно без залучення додаткових фахівців. повинен зломати налагоджену схему поставки до ЗСУ на мільйони гривень в рік, щоб підняти ефективність якогось взводу на 30%?
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:37
- разговор поддерживаю. Это на форуме запрещено, теперь? 🤔
Додано: П'ят 05 чер, 2026 15:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Куди арєшнік попав, там і була ціль 😅🐽
СВО-ник («нєрєзідєнт») ображається , що з ним не розмовляють . 😅
А Прохожий був правий))
Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:01
особливо варте уваги, що він каже не лише про Білу Церкву, а і про ДНР
виявляється, т.з. ДНР - це таки Україна, раз вони по Україні били )
Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:15
Shaman
О Корее я писал не раз. Лечите склероз. Вам ещё рано.
В Корее американская база, которая служит гарантией безопасности. Совсем не наш случай. Нечего сравнивать.
И мирный договор (точнее, договор о прекращении огня) не подписала именно Ю. Корея.
На это наплевали и подписали без неё. От лица ООН подписал американский генерал М. Кларк.
Такой же проблемой для Израиля были и все другие, в частности Египет.
Уже писал - с Египтом и Иорданией давно договорились не путём разгрома в войне и их капитляции. С другими (пока не со всеми) тоже постепенно отношения смягчаются. Вряд ли с Ираном вопрос будет решён военным путём, но посмотрим.
Откуда вы взяли, что "ІЗраіль йде шляхом повзучої депортації", не понятно. Придумали?
Ни одного сообщения о депортации, хоть ползучей, хоть какой другой, не слышал.
Вы слишком много придумываете, когда хотите написать что-то, кроме общих слов и лозунгов. Подготовка хромает.
Поэтому обычно у вас только общие слова и лозунги.
О финском варианте я уже объяснял, но вы опять "не понимаете" и задаёте вопросы.
Мы с вами много (слишком много) общались на форуме, я вам приводил и данные, и цитаты, и свой мнение. Вы после этого пишете, что я не привожу аргументов.
И никак не можете понять, что объяснять вам элементарные вещи и толочь воду в ступе мне надоело и неинтересно. Отстаньте от меня и займитесь повышением квалификации. Иначе выше инструктора райкома вам не подняться.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так і я вам пояснив...
Поясню ще раз
СРСР домовився з фінами
педерація гірша від СРСР і це видно по її поведінці в Криму...
Тому педерація повинна втратити інтерес до України і тільки тоді можна спробувати домовитись.
Раніше ніж педераційники не зацикляться у власних проблемах( а ми їм допомагаємо це робити) доти з ними говорити нічого , бо будь яка НАША ініціатива- буде сприйматись ними як прояв слабості.
Педерація топчеться на місці вже 5-тий місяць , а пуйло заявляє що вони наступають і захопили 5000 км2....
а якщо ви запропонуєте зупинитись? він же це не сприйме як переживання про здоровья його бійців( воно йому по барабану) він буде переконаний що ми на грані.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 16:31
ты пишешь, но ни фига не понимаеш написанное тобой же
да, мирный договор не подписала Ю.Корея, за неё подписали.
НО ... вот какой нюанс ... США подписали за Ю.Корею и США создали военную базу для гарантии безопасности
Додано: П'ят 05 чер, 2026 17:05
ЛАД пояснюю простіше. я навів приклад Кореї, що вона НІЯК не домовляється з КНДР. й не буде, доки там при владі диктатура. якщо диктатура впаде, то буде як в Німеччині - всі з півночі спробують потрапити на південь. питання, чи потрібно це Кореї - бо надто сильні соціальні наслідки. але щось придумають.
вони просто існують поруч з божевільним сусідом. так, під захистом США. що зайвий раз підкреслює - треба бути союзником правильних держав, в даному випадку США.
якщо ви натякаєте, що нема кому стримувати Рашу - це проблема. але світ вже скотився в середні віки? гадаю знайдуть намордник на Рашу - бо інакше вона буде нападати й далі...
але ще були свого часу й шестиденні війни, й Сінай Єгипет втрачав здається. потім влада трохи отямилась. але скільки років пройшло - п'ятдесят? гадаю за 50 років й ми з Рашею почнемо домовлятися.
ЛАД ви реально можете лише цитувати ШІ чи Вікі? от у вас власних думок немає взагалі? проблема палестинців в Ізраілі? що далі? створювати державу Палестина Ізраіль НЕ ХОЧЕ. чого питайте в них. а якщо не створювати, то що тоді? що робити з палестинцями? щодо депортації - який ви спрощений. про поселення на Західному березі не чули. добре назвіть це по-іншому. те, що зараз роблять з Газою - це насправді теж натяк палестинцям - краще поїхати деінде. питання, що інші арабські країни не дуже хочуть їх й приймати.
це складна проблема, рішення якої я не бачу. державу Палестина створювати не будуть, а що робити з палестинцями незрозуміло. навіть просто співіснувати неможливо, як показав жовтень 2023.
половина вашого допису - це чергові накиди на мене. якщо їх забрати - майже нічого не залишається. окрім брехні. бо про фінський варіант ви таки вичавили - відсутність артиросійської політики (лозунг). а коли я вас НЕОДНОРАЗОВО спитав - що саме мається на увазі. з тих пір лише чергові "надоело и неинтересно".
ви робите чітку демагогію - ви не відповідаєте на питання, а потім розповідаєте - казав 100 раз. але я пам'ятаю. тому не треба простирадла про історію Фінляндії - сформулюйте перший раз - що таке відстутність антиросійської політики в поточних умовах. коли Раша готується напасти на чергову країну, й всі лише гадають, де саме...
крутись далі проросійський демагог
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